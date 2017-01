POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 26. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Räuber flüchten nach bewaffneten Raub auf Post ohne Beute, Hofheim am Taunus, Wallau, Rüdesheimer Straße, Donnerstag, 26.01.2017, 09:10 Uhr

(jn)Am Donnerstagmorgen versuchte ein bewaffneter Täter die Postfiliale in der Rüdesheimer Straße in Wallau zu überfallen, musste jedoch ohne Beute flüchten. Der bisher unbekannte Kriminelle betrat gegen 09:10 Uhr die Postfiliale und versuchte eine 54-jährige Angestellte unter Vorhalten einer Schusswaffe, zur Öffnung des Tresors zu zwingen. Nachdem sich die Angestellte durch Schreien bemerkbar machte und dadurch eine weitere Angestellte alarmierte, kam ihr diese zu Hilfe. Vermutlich der Tatsache geschuldet, dass die zweite Angestellte einen Hund bei sich führte, ergriff der mit schwarzer Mütze und schwarzem Schal maskierte Täter die Flucht. Während des versuchten Raubes, stand ein weiterer Täter vor der Postfiliale Schmiere. Beide Täter bestiegen nach einer kurzen fußläufigen Fluchtstrecke einen dunklen Audi. Die zwei Täter wurden als ca. 30 bis 35 Jahre alte, schwarz gekleidete Männer beschrieben. Einer der Männer soll eine schwarze Umhängetasche mit sich geführt und kein mitteleuropäisches Aussehen gehabt haben. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen durch die Polizeidirektion Main-Taunus, konnten bisher keine weiteren Erkenntnisse zu der Identität oder dem Aufenthaltsort der Räuber gewonnen werden. Die Kriminalpolizei in Hofheim ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Wohnungseinbrecher flüchten mit weißem Kastenwagen Bad Soden, Ortsteil: Neuenhain, Drei-Linden-Straße Freitag, 20.01.2017, 18:50 Uhr

Schon am Freitag der letzten Woche versuchten unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus in Bad-Soden, Ortsteil: Neuenhain, einzubrechen. Die drei Einbrecher begaben sich gegen 18:50 Uhr auf ein Grundstück in der Drei-Linden-Straße. Hier versuchten sie vergeblich ein Kellerfenster im vorderen Bereich des Gebäudes aufzuhebeln. Dabei wurde der Alarm des Hauses ausgelöst, worauf die Täter ohne Beute die Flucht ergriffen. Mehrere Zeugen teilten mit, dass die Täter "ausländischer Herkunft" waren. Einer davon soll eine dunkle Jacke und eine rote Kapuze getragen haben. Zudem sollen sie mit einem weißen Kastenwagen der Marke Fiat Uno, in dem eine vierte Person als Fahrer wartete, vom Tatort geflüchtet sein. An dem PKW waren ausländische Kennzeichen mit dem Anfangsbuchstaben "G-?????" befestigt.

Das Einbruchskommissariat der Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen bzw. Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Wohnwagen entwendet Flörsheim, Ortsteil: Weilbach, Langenhainer Straße Dienstag, 24.01.2017, 14:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.2017, 10:00 Uhr

In Flörsheim-Weilbach entwendeten unbekannte Diebe, vermutlich in der Nacht zum Mittwoch, einen Wohnwagen im Wert von ca. 30.000,- Euro. Die Täter verschafften sich im Zeitraum von Dienstagmittag, 14:00 Uhr, bis Mittwochmorgen, 10:00 Uhr, Zutritt auf ein Privatgrundstück in der Langenhainer Straße. Hier zerstörten sie eine mechanische Sicherung am Wohnwagen und entwendeten das Modell "Fendt 515", an dem sich die Kennzeichen "MTK-VX 246" befanden, auf unbekannte Art und Weise. Auf der Flucht beschädigten die Diebe noch das Tor des Geschädigten, wodurch an dem Wagen vermutlich Beleuchtungsteile im Bereich des Fahrzeughecks beschädigt wurden.

Falls Sie Hinweise zu dem Verbleib des Wohnwagens geben können, wenden Sie sich bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079-0.

4. Einbruch in PKW Kriftel, Windhorststraße Dienstag, 24.01.2017, 17:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.2017, 06:30 Uhr

Am Mittwoch musste in Kriftel ein Autofahrer die Erfahrung machen, dass man Wertgegenstände besser nicht im geparkten Fahrzeug liegen lässt. Ein Auto ist kein Tresor und innerhalb weniger Sekunden geöffnet. Der Eigentümer eines weißen VW Passat hatte sein Fahrzeug am Dienstagnachmittag, gegen 17:00 Uhr, am Fahrbahnrand der Windhorststraße abgestellt. Seine Aktentasche ließ er im Innenraum des PKW zurück. Am Mittwochmorgen, gegen 06:30 Uhr, stellte er fest, dass die Tasche mit Arbeitsutensilien sowie zwei Taschenlampen entwendet worden waren. Die Höhe des Sachschadens beträgt mehrere Hundert Euro. Am Auto befanden sich keine Aufbruchspuren.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

5. Auto beschädigt Schwalbach, Ostring Dienstag, 24.01.2017, 23:00 Uhr, bis Mittwoch, 25.01.2017, 10:15 Uhr

Unbekannte Täter beschädigten in der Nacht zum Mittwoch in Schwalbach einen PKW. Der Eigentümer eines schwarzen Audi Q 5 hatte sein Fahrzeug am Dienstag, gegen 23:00 Uhr, auf einer Parkfläche im Ostring, in Höhe der Hausnummern 59-61, abgestellt. Am Mittwochmorgen, gegen 10:15 Uhr, stellte der Mann fest, dass die Scheibe der Fahrerseite mit einem Stein beschädigt worden war. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 300,- Euro.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 erbeten.

6. Trickdiebe erfolglos Main-Taunus-Kreis Mittwoch, 25.01.2017

Am Mittwoch wurden im Main-Taunus-Kreis wieder einmal zahlreiche Personen angerufen. In mehreren Fällen gaben sich die Anrufer als Angehörige aus, die in Geldnot seien. Nach bisherigen Erkenntnissen hatten die Betrüger Pech. Die betroffenen Bürgerinnen und Bürger waren misstrauisch, beendeten die Gespräche und verständigten richtigerweise die Polizei.

Mit einer anderen, mittlerweile sehr bekannten, Masche scheiterten die Betrüger am Mittwoch ebenfalls. Als angebliche Polizeibeamte versuchten die Täter wieder einmal bei verschiedenen Senioren telefonisch Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Unter dem vermittelten Eindruck einer konkreten Gefährdung, etwa einem bevorstehenden Einbruch oder einem Raubüberfall, versuchen die Betrüger die Angerufenen dahingehend zu manipulieren, dass sie ihr Bargeld und Ersparnisse abheben und anschließend zur Eigentumssicherung an die angeblichen Polizisten übergeben. Die angerufenen Bürgerinnen und Bürger reagierten auch in diesen Fällen vorbildlich und setzten sich mit der Polizei in Verbindung. Geldübergaben haben nach bisherigen Erkenntnissen nicht stattgefunden.

Um den Trickbetrügern auch zukünftig nicht selbst zum Opfer zu fallen, hier nochmals die Tipps ihrer Polizei:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis! - Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten! - Polizeibeamte fragen nicht nach persönlichen Geldverstecken! - Die Polizei stellt kein Bargeld oder andere Wertsachen vorsorglich sicher! - Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! - Wichtig: Die Polizei ruft niemals mit der Notrufnummer 110 oder ähnlichen Kombinationen an!

Zeugen und Hinweisgeber sowie weitere Geschädigte werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

7. 18-Jähriger bei Autounfall verletzt, Hofheim am Taunus, Bundesstraße 519, Mittwoch, 25.01.2017, 14:05 Uhr

(jn)Am Mittwochmittag kam ein 18-jähriger junger Mann auf der B519, kurz vor der Ortseinfahrt Hofheim, von der Straße ab und überschlug sich mit seinem PKW. Nach derzeitigem Ermittlungsstand, war der Fahranfänger mit seinem blauen VW Golf aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit nach links von der Fahrbahn abgekommen. Durch ein anschließendes Gegenlenken nach rechts, tangierte der Wagen die rechte Leitplanke und überschlug sich. Der Fahrer des PKW wurde dabei verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Es entstand Sachschaden an der Leitplanke und dem Fahrzeug in Höhe von rund 10.000.- Euro.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell