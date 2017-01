POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 25. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld, Bad Soden, Walter-Kollo-Straße, Dienstag, 24.01.2017, 18:15 Uhr bis 21:20 Uhr

(jn)Einbrecher verschafften sich am Dienstagabend Zutritt zu einem Reihenhaus in der Walter-Kollo-Straße in Bad Soden und entwendeten Schmuck und Bargeld. Die bisher unbekannten Täter hebelten die rückwärtige Kellertür auf und betraten anschließend das Objekt. Nachdem die Diebe sämtliche Räume durchsucht hatten, flüchteten sie mit ihrer Beute im Wert von rund 10.000.- Euro. Unter anderem wurden mehrere hochwertige Uhren entwendet. Außerdem hinterließen die Täter einen Sachschaden in Höhe von ca. 800.- Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

2. Kindergarten hält Einbrechern stand, Kelkheim, Hornau, Am Flachsland, Mittwoch, 18.01.2017, 18:00 Uhr bis Dienstag, 24.01.2017, 09:00 Uhr

(jn)Zwischen letzten Mittwoch und Dienstagmorgen versuchten Unbekannte in einen Kindergarten in Hornau einzubrechen. Die Ganoven machten sich an einem Fenster zu schaffen, mussten jedoch ihr Scheitern einsehen und flüchteten. Was bleibt ist der Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Auch in diesem Fall nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim Zeugenhinweise unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Auto aufgebrochen, Liederbach am Taunus, Niederhofheim, Höchster Straße, Mittwoch, 25.01.2017, 02:17 Uhr

(jn)In den frühen Morgenstunden des 25.01.2017 wurde in der Höchster Straße in Niederhofheim ein weißer Renault Traffic aufgebrochen. Der oder die unbekannten Täter zerstörten die Scheibe der Beifahrertür und verschafften sich auf diese Weise Zutritt zu dem PKW. Anschließend wurde der Innenraum des Fahrzeugs durchwühlt. Ersten Ermittlungen zu Folge, ließen die Autoaufbrecher nichts mitgehen, sodass lediglich Sachschaden in Höhe von rund 250.- Euro entstand. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich an die Kriminalpolizei in Hofheim zu wenden.

4. Tatmittel Stein - PKW-Scheibe eingeschlagen, Schwalbach am Taunus, Ostring, Montag, 23.01.2017, 19:00 Uhr bis Dienstag, 24.01.2017, 08:00 Uhr

(jn)Unbekannte Täter warfen in der Nacht von Montag auf Dienstag die Scheibe der Beifahrertür eines, im Ostring in Schwalbach geparkten, weißen Mazda CX-5 ein. Durch die beschädigte Scheibe entstand ein Sachschaden von ca. 300.- Euro. Bisher gibt es keine Hinweise darauf, dass die Täter es überhaupt auf Beute abgesehen hatten. Hinweise zu den Verursachern nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

5. Geldbeutel aus Einkaufswagen gestohlen, Flörsheim, Wickerer Straße, Dienstag, 24.01.2017, 14:15 Uhr bis 14:30 Uhr

(jn)Einer 65-jährigen Frau wurde am Dienstagmittag in einem Einkaufsladen in Flörsheim der Geldbeutel aus dem Einkaufswagen entwendet. Die Dame hatte ihre verschlossene Handtasche im Kindersitz ihres Einkaufswagens abgestellt. Während sie damit beschäftigt war, ihren Einkauf in dem Geschäft zusammenzusuchen, öffnete ein unbekannter Täter den Reißverschluss, entnahm das Portemonnaie und schloss den Reißverschluss wieder. Folglich fiel der 65-Jährigen die Tat erst an der Kasse auf. Die Flörsheimer Polizei hat in diesem Fall die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06145 / 5476 - 0 entgegen.

Außerdem rät die Polizei dazu, während eines Einkaufs niemals Wertgegenstände unbeaufsichtigt im Einkaufswagen zu lassen. Sie sollten immer nur so viel Bargeld mit sich führen, wie sie brauchen. Falls ihnen doch einmal das Portemonnaie mit Geldkarten entwendet wird, melden Sie den Diebstahl umgehend der Polizei und rufen Sie die 116 116 an, um entwendete Zahlungskarten sofort sperren zu lassen.

6. PKW angefahren - Unfallverursacher flüchtet, Eschborn, Gehspitz, Samstag, 21.01.2017, 10:00 Uhr bis Dienstag, 24.01.2017, 11:00 Uhr

(jn)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat zwischen vergangenem Samstag und Dienstag einen am Straßenrand der Straße "Gehspitz" in Eschborn abgestellten schwarzen Hyundai angefahren und einen Schaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden gekümmert zu haben. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter der Rufnummer 06190 / 9360 - 45 zu melden.

7. Fuchs verursacht Unfall, Liederbach am Taunus, Bundesstraße 8, Dienstag, 24.01.2017, 08:00 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen verursachte ein, die Straße überquerender Fuchs, einen Verkehrsunfall, bei dem ein Mercedes beschädigt wurde. Der 30-jährige Fahrer des PKW befuhr die B8 aus Richtung A66 kommend in Richtung Liederbach am Taunus. Zwischen der Abfahrt Main-Taunus-Zentrum und Liederbach kam es zum Zusammenstoß zwischen Auto und Tier, durch den ein Sachschaden in Höhe von ca. 2.000.- Euro entstand. Das Tier erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell