POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 30. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Festnahme von falschen Polizeibeamten, Eschborn, Pfingstbrunnenstraße, Freitag, 27.01.2017, 16:45 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag konnten in der Pfingstbrunnenstraße in Eschborn zwei Tatverdächtige vorläufig festgenommen werden, die unmittelbar davor standen, 150.000.- Euro durch einen 89-jährigen Mann überreicht zu bekommen. Ein bisher unbekannter Betrüger gab sich bereits zwei Wochen zuvor telefonisch als Polizeibeamter aus und versuchte den Senior zu überreden, in einem polizeilichen Ermittlungsverfahren gegen einen kriminellen Bankangestellten mitzuwirken. Er solle zu seiner Bank gehen und 150.000.- Euro abheben. Die hohe Geldsumme sollte er anschließend zu Hause verwahren, bis sie durch Polizeibeamte abgeholt werden würde. Aufmerksame Bankangestellte wurden misstrauisch und verständigten eine Familienangehörige des 89-Jährigen, die wiederum die echte Polizei kontaktierte. Anschließend wurde alles für die fingierte Übergabe am vergangenen Freitagnachmittag vorbereitet und zivil arbeitende Polizeibeamte bereitgestellt. Nachdem die mutmaßlichen Täter an der Haustür geklingelt hatten, erfolgte die Festnahme der zwei 24- und 27-jährigen in Darmstadt wohnhaften Männer. Beide waren in der Vergangenheit bereits mehrfach polizeilich in Erscheinung getreten. Nach Abschluss der Maßnahmen wurden die Männer wieder auf freien Fuß gesetzt.

2. Trickdiebe erbeuten Schmuck, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Am kühlen Grund, Freitag, 27.01.2017, 13:00 Uhr bis 13:20 Uhr

(jn)Freitagmittag verschafften sich zwei unbekannte Betrügerinnen Zutritt zu der Wohnung einer 78-Jährigen und entwendeten Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Die zwei weiblichen Täter klingelten an der Wohnungstür der Geschädigten und gaben vor, einen Stift und Zettel zu benötigen. Nachdem die hilfsbereite Dame die zwei Kriminellen in die Wohnung gelassen hatte, wurde sie durch eine der Täterinnen abgelenkt, während die andere Schmuck und Uhren mitgehen ließ. Anschließend entfernten sich die Betrügerinnen noch bevor die Frau die Tat bemerken konnte. Die Langfinger wurden als ca. 1,60 Meter große Frauen mit osteuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Außerdem soll eine Täterin ca. 30 Jahre alt, schlank und mit beiger Wintermütze und Strickjacke bekleidet gewesen sein. Die zweite Person soll bereits 45 Jahre alt, leicht dick und mit grauer Strickmütze und weinroter Strickjacke bekleidet gewesen sein.

Die Polizei gibt folgende Hinweise, damit Sie nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers werden:

- Lassen Sie keine fremden Personen in ihre Wohnung - Auch freundliche Menschen können kriminell sein - Wenn Sie sich während des Gesprächs unwohl fühlen, machen Sie dem Gesprächspartner klar und deutlich verständlich, dass Sie das Gespräch nicht weiter führen wollen - Bleiben Sie misstrauisch; Trickdiebe und Trickbetrüger, die sich die Hilfsbereitschaft anderer zu Nutze machen, haben es immer nur auf Geld und Wertsachen ihrer Opfer abgesehen - Informieren Sie in Verdachtsmomenten umgehend die Polizei

3. Metalldiebe festgenommen, Hofheim, Nordring, Freitag, 27.01.2017, 10:15 Uhr

(jn)Freitagvormittag konnten in Hofheim zwei Metalldiebe durch Polizeibeamte der Hofheimer Polizei festgenommen werden. Die 48- und 26-jährigen Diebe luden Kabelreste auf dem Gelände eines Elektrobetriebs auf einen Kleintransporter, während ein weiterer bisher unbekannter dritter Täter die Mitarbeiter des Unternehmens in einem vorgegebenen Kundengespräch ablenkte. Weitere Mitarbeiter wurden auf die Diebe aufmerksam und hielten sie bis zum Eintreffen der Polizei fest. Diese konnte die zwei in Hanau wohnhaften und bereits polizeilich einschlägig bekannten Tatverdächtigen vorläufig festnehmen. Der dritte Täter wurde als ca. 1,80 Meter großer Mann mit schmaler Figur und dunklen Haaren beschrieben. Darüber hinaus soll er eine schwarze Wollmütze, eine schwarze Jacke und eine helle Jeans getragen haben. Für die Flucht stieg der Tatbeteiligte in einen tiefergelegten Mercedes mit AMG Felgen und Hanauer Kennzeichen. Die zwei Festgenommenen wurden nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen entlassen. Zeugen, die weitere zum Verbleib des Mercedes oder der dritten Person machen können, werden gebeten, sich mit der Hofheimer Polizei unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

4. Einbrecher verursachen hohen Sachschaden in Rohbau, Bad Soden, Händelstraße, Samstag, 28.01.2017, 17:15 Uhr bis Sonntag, 29.01.2017, 09:30 Uhr

(jn)In der Nacht von Samstag auf Sonntag drangen Einbrecher in die Baustelle eines Einfamilienhauses in der Händelstraße ein und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 15.000.- Euro. Die bisher unbekannten Täter versuchten mehrere Terrassen- sowie die Hauseingangstür aufzuhebeln und gelangten letztendlich über einen seitliche Zugang in die Innenräume. Hier entwendeten sie ein Trocknungsgerät und flüchteten anschließend mit dem Diebesgut. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Eschborn unter der Nummer 06196 / 9695 - 0 erbeten.

5. Kabeldiebe flüchten, Hattersheim, Schützenstraße, Montag, 30.01.2017, 02:50 Uhr

(jn)In den frühen Stunden des Montagmorgens versuchten unbekannte Täter Kabelrollen eines Metalllagers in der Schützenstraße in Hattersheim zu stehlen. Die Diebe hatten sich bereits durch Überklettern eines Metallzauns Zutritt zu dem Gelände des Metallhandels verschafft und mehrere Bündel Altkabel zum Abtransport bereitgelegt. Nachdem ein Zeuge auf die Unbekannten aufmerksam wurde, ergriffen sie unerkannt die Flucht. Im Rahmen einer durch die Polizei umgehend eingeleiteten Fahndung wurde auch ein Hubschrauber eingesetzt. Einer der flüchtenden Täter wurde als männliche, schlanke und schwarz gekleidete Person beschrieben. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

6. Autoknacker entwenden Werkzeug aus Fahrzeugen, Flörsheim, Wicker, Flörsheimer Straße, Flörsheim, Wicker, Hunsrückweg, Donnerstag, 26.01.2017, 15:00 Uhr bis Freitag, 27.01.2017, 06:30 Uhr

(jn)Werkzeugdiebe haben zwischen Donnerstag und Freitag gleich bei zwei in Wicker geparkten Autos zugeschlagen und Werkzeug im Wert von rund 3.000.- Euro entwendet. Sowohl bei einem im Hunsrückweg abgestellten roten Mercedes Sprinter als auch bei einem in der Flörsheimer Straße geparkten silbernen Renault Kangoo wurde ein Fenster eingeschlagen, um so in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Aus beiden Fahrzeugen wurden elektronische Handwerkzeuge wie Bauschrauber und Abgasanalysegeräte entwendet. Außerdem entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt knapp 1.000.- Euro. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

7. PKW beschädigt, Schwalbach, Ostring, Samstag, 28.01.2017, 15:00 Uhr bis 20:00 Uhr

(jn)Unbekannte beschädigten Samstagabend im Ostring in Schwalbach einen grauen Mitsubishi Colt und verursachten dadurch Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Der Geschädigte hatte seinen PKW gegen 15:00 Uhr ordnungsgemäß am Straßenrand abgestellt. Als er gegen 20:00 Uhr zu seinem Mitsubishi zurückkehrte, stellte er fest, dass zwei Reifen seines Gefährts platt waren. Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Eschborn unter der Nummer 06196 / 9695 - 0 erbeten.

8. Autofahrer mit verbotenem Messer und unter Drogeneinfluss unterwegs, Sulzbach, Bundesstraße 8, Sonntag, 29.01.2017, 02:30 Uhr

(jn)Ein 20-jähriger Autofahrer wurde am Sonntagmorgen gegen 02:30 Uhr auf der B8, auf Höhe des Main-Taunus-Zentrums, von einer Streife der Polizei Eschborn kontrolliert. Weil er während der Verkehrskontrolle verschiedene drogenbedingte Auffälligkeiten zeigte, wurde dem Fahranfänger auf der Polizeistation Blut abgenommen. Anschließend wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Außerdem wurde bei dem jungen Mann ein verbotenes Messer aufgefunden und sichergestellt. Er muss sich nun den strafrechtlichen Konsequenzen seines Handelns stellen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell