POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 27. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Nachtrag zu der Sondermeldung vom 24.01.2017 - Raubüberfall auf Geschäft, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Dienstag, 24.01.2017, 09:00 Uhr

(jn)Wie bereits am Dienstag berichtet, konnten die Täter eines bewaffneten Raubes noch am gleichen Tag festgenommen werden. Zwei männliche Täter betraten am Dienstagmorgen ein Geschäft in der Wickerer Straße in Flörsheim und bedrohten eine Verkäuferin mit zwei Schreckschusspistolen. Anschließend flüchteten die Räuber mit mehreren Hundert Euro Bargeld. Mittlerweile wurde bekannt, dass das Quartett, welches sich aus einem 23-jährigen Mann, einem 14-jährigen Jungen und zwei nicht unmittelbar tatbeteiligten 15-jährigen Mädchen zusammensetzt, aus Baden-Württemberg stammt. Die vier hielten sich im Rahmen einer Durchreise in die Niederlande in Flörsheim auf und hatten sich in einer Ferienwohnung eingerichtet. An der Anschrift der Ferienwohnung erfolgte in den frühen Nachmittagsstunden des Dienstages die Festnahme durch Spezialkräfte der Polizei. Nach derzeitigem Ermittlungsstand sollte das Ziel des Raubüberfalles, die finanzielle Absicherung eines anschließend geplanten Auslandsaufenthaltes sein. Die zwei männlichen Tatverdächtigen sitzen derzeit in Untersuchungshaft. Die ebenfalls am Dienstag vorläufig festgenommenen Mädchen wurden mangels nachgewiesener Tatbeteiligung noch am Tag der Festnahme entlassen und den zuständigen Erziehungsberechtigten übergeben. Weitere Angaben können derzeit weder durch die Staatsanwaltschaft noch durch die Polizei gemacht werden.

2. Einbrecher treiben ihr Unwesen, Eppstein, Rossertstraße, Donnerstag, 26.01.2017, 17:10 Uhr bis 19:45 Uhr

(jn)Auf eine Erdgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus in Eppstein hatten es unbekannte Täter am Donnerstagabend abgesehen. Die Einbrecher verschafften sich durch Aufhebeln der rückwärtigen Terrassentür Zutritt zu der Wohnung und durchsuchten das Schlafzimmer. Hier entwendeten die Langfinger Laptops und weitere Wertgegenstände im Wert von rund 2.000.- Euro. Anschließend flüchteten die Täter unerkannt mit ihrer Beute und hinterließen einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Bad Soden, Freiligrathstraße, Donnerstag, 26.01.2017, 16:00 Uhr bis 19:30 Uhr

(jn)Weniger erfolgreich waren unbekannte Täter am Donnerstagabend an einem Einfamilienhaus in der Freiligrathstraße in Bad Soden. Die Einbrecher scheiterten sowohl an einem Fenster im Erdgeschoss als auch an der Balkontür im 1. Stock, nachdem sie zuvor einen im Garten montierten Bewegungsmelder unschädlich gemacht hatten. Durch diverse Hebelversuche verursachten die Kriminellen allerdings Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro und flüchteten anschließend unverrichteter Dinge.

In beiden Fällen hat die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich telefonisch unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Einbrecher erbeuten Zigaretten in Tankstelle, Schwalbach, Sulzbacher Straße, Mittwoch, 25.01.2017, 20:00 Uhr bis Donnerstag, 26.01.2017, 06:00 Uhr

(jn)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag gelang es einem oder mehreren Tätern, in eine Tankstelle in Schwalbach einzudringen und Zigaretten im Gesamtwert von rund 10.000.- Euro mitgehen zu lassen. Die bisher unbekannten Täter zerschnitten zunächst einen Maschendrahtzaun, um sich im Anschluss der Tankstelle von hinten anzunähern. Nachdem die Einbrecher ein Fenster aufgehebelt und sich so Zutritt zu dem Verkaufsraum der Tankstelle verschafft hatten, packten sie diverse Zigarettenstangen ein und entfernten sich wieder über den Einstiegsweg. Durch ihr gewaltsames Eindringen verursachten die Unbekannten Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro.

4. Einbruch in Hotel, Kelkheim, Fischbach, Rettershof, Donnerstag, 26.01.2017, 01:30 Uhr bis 05:55 Uhr

(jn)Auch vor einem Hotel in Fischbach machten Kriminelle in den frühen Morgenstunden des vergangenen Donnerstages keinen Halt und entwendeten Wertgegenstände im Wert von über 2.000.- Euro. Die Einbrecher hebelten die Seiteneingangstür des Hotels auf, betraten und durchsuchten die Räumlichkeiten und flüchteten anschließend mit ihrer Beute - unter anderem einer Kaffeemaschine mit über 1000 Kaffeepads. Darüber hinaus entstand durch das Eindringen der Langfinger ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

5. Navidiebe erfolgreich, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Im Kornfeld, Mittwoch, 25.01.2017, 22:00 Uhr bis Donnerstag, 26.01.2017, 06:45 Uhr

(jn)Auf die Navis von gleich zwei Fahrzeugen hatten es Autoknacker in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag in der Straße "Im Kornfeld" in Liederbach abgesehen. Die Diebe zerstörten jeweils das hintere Dreiecksfenster der zwei schwarzen 5er BMWs und entriegelten die Tür. Anschließend demontierten die Täter die Multimediaeinheit, weitere Bedienelemente sowie die Airbags beider PKW und flüchteten unerkannt mit ihrer Beute. Der gesamte dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf knapp 5.000.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber, die Angaben zu dem Diebstahl machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 in Verbindung zu setzen.

6. Frau bei Auffahrunfall leicht verletzt, Sulzbach, Landesstraße 3014, Donnerstag, 26.01.2017, 17:40 Uhr

(jn)Am frühen Donnerstagabend ereignete sich auf der L3014 ein Auffahrunfall, bei dem eine 28-jährige Autofahrerin leicht verletzt wurde. Die junge Frau befuhr mit ihrem weißen Audi A1 die L3014 in Richtung Bad Soden und musste ihr Fahrzeug aufgrund eines Rückstaus abbremsen. Eine nachfolgende 57-jährige Frau übersah das abbremsende vorausfahrende Auto und fuhr mit ihrem blauen Audi A3 auf den PKW auf. Durch den Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8.000.- Euro an beiden Fahrzeugen. Die leicht verletzte 28-Jährige musste in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

7. Mehrere Autofahrer unter Drogen- und Alkoholeinfluss erwischt, Hattersheim, Eschborn, Kelkheim, Flörsheim, Donnerstag, 26.01.2017

(jn)Durch die Hofheimer, Eschborner, Flörsheimer und Kelkheimer Polizei konnten in den Abendstunden des Donnerstages gleich vier Personen samt Fahrzeugen kontrolliert werden, bei denen der Verdacht besteht, dass sie vor Fahrtantritt Drogen oder Alkohol konsumiert hatten. Zunächst wurde gegen 16:30 Uhr in Eschborn, Niederhöchstadt ein Peugeot angehalten, dessen 25-jähriger Fahrer nachweislich unter Drogeneinfluss stand. Eine zweite Person stellte sich am Donnerstagabend gegen 20:15 Uhr bei der Polizeistation Kelkheim in einer anderen Sache vor. Im Verlauf des Gesprächs fielen den Polizeibeamten diverse drogenbedingte Ausfallerscheinungen auf. Als der 18-Jährige darüber hinaus mehrfach angab, mit seinem Auto zur Polizei gefahren zu sein, konfrontierten ihn die Beamten mit dem Vorwurf des Führens eines PKW unter Drogeneinfluss. Beide Männer müssen sich nun den strafrechtlichen Konsequenzen stellen, wurden aber nach einer Blutentnahme auf den jeweiligen Polizeistationen wieder entlassen. Eine weitere Kontrolle fand am Donnerstag gegen 23:50 Uhr in der Mainstraße in Hattersheim statt. Hier konnte die Hofheimer Streife bereits beim Herantreten an das Fahrzeug starken Alkoholgeruch wahrnehmen. Es stellte sich heraus, dass der 61-jährige Fahrer einen Atemalkoholwert von über 1,8 Promille hatte. Er wurde ebenfalls zur nächsten Polizeistation transportiert, wo ihm ein Arzt Blut abnahm und Polizeibeamte seinen Führerschein sicherstellten. Anschließend wurde auch er entlassen. Einen Wert von knapp unter 1 Promille hatte ein 46-Jähriger, der in der Wickerer Straße in Flörsheim einer Verkehrskontrolle unterzogen worden war. Auch er muss sich nun auf die Konsequenzen eines Ermittlungsverfahrens einstellen.

