POL-MTK: Weitere Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis: Hochwertiger Porsche Cayenne gestohlen

Hofheim (ots) - Hochwertiger Porsche Cayenne gestohlen, Hochheim, Schillerstraße, 16.01.2017, 20.00 Uhr bis 17.01.2017, 08.30 Uhr,

(pl)Autodiebe haben in der Nacht zum Dienstag in Hochheim zugeschlagen und einen schwarzen Porsche Cayenne im Wert von rund 90.000 Euro entwendet. Der Porsche mit dem amtlichen Kennzeichen MTK-TM 272 war in der Schillerstraße in der Einfahrt eines Einfamilienhauses abgestellt. Hinweise auf die Autodiebe liegen derzeit nicht vor. Zeugen die Angaben zu dem Diebstahl oder zum Verbleib des Fahrzeugs machen können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell