POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Gaststätte, Bad Soden, Clausstraße, Nacht zum 15.01.2017

(ho)Mehrere Tausend Euro Bargeld und ein Tablett-PC sind Unbekannten bei einem Einbruch in eine Restaurant in Bad Soden in die Hände gefallen. Die Täter verschafften sich durch eine aufgebrochene Tür Zugang zu der Gaststätte und suchten dort nach Wertsachen. Nachdem sie fündig geworden waren flüchteten sie unerkannt. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

2. Einbruch in Kirche gescheitert, Hofheim, Hauptstraße, Nacht zum 15.01.2017

(ho)Am Sonntagmorgen wurde festgestellt, dass Einbrecher versucht hatten in die Pfarrkirche St. Peter und Paul in Hofheim einzudringen. Mit einem unbekannten Werkzeug hebelten die Täter an einer Hintertür der Kirche, wobei es ihnen allerdings nicht gelang, diese zu öffnen. Daher brachen sie ihr Vorhaben ab und flüchteten. Was blieb ist der Sachschaden, der auf rund 50 Euro geschätzt wird. Hinweise nimmt auch in diesem Fall die Hofheimer Kriminalpolizei entgegen.

3. Zigaretten gestohlen, Eschborn, Ginnheimer Straße, 14.01.2017 bis 16.01.2017

(ho)Eine bisher unbekannte Anzahl Zigaretten haben Unbekannte im Verlauf des vergangenen Wochenendes aus einem Geschäft in Eschborn gestohlen. Die Täter zerstörten eine Fensterscheibe und stiegen in das Geschäft ein. Dort rissen sie mehrere Fächer aus den Regalen, in denen Zigaretten gelagert waren. Die Höhe des Schadens konnte bisher noch nicht beziffert werden. Hinweise bitte an die Hofheimer Kriminalpolizei unter (06192) 2079-0.

4. Wohnungseinbruch, Hofheim, Kurhausstraße, 14.01.2017 bis 15.01.2017

(ho)Am Sonntagabend wurde der Einbruch in ein Wohnhaus in der Kurhausstraße in Hofheim festgestellt. Die Täter kletterten zunächst über einen Zaun und verschafften sich so Zugang zum Garten des Hauses. Mit brachialer Gewalt rissen die Täter anschließend ein Fenster aus der Verankerung und drangen in die Wohnräume ein. In mehreren Zimmern durchsuchten die Einbrecher Schränke und Schubladen und entwendeten einen Videorekorder. Ob weitere Gegenstände den Tätern bei der Tat in die Hände fielen wird derzeit noch geprüft. Die Hofheimer Kriminalpolizei bittet um Hinweise.

5. Hochwertige Werkzeuge gestohlen, Kelkheim, Münster, Frankfurter Straße, Nacht zum 14.01.2017

(ho)In der Nacht zum Samstag hatten es Unbekannte auf die Werkzeuge in den Fahrzeugen einer Firma in Münster abgesehen. Bei gleich drei Fahrzeugen zerstörten die Täter eine Seitenscheibe und drangen so in die Innenräume ein. Dort entwendeten sie hochwertige Werkzeuge, wobei ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter unerkannt. Hinweise bitte an die Hofheimer Kriminalpolizei unter der Telefonnummer (06192) 2079-0.

6. Unfallflucht mit hohem Sachschaden, Hofheim, Niederhofheimer Straße, 13.01.2017, zwischen 16.45 Uhr und 17.00 Uhr

(ho)Am Dienstagnachmittag ist auf dem Parkplatzgelände eines Schwimmbades in der Niederhofheimer Straße an einem geparkten Pkw ein Schaden in Höhe von mindestens 2.000 Euro entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der betroffene Ford S-Max war auf einem Behindertenparkplatz abgestellt und wurde vermutlich beim Ein- oder Ausparkten von einem anderen Fahrzeug angefahren. Hinweise auf den Verursacher liegen derzeit nicht vor. Die Hofheimer Polizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell