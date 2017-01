POL-MTK: Sondermeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, dem 13.01.2017

Bild des Vermissten Bild-Infos Download

Hofheim (ots) - Holger Kentrat aus Rüsselsheim vermisst, Montag, 09.01.2017,

(jn)Seit vergangenem Montagabend wird der 46-jährige Holger KENTRAT aus Rüsselsheim vermisst. Herr KENTRAT war jedoch zuletzt in Flörsheim am Main wohnhaft. Außerdem ist Herr KENTRAT ca. 1,76 Meter groß, von kräftiger Statur, hat mittelblonde kurze Haare und ist Brillenträger. Zuletzt war er mit einer dunklen Hose, einer dunklen Lederjacke und braunen Lederschuhen bekleidet. Unterwegs ist er vermutlich in einem blauen Opel Astra Cabrio, mit dem amtlichen Kennzeichen GG-GT 100. Herr KENTRAT könnte sich in einer hilflosen Lage befinden.

Bei Hinweisen zum Verbleib des Vermissten wenden Sie sich bitte an die Polizei in Hofheim am Taunus unter der Telefonnumer 06192 / 2079 - 0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

