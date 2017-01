POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher festgenommen, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, 19.01.2017, 01.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag wurde ein 43-jähriger Einbrecher von zwei Sicherheitsdienstmitarbeitern des Main-Taunus-Zentrums auf frischer Tat ertappt und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizisten festgehalten. Die beiden Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes hatten den 43-Jährigen gegen 01.00 Uhr dabei beobachtet, wie dieser die Glastür eines Geschäftes aufhebeln wollte und ihn daraufhin festgehalten. Der Einbrecher wurde von den verständigten Polizisten festgenommen und muss sich nun wegen des versuchten Einbruchs verantworten. Am Donnerstagvormittag wurde darüber hinaus ein weiterer versuchter Einbruch in ein benachbartes Geschäft festgestellt. Ob der 43-Jährige auch für diese Tat in Betracht kommt, bedarf nun weiterer Ermittlungen.

2. Einbrecher erbeuten hochwertige Schmuckstücke, Bad Soden, Falkenstraße, 18.01.2017, 14.00 Uhr bis 18.55 Uhr,

(pl)Auf hochwertige Schmuckstücke hatten es unbekannte Täter am Mittwoch beim Einbruch in ein Einfamilienhaus in der Falkenstraße in Bad Soden abgesehen. Die Einbrecher drangen zwischen 14.00 Uhr und 18.55 Uhr durch ein gewaltsam geöffnetes Fenster in das Haus ein, durchsuchten die Wohnräume und entwendeten Schmuckstücke, Uhren sowie Bargeld im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

3. Einbruch in Einfamilienhaus, Eppstein, Bremthal, Auf dem Hecken, 18.01.2017, 14.30 Uhr bis 20.15 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter brachen am Mittwoch in ein Einfamilienhaus in der Straße "Auf dem Hecken" in Bremthal ein. Die Einbrecher hebelten zwischen 14.30 Uhr und 20.15 Uhr die Kellertür des Hauses auf, durchwühlten die Wohnräume auf der Suche nach Wertgegenständen und ergriffen anschließend mit bislang noch unbekanntem Diebesgut wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Lagerhalle aufgebrochen, Sulzbach, Oberliederbacher Weg, 18.01.2017, 15.00 Uhr bis 19.01.2017, 09.00 Uhr,

(pl)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen öffneten unbekannte Täter gewaltsam das Rolltor einer Lagerhalle auf dem Gelände einer Firma im Oberliederbacher Weg. Die Täter drangen in die momentan leerstehende Halle ein und ergriffen anschließend mit leeren Händen die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

5. Anruf von falschen Polizeibeamten, Bad Soden, 17.01.2017,

(pl)Am Dienstag haben falsche Polizeibeamte bei einer 86-jährigen Frau aus Bad Soden angerufen und versucht, nähere Informationen zu deren Vermögensverhältnissen zu erhalten. Die Betrüger meldeten sich insgesamt zweimal telefonisch bei der Seniorin und stellten sich beim ersten Mal als Angehörige des Polizeipräsidiums Frankfurt und beim zweiten Mal als Angehörige des Bundeskriminalamtes vor. In den Telefonaten versuchten die falschen Polizisten mit einer frei erfundenen Geschichte Informationen über Bargeldbestände oder Art und Höhe von Geldanlagen bei Banken zu erlangen. Man ermittele derzeit gegen eine Diebesbande und habe dabei die Kontodaten der Angerufenen auf einer Liste gefunden. Glücklicherweise erkannte die 86-Jährige den Schwindel und reagierte richtig. Sie beendete das Gespräch und informierten die "echte" Polizei. Diese Masche ist derzeit bei Betrügern sehr beliebt. Bleiben Sie skeptisch, auch wenn es sich bei Anrufern um angebliche Polizeibeamte handelt. Geben Sie keinerlei Auskunft über Ihre Lebensverhältnisse bzw. über Vermögenswerte. Die Polizei würde diese niemals telefonisch erfragen. Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei!

6. Autoaufbrecher erbeuten Bargeld, Hochheim, Herderstraße, 18.01.2017, 23.00 Uhr bis 19.01.2017, 09.30 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag waren in der Herderstraße Autoaufbrecher zugange. Die Täter schlugen die Seitenscheibe eines dort abgestellten Autos ein und ließen anschließend einen Umschlag mit Bargeld mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

7. Außenspiegel beschädigt, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum, 17.01.2017, 16.50 Uhr bis 18.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagnachmittag haben sich unbekannte Täter im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums an dem rechten Außenspiegel eines dort geparkten Audi A7 zu schaffen gemacht. Die Täter versuchten zwischen 16.50 Uhr und 18.30 Uhr das Spiegelglas aus dem Außenspiegel heraus zu hebeln. Hierbei ging das Glas jedoch zu Bruch und es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Der Audi war auf dem Parkdeck P6 abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 in Verbindung zu setzen.

8. Zwei Leichtverletzte bei Unfall, Hattersheim-Okriftel, Sindlinger Straße/Festplatzstraße, Mittwoch, 18.01.2017, 12.00 Uhr

Bei einem Unfall am Mittwoch, gegen 12.00 Uhr, an der Kreuzung Sindlinger Straße/Festplatzstraße in Okriftel wurden zwei Personen leicht verletzt. Der 41-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Festplatzstraße in Fahrtrichtung Merowingerstraße, als er im Kreuzungsbereich die Vorfahrt einer 30-jährigen Opel-Fahrerin missachtete. Diese befuhr die Sindlinger Straße in Richtung Okrifteler Straße. Durch den Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge fuhr der Opel im Anschluss gegen die Hauswand eines Wohnhauses. Sowohl die Opel-Fahrerin als auch ihre 58-jährige Mitfahrerin wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell