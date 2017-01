POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - Täterfestnahme nach Raubüberfall auf Geschäft, Flörsheim am Main, Wickerer Straße, Dienstag, 24.01.2017, 09:00 Uhr

(jn)Am Dienstagmorgen ereignete sich in der Wickerer Straße in Flörsheim ein bewaffneter Raubüberfall auf ein Ladengeschäft, bei dem mehrere Hundert Euro Bargeld sowie Zigaretten erbeutet wurden. Zwei männliche Täter hatten das Geschäft gegen 09:00 Uhr betreten und unter Vorhalt von zwei Schusswaffen die Verkäuferin aufgefordert, sich auf den Boden zu setzen. Anschließend steckten sich die beiden Täter die Beute ein und flüchteten. Im Rahmen von umfangreichen Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen der Polizeidirektion Main-Taunus, konnten die beiden Tatverdächtigen noch am frühen Nachmittag in Flörsheim festgenommen werden. Es handelt sich um einen 23-jährigen Mann und einen 14-jährigen Jugendlichen. Aufgrund der Erkenntnis, dass die Tatverdächtigen mit Schusswaffen bewaffnet sein könnten, wurden für die Festnahme Spezialkräfte aus Wiesbaden hinzugezogen. Die mutmaßlichen Tatwaffen konnten aufgefunden werden. Ebenfalls festgenommen wurden zwei 15-jährige Mädchen, die zuvor mit den beiden männlichen Tatverdächtigen unterwegs waren. Die Ermittlungen zu einer etwaigen Tatbeteiligung hinsichtlich des Raubüberfalls dauern noch an. Weitere Angaben können derzeit nicht gemacht werden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell