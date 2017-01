POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Main-Taunus - Nachtrag

Tödlicher Verkehrsunfall in Hofheim am Taunus, OT Diedenbergen - Nachtrag

Wie bereits in der gestrigen Pressemeldung mitgeteilt, ereignete sich am Mittwochabend, gegen 18:00 Uhr, in der Casteller Straße in Hofheim-Diedenbergen ein tödlicher Verkehrsunfall. Neben den bereits aufgeführten Einsatz- und Rettungskräften kam auch die Notfallseelsorge des Main-Taunus-Kreises für die Betreuung der Unfallbeteiligten zum Einsatz. Da der Unfallhergang bis dato noch nicht abschließend geklärt ist, sucht der Regionale Verkehrsdienst der Polizeidirektion Main-Taunus Zeugen, die Angaben zum Verkehrsunfall machen können. Diese werden gebeten sich unter der Rufnummer (06190) 9360-0 zu melden.

