POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 01. Februar 2017

Hofheim (ots) - 1. Geldbeutel beim Einkaufen gestohlen, Hochheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 31.01.2017, 12:55 Uhr bis 13:15 Uhr

(jn)Dienstagmittag entwendeten ein oder mehrere unbekannte Täter einer 65-Jährigen den Geldbeutel aus der Handtasche, während sie in einem Lebensmittelgeschäft in Hochheim mit ihren Einkäufen beschäftigt war. Die Frau hatte ihren Geldbeutel während des gesamten Einkaufes in ihrer Handtasche verstaut, die sie am Arm trug. Erst als sie an der Kasse bezahlen wollte, bemerkte sie die fehlenden Wertgegenstände. Neben Bargeld befanden sich verschiedene Bankkarten und Ausweise in dem Portemonnaie. Hinweise zu der Tat nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Geparkten Mercedes angefahren und geflüchtet, Eschborn, Niederhöchststadt, Mühlstraße, Montag, 30.01.2017, 13:00 Uhr bis 14:15 Uhr

(jn)Im Verlauf des vergangenen Montages ist in der Mühlstraße in Niederhöchststadt ein grauer Mercedes angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Die Geschädigte hatte ihren Mercedes A 180 in der Mühlstraße, Höhe der Hausnummer 25, abgestellt. Als sie eine gute Stunde später zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie einen Unfallschaden im linken vorderen Bereich des PKW feststellen. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 3.000,- Euro. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

3. Fahrrad geklaut, Flörsheim, Freiherr-vom-Stein-Straße, Sonntag, 29.01.2017, 10:00 Uhr bis Montag, 30.01.2017, 10:00 Uhr

(jn)In der Nacht von Sonntag auf Montag entwendete ein unbekannter Fahrraddieb ein ungesichertes Damenfahrrad aus einer Garage in der Freiherr-vom-Stein-Straße in Flörsheim. Der Täter öffnete die nicht verschlossene Garage und entfernte sich mit dem grau/schwarzen Fahrrad, im Wert von ca. 100.- Euro, in unbekannte Richtung. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Auto beschädigt, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Birkenweg, Dienstag, 31.01.2017, 22:15 Uhr bis Mittwoch, 01.02.2017, 02:40 Uhr

(jn)Bisher unbekannte Randalierer beschädigten zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen einen grauen VW Golf, der im Birkenweg in Niederhofheim abgestellt worden war. Die Täter warfen die Heckscheibe des Golfs mit einem Stein ein und verursachten somit Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Bisher gibt es keine Hinweise auf einen Täter, weshalb die Polizei in Eschborn Zeugen oder Hinweisgeber bittet, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

5. Mehrere PKW-Fahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss unterwegs, Schwalbach, Kelkheim, Hattersheim, Dienstag, 31.01.2017, 15:50 Uhr bis Mittwoch, 01.02.2017, 00:30 Uhr

(jn)Durch Streifen der Polizeidirektion Main-Taunus konnten am Dienstag gleich drei Personen samt Fahrzeugen kontrolliert werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie zum Zeitpunkt der Maßnahme unter Drogeneinfluss standen. Gegen 15:50 Uhr fiel einer Streife der Polizei Eschborn ein gelber Sprinter in der Schulstraße in Schwalbach auf, der im Anschluss einer Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während dieser fiel auf, dass der 20-jährige Mann drogenbedingte Auffälligkeiten aufzeigte. Ähnliche Anzeichen für einen vorausgegangenen Drogenkonsum waren bei einem, gegen 19:10 Uhr in der Höchster Straße in Kelkheim kontrollierten, 26-jährigen Autofahrer feststellbar. Nicht unter Drogeneinfluss, aber augenscheinlich unter Alkoholeinfluss stand ein 48-jähriger Mann, der durch eine Streife der Hofheimer Polizei, gegen 00:30 Uhr, in der Kelsterbacher Straße in Hattersheim kontrolliert wurde. Die Polizei transportierte alle drei Fahrzeugführer zu den jeweiligen Dienststellen, wo ihnen durch einen Arzt Blut abgenommen wurde. Anschließend wurden die Männer zwar entlassen, müssen aber nun mit strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

