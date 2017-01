POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 29.01.2017

Hofheim (ots) - Versuchter Wohnungseinbruch Am 28.01.2017, 18:18 Uhr versuchten unbekannte Täter in Bad Soden OT Neuenhain, in der Straße Auf der Schlicht, in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Mindestens zwei unbekannte Täter gelangten auf das vollständig umzäunte Grundstück, entfernten drei Bewegungsmelder und setzten die Außenbeleuchtung außer Betrieb. Danach schoben die UT zunächst einen Rollladen nach oben und versuchten danach das Fenster zum Badezimmer aufzuhebeln. Die abwesenden Geschädigten hatten zwischenzeitlich über eine Überwachungsanlage Kenntnis über den Einbruchsversuch erlangt und verständigten die Polizei. Bei Eintreffen der Polizeistreifen hatten die Täter bereits die Flucht ergriffen und konnten auch nicht mehr festgestellt werden. Zu einem Betreten des Hauses durch die UT kam es nicht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196-96950 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch Am 28.01.2017, im Zeitraum von 13:30 Uhr bis 21:30 Uhr, wurde in Hattersheim, in der Weingartenstraße in ein Mehrfamilienhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter entfernten zunächst ein Fliegengitter von einem Fenster einer Erdgeschosswohnung und hebelten diese danach auf. In der Wohnung wurden mehrere Räume und Einrichtungsgegenstände durchsucht. Entwendet wurden, soweit bisher bekannt, Uhren und Schmuck. Täterhinweise liegen nicht vor. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 6000.- Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192-20790 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung an Pkw Im Zeitraum vom 26.01.2017, 22:00 Uhr, bis 27.01.2017, 09:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter in Flörsheim OT Weilbach, einen im Wiesenring geparkten Pkw Nissan Almera. Die UT zerkratzten mit einem spitzen Gegenstand die gesamte rechte Fahrzeugseite und verursachten dadurch einen Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Täterhinweise liegen nicht vor. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145-54760 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell