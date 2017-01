POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 13. Januar 2017

Hofheim (ots) - 30-jähriger Tatverdächtiger räumt mehrere Brände ein, Eppstein, Vockenhausen, Bremthal, Juli 2015 bis Dezember 2016

(jn)Nachdem es in den letzten 18 Monaten im Bereich der Eppsteiner Ortsteile Bremthal und Vockenhausen zu mehreren vorsätzlichen Brandstiftungen und Sachbeschädigungen durch Feuer gekommen war, konnte nun ein Ermittlungserfolg erzielt werden. Ermittlungen und Angaben von Zeugen führten zu einem Tatverdächtigen, der im Rahmen einer Vernehmung einräumte, für mehrere Taten verantwortlich zu sein. Bei dem mutmaßlichen Einzeltäter handelt es sich um einen 30-Jährigen aus Eppstein. Zur Person des Tatverdächtigen und zu einer möglichen Tatmotivation können derzeit keine näheren Informationen bekannt gegeben werden. Der umfassend geständige 30-Jährige räumte insgesamt zehn Taten ein, die sich im Zeitraum von Juli 2015 bis Dezember 2016 abgespielt haben. Ein Großteil der Feuer wurden im Bereich von Vockenhausen gelegt. Für zwei weitere Feuer, die im Dezember 2016 in Bremthal gelegt wurden, zeigte sich der Tatverdächtige ebenfalls verantwortlich. Bei den Brandobjekten handelte es sich mehrheitlich um Müllcontainer, wobei die gesamte Sachschadenshöhe im Bereich von mehreren Zehntausend Euro liegt. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde der tatverdächtige Mann entlassen.

Stoffhandtasche entrissen, Hattersheim, Untertorstraße, 12.01.2017, 20.10 Uhr,

(pl)Einer 51-jährigen Frau ist am Donnerstagabend in Hattersheim die Stoffhandtasche entrissen worden. Die Geschädigte hielt sich gegen 20.10 Uhr am Bussteig in der Untertorstraße auf, als ein unbekannter Täter ihr plötzlich die Stofftasche aus der Hand riss und anschließend mit der Beute in Richtung Südring wegrannte. In der Tasche befanden sich die Geldbörse sowie das Smartphone der Geschädigten. Der Räuber war etwa 20- 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, schlank und dunkel gekleidet. Er soll ein südländisches Erscheinungsbild gehabt und eine Jacke mit grauer Fellkapuze über den Kopf getragen haben. Zeugen des Vorfalls und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Warnung vor falschen Polizeibeamten, Eppstein, Königstein, Bad Soden, Donnerstag, 12.01.2017

(ho)Derzeit kommt es im Bereich des Main-Taunus-Kreises immer wieder zu Anrufen und dem Auftreten von falschen Polizeibeamten. Daher bittet die Polizei die Bevölkerung, vorsichtig zu sein, keine fremden Personen in die Wohnung zu lassen, keine Informationen über Vermögensverhältnisse bekannt zu geben und im Zweifeln immer die richtige Polizei zu verständigen. Im Bereich von Eppstein und Königstein erhielten gestern meist ältere Menschen Anrufe von angeblichen Polizeibeamten, die angaben, in aktuellen Kriminalfällen zu ermitteln. Die Angerufenen seien in diesem Zusammenhang aufgetaucht, zum Beispiel auf der Liste einer Einbrecherbande. Durch eine geschickte Gesprächsführung versuchten die Anrufer darüber hinaus Informationen über Wertgegenstände im Haus oder die allgemeinen Vermögenverhältnisse zu erlangen. Bei einer Seniorin in Bad Soden erschien nach telefonischer Ankündigung gegen 19.00 Uhr ein Mann, der sich als Polizist vorstellte und in die Wohnung wollte. Die Seniorin wurde jedoch glücklicherweise misstrauisch und ließ den Mann nicht in ihre Wohnung. Dieser flüchtete daraufhin. Er wurde von der Frau als ca. 30 Jahre alt, ca. 1,60 bis 1,70 Meter groß und dunkel gekleidet beschrieben.

Bitte beachten Sie: Die Polizei würde niemals am Telefon Fragen zum Vermögen oder zu Wertgegenständen in der Wohnung stellen. In anderen Fällen erschien im Display der Angerufenen die Telefonnummer 110. Damit soll vorgetäuscht werden, dass die Polizei tatsächlich am Telefon ist. Auch das ist falsch, da die Polizei niemals mit der Notruftelefonnummer anrufen würde. Seien Sie daher misstrauisch und beenden Sie im Zweifel das Gespräch!

Zigarettenautomat aus Klinik entwendet, Bad Soden, Sebastian-Kneipp-Straße, Mittwoch, 11.01.2017, 21:45 Uhr bis Donnerstag, 12.01.2017, 05:00 Uhr

(jn)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten unbekannte Täter einen Zigarettenautomaten aus einer Klinik in Bad Soden. Die Langfinger verschafften sich zunächst über eine Hintertür Zugang zu dem Erdgeschoss der Klinik und ließen im Anschluss den Zigarettenautomaten mitgehen. Im Verlauf des Donnerstages konnte der Automat durch einen Zeugen in einer Abzweigung vom Eichwald aufgefunden werden. Augenscheinlich gelang es den Zigarettendieben nicht, an den Inhalt des Automaten zu gelangen, jedoch verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von ca. 3.000.- Euro. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06196 / 9695 - 0 an die Polizei in Eschborn zu wenden.

Tür hält Einbrechern stand, Bad Soden am Taunus, Königsteiner Straße, 11.01.2017, 23.00 Uhr bis 12.01.2017, 08.00 Uhr,

(pl)In der Nacht zum Donnerstag hat die massive Seitentür einer Parfümerie in der Königsteiner Straße Einbrechern standgehalten. Die Täter hatten erfolglos versucht, die Tür aufzuhebeln und schließlich unverrichteter Dinge wieder die Flucht ergriffen. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 2.500 Euro geschätzt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Suzuki Swift zerkratzt, Hofheim, Kantstraße, 06.01.2017, 14.45 Uhr bis 12.01.2017, 13.00 Uhr,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Freitag, den 06.01.2017, und Donnerstag, den 12.01.2017, in Hofheim einen geparkten roten Mitsubishi Swift zerkratzt und hierdurch einen Sachschaden von rund 1.000 Euro verursacht. Der betroffene Pkw war in der Kantstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 zu melden.

Werkzeug fällt auf Straße, Hofheim-Marxheim, Rheingaustraße, 13.01.2017, 03:00 Uhr

(He)In der vergangenen Nacht musste aufgrund der extremen Winde die Rheingaustraße in Hofheim-Marxheim für mehrere Stunden gesperrt werden. Eine, an einem Kran aufgehängte, Werkzeugkiste drohte auf die Straße zu fallen. Weiterhin bewegte sich der Kran bedenklich im Wind. Vor Ort wurde festgestellt, dass bereits an dem Kran in die Höhe gezogenes Werkzeug in Teilen auf die Straße gefallen war. Verletzt wurde niemand. Ein Fremdschaden entstand augenscheinlich ebenfalls nicht. Nach rund 90 Minuten erschien ein Verantwortlicher auf der Baustelle und sicherte den Kran. Um 05:20 Uhr konnte die Sperrung wieder aufgehoben werden. Einsatzkräfte der Feuerwehr und der Polizei befanden sich im Einsatz.

