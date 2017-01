POL-MTK: Pressemitteilungen der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Hofheim, Germanenstraße, 16.01.2017, 15.45 Uhr bis 16.15 Uhr,

(pl)Auf hochwertige Schmuckstücke hatten es unbekannte Täter am Montagnachmittag bei einem Wohnungseinbruch in der Germanenstraße abgesehen. Die Täter kletterten zwischen 15.45 Uhr und 16.15 Uhr vermutlich mithilfe einer tatorteigenen Leiter auf den Balkon der Wohnung im 1. Obergeschoss eines Mehrfamilienhauses und hebelten anschließend die Balkontür auf. Nachdem die Einbrecher dann sämtliche Zimmer durchsucht hatten, ergriffen sie mit den aufgefundenen Schmuckstücken die Flucht. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Tür hält Einbrechern stand, Bad Soden am Taunus, Neuenhain, Pestalozziweg, 16.01.2017, 16.30 Uhr bis 17.00 Uhr,

(pl)Die Eingangstür eines Einfamilienhauses im Pestalozziweg in Neuenhain hat am Montagnachmittag Einbrechern standgehalten. Unbekannte Täter hatten zwischen 16.30 Uhr und 17.00 Uhr erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und schließlich unverrichteter Dinge die Flucht ergriffen. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Baucontainer aufgebrochen, Kriftel, Elisabethenstraße, 13.01.2017, 09.00 Uhr bis 16.01.2017, 11.00 Uhr,

(pl)Zwischen Freitagmorgen und Montagvormittag haben unbekannte Täter auf einer Baustelle in der Elisabethenstraße die Eingangstür eines Baucontainers aufgebrochen. Da sich in dem Container jedoch keine Wertgegenstände befanden, ergriffen die Täter ohne Beute wieder die Flucht. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Achtung Enkeltrickbetrüger! Eschborn, 16.01.2017,

(pl)Die Kriminalpolizei in Hofheim warnt aktuell vor Betrügern, die bei älteren Menschen mit dem sogenannten "Enkeltrick" Bargeld erbeuten wollen. Alleine am Montag erhielten im Bereich von Eschborn mindestens drei Seniorinnen und Senioren Anrufe von einer Frau, die sich als Familienangehörige ausgab, die wegen eines Immobilienkaufs dringend Bargeld benötigen würde. In zwei Fällen wurden die Angerufenen direkt misstrauisch und reagierten völlig richtig, indem sie sich auf kein Gespräch einließen, das Telefonat beendeten und die Polizei verständigten. Ein 83-jähriger Senior fiel jedoch auf den Trick herein und erklärte sich bereit seiner "Tochter" mehrere Tausend Euro Bargeld zu geben. Er hob das Geld ab, hörte dann aber nichts mehr von der Trickbetrügerin, so dass es glücklicherweise zu keiner Geldübergabe kam. Die "Spielarten" des Enkeltricks sind vielfältig. Die Anrufer geben sich als Verwandte, ehemalige Arbeitskollegen oder Schulfreunde aus und erreichen durch geschickte Gesprächsführung, dass die Geschädigten ihnen Glauben schenken. Gerade die Gutgläubigkeit und Hilfsbereitschaft älterer Menschen wird hier auf äußerst niederträchtige Art und Weise ausgenutzt. Die Polizei appelliert daher an die älteren Mitbürger, bei solchen Anrufen äußerst sensibel zu reagieren und sich nicht zu übereilten Geldübergaben überreden zu lassen. Im Zweifel sollte die Polizei verständigt werden. Darüber hinaus wird in den meisten Fällen eine Rückversicherung bei den tatsächlichen Verwandten, Freunden oder Arbeitskollegen Klarheit bringen.

5. Autoaufbrüche in Flörsheim, Flörsheim, Kapellenstraße, Freiherr-vom-Stein-Straße, 16.01.2017, 19.30 Uhr bis 21.30 Uhr,

(pl)Am Montagabend hatten es Autoaufbrecher in Flörsheim auf die in den Innenräumen zweier Autos herumliegenden Wertgegenstände abgesehen. Die Täter schlugen zwischen 19.30 Uhr und 21.30 Uhr die Seitenscheiben der beiden Pkw ein und ließen aus einem der Wagen einer Lederhandtasche und aus dem anderen zwei Smartphones mitgehen. Die betroffenen Fahrzeuge waren im Bereich der Kapellenstraße und der Freiherr-vom-Stein-Straße abgestellt. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell