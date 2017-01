POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Maintaunus vom 18.01.2017

Hofheim (ots) - Tödlicher Verkehrsunfall in Hofheim am Taunus, OT Diedenbergen, Casteller Straße

Am Mittwoch, den 18.01.2017 ereignete sich gegen 18:00 Uhr ein tödlicher Verkehrsunfall. Nach vorläufigen Ermittlungen befuhr ein 45-jähriger mit seinem PKW die Casteller Straße aus Richtung Ortsmitte Hofheim / OT Diedenbergen in Fahrtrichtung Bundeautobahn A66. Zu diesem Zeitpunkt überquerten zwei Personen zu Fuß die Casteller Straße in Höhe des Ramada-Hotels aus Richtung eines Gartenfachhandels kommend. Aus bisher ungeklärten Gründen wurden die Personen von dem Fahrzeug erfasst. Durch den Zusammenstoß erlitt eine 45-jährige weibliche Touristin tödliche Verletzungen und verstarb noch an der Verkehrsunfallstelle. Die andere weibliche Person, ebenfalls eine Touristin, wurde zunächst ärztlich versorgt und anschließend schwer verletzt in den Schockraum eines Wiesbadener Krankenhauses verlegt. Ein Sachverständiger wurde zur Verkehrsunfallstelle zwecks weiterer Sachverhaltsklärung entsandt. Durch die verständigte freiwillige Feuerwehr wurde die Verkehrsunfallstelle ausgeleuchtet und abgesichert. Insgesamt waren 4 Rettungsfahrzeuge, 2 Notarztbesatzungen sowie 4 Fahrzeuge der freiwilligen Feuerwehr aus Hofheim, Ortsteile Diedenbergen und Marxheim im Einsatz. Weiterhin waren mehrere Streifenwagenbesatzungen der Polizeistation Hofheim am Taunus im Einsatz.

Nähere Angaben zum Sachverhalt, bzw. zum Verkehrsunfallhergang können zur Zeit nicht gemacht werden. Es wird nachberichtet.

gefertigt, Karasek, PHK, KvD Polizeidirektion Maintaunus

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell