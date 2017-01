POL-MTK: Wohnungseinbruch

Hofheim (ots) - Bad Soden Joseph-Haydn-Straße Sa., 14.1.17 gg 14.00 h bis Sa., 14.01.17 gg 18:50 h

Unbekannte Täter brachen in einem Einfamilienwohnhaus/Doppelhaushälfte ein. Die Täter gelangten durch aufhebeln der Terrassentüre in das Wohnhaus und entwendeten nach Durchsuchung der Räumlichkeiten mehrere Schmuckstücke. Anschließend verließen die Täter das Objekt wie sie gekommen waren. Täterhinweise bitte an die Polizei in Hofheim 06192-2079-0.

Folgenlose Trunkenheitsfahrt

Flörsheim, Böttgerstraße So., 15.01.2017 gg 03:35 h

Eine 24-jährige Flörsheimerin musste ihren Führerschein am frühen Sonntagmorgen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr abgeben. Sie befuhr mit ihrem PKW die Böttgerstraße und kam in eine Verkehrskontrolle. Dabei wurde Atemalkoholgeruch festgestellt. Ein Test ergab einen Wert von 1,21 Promille.

