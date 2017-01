POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 24. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Falsche Polizeibeamte bleiben erfolglos, Hofheim am Taunus, Montag, 23.01.2017, 20:25 Uhr bis 21:40 Uhr

(jn)Falsche Polizeibeamte versuchten am Montagabend gleich drei, in Hofheim wohnhafte Personen, hinters Licht zu führen und unrechtmäßig Geld oder weiterführende Informationen zu erhalten. Die Betrüger nahmen jeweils telefonischen Kontakt zu einer 74-Jährigen, einem 56-Jährigen und einem 76-Jährigen auf und gaben sich als Polizeibeamte aus. In einem Fall gaben die Kriminellen an, einen Täter festgenommen zu haben, der einen Zettel mit den Daten der jeweils Angerufenen bei sich führte. Anschließend erkundigten sich die falschen Beamten nach Bargeld und Wertgegenständen innerhalb der Wohnung und forderten die Senioren auf, einen Geldbetrag zu überweisen, um weitere Täter festnehmen zu können. Der 56-jährige Mann wurde telefonisch darüber informiert, dass bei ihm eingebrochen worden sei. Anschließend wurde auch er zu Wertgegenständen im Haus befragt. Glücklicherweise reagierten die Angerufenen allesamt richtig, indem sie nicht weiter auf die Fragen eingingen, das Telefonat beendeten und die Polizei informierten.

Die Polizei gibt folgende Hinweise, um nicht selbst Opfer eines Trickbetrügers zu werden:

- Das Vermögen von Privatpersonen wird niemals für Ermittlungen oder Festnahmen genutzt - Machen Sie keine Angaben zu Vermögenswerten oder wertvollen Gegenständen in ihrer Wohnung bzw. in Ihrem Haus - Machen Sie keine Angaben zu ihren Lebensverhältnissen - Lassen sie sich nicht am Telefon unter Druck setzen und behalten sie auch gegenüber vertrauenserweckenden Fremden eine gewisse Skepsis - Im Zweifel, legen Sie einfach auf - Informieren Sie die örtliche Polizei

2. Einbrüche in Bürokomplexe, Sulzbach, Am Limespark, Freitag, 20.01.2017, 20:52 Uhr bis 21:29 Uhr

(jn)In den Abendstunden des vergangenen Freitages brachen Einbrecher in ein Bürogebäude in Sulzbach ein. Die bisher unbekannten Täter waren durch Aufhebeln eines Seiteneingangs in das Treppenhaus gelangt. Anschließend hebelten sie die Zugangstüren von mehreren Firmen auf und durchsuchten Büroräume und Schränke. Anschließend flüchteten die Täter mit dem Diebesgut von mehreren Hundert Euro Bargeld und einem Laptop. Außerdem verursachten sie Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro.

Liederbach am Taunus, Oberliederbach, Höchster Straße, Sonntag, 22.01.2017, 15:00 Uhr bis Montag, 23.01.2017, 17:45 Uhr

(jn)Zwischen Sonntagnachmittag und Montagnachmittag verschafften sich unbekannte Täter Zugang zu einer Weinhandlung in einem Bürokomplex in Oberliederbach und entwendeten Wertgegenstände in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zuvor schlugen die Täter mit Hilfe eines Steins ein Fenster ein, über das sie in das Gebäudeinnere gelangten. Anschließend durchsuchten sie das Geschäft und flüchteten mit dem Diebesgut. In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Postauto aufgebrochen - Pakete entwendet, Bad Soden, Kronberger Straße, Sonntag, 22.01.2017, 19:00 Uhr bis Montag, 23.01.2017, 09:00 Uhr

(jn)In der Nacht zu Montag verschafften sich unbekannte Täter Zugang in einen geparkten Post-PKW und entwendeten diverse Paketsendungen. Der weiße Fiat Doblo, der als Liefer-PKW eines Logisitikunternehmens genutzt wird, war am Sonntagabend auf einem Parkplatz in der Kronberger Straße in Bad Soden abgestellt worden. In dem PKW befanden sich noch mehrere Postsendungen, die am Vortag nicht zugestellt werden konnten. Auf diese Ware hatte es ein oder mehrere Täter abgesehen. Folglich schlug er die Seitenscheibe der Beifahrertür ein, öffnete ein Schutzgitter zum Laderaum und flüchtete mit dem Diebesgut. Neben dem bisher unbekannten Diebesgut verursachte der Langfinger einen Sachschaden in Höhe von ca. 400.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Fußgänger an Zebrastreifen von PKW erfasst, Flörsheim am Main, Höllweg, Montag, 23.01.2017, 15:45 Uhr

(jn)Ein 16-jähriges Mädchen wollte am Montag gegen 15:45 Uhr einen Fußgängerüberweg über die Straße "Höllweg" überqueren, als sie von einem schwarzen Toyota erfasst und verletzt wurde. Ein 19-jähriger Fahranfänger hatte den Höllweg aus Richtung Wickerer Straße kommend befahren und die 16-Jährige übersehen. Folglich kam es zu einem Zusammenstoß zwischen Mädchen und Auto, bei dem allerdings kein Sachschaden entstand. Die Fußgängerin wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus in Rüsselsheim transportiert.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell