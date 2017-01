POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 12. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. 18-Jähriger randaliert in Mehrfamilienhaus, Kelkheim, Ruppertshain, Robert-Koch-Straße, Mittwoch, 11.01.2017, 22:07 Uhr

(jn)Am Mittwochabend betrat ein 18-Jähriger das Treppenhaus eines Mehrfamilienhauses in Ruppertshain und beschädigte mehrere Gegenstände. Der bereits polizeilich bekannte junge Mann trat so stark gegen eine Wohnungseingangstür, dass sich diese im Nachgang nicht mehr öffnen ließ. Außerdem zündete er einen Aushängezettel an, wodurch er einen oberflächlichen Brandschaden verursachte. Bevor er das Haus wieder verließ, nahm er einen Feuerlöscher von der Wand und versprühte den Inhalt im Treppenhaus. Eine hinzugezogene Streife der Polizei Kelkheim konnte den Beschuldigten im weiteren Verlauf festnehmen. Durch sein Randalieren verursachte der 18-Jährige Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

2. Videodreh löst Großeinsatz der Polizei aus, Flörsheim, Kapellenstraße, Mittwoch, 11.01.2017, 20:25 Uhr

(jn)In den Abendstunden des vergangenen Mittwochs meldeten Zeugen eine größere Personengruppe, die sich vor der Stadthalle in Flörsheim aufhielt und mit Baseballschlägern hantieren sollte. Folglich wurden mehrere Polizeistreifen zusammengezogen und mit der Kontrolle der Personengruppe beauftragt. Im Rahmen der Kontrolle wurde klar, dass im Mittelpunkt des Zusammenkommens nicht etwa eine gewaltsame Auseinandersetzung stand, sondern vielmehr der Dreh eines Musikvideos. Außerdem handelte es sich bei den Baseballschlägern augenscheinlich um Attrappen. Nichtsdestotrotz wurde ein illegaler "Böller" sichergestellt und gegen den Besitzer ein Ermittlungsverfahren, wegen des Verstoßes gegen das Sprengstoffgesetz, eingeleitet.

3. PKW geöffnet - Wertgegenstände entwendet, Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum; Mittwoch, 11.01.2017, 19:55 Uhr bis 22:15 Uhr

(jn)Unbekannte öffneten Mittwochabend einen im Parkhaus des Main-Taunus-Zentrums geparkten schwarzen Mini und ließen diverse Wertgegenstände im Wert von ca. 1.500.- Euro mitgehen. Unter anderem wurden ein Laptop mit Kopfhörern und ein Kaffeevollautomat entwendet. Wie die Täter in das Innere des PKW gelangten, ist noch unklar. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Navigationssystem aus Mercedes gestohlen, Hattersheim, Okriftel, Eschenstraße, Mittwoch, 11.01.2017, 10:00 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2017, 15:00 Uhr

(jn)In der Eschenstraße in Okriftel entwendeten Täter am Mittwoch ein festeingebautes Navigationssystem aus einem PKW. Der graue Mercedes war gegen 10:00 Uhr auf der Straße abgestellt worden. Als der Geschädigte fünf Stunden später zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er das Fehlen seines Navis fest. Die genaue Tatbegehungsweise ist nach derzeitigem Ermittlungsstand noch unklar - es waren keine Beschädigungen an dem Auto feststellbar, durch die der Täter in den Innenraum gelangt sein könnte. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Mehrere Autofahrer nach Sekundenschlaf verletzt, Hofheim, Bundesstraße 519, Mittwoch, 11.01.2017, 13:35 Uhr

(jn)Mittwochmittag kam es zu einem schweren Verkehrsunfall zwischen vier beteiligten PKW auf der B519. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Rhein-Main-Therme, kurz hinter der Ortsausfahrt Hofheim. Der 32-jährige Unfallverursacher war mit seinem Ford aus Hofheim kommend in Richtung Kelkheim unterwegs, als er infolge Sekundenschlafs die Kontrolle über sein Auto verlor. Folglich geriet er auf die Gegenfahrbahn und stieß frontal mit dem in Fahrtrichtung Hofheim fahrenden Opel Astra einer 77-jährigen Frau zusammen. Ein weiterer 50-jähriger Autofahrer, der mit seinem Fiat Fiorino ebenfalls in Fahrtrichtung Hofheim unterwegs war, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Auch er kollidierte mit dem Opel Astra. Dank ausreichendem Sicherheitsabstand, konnte eine 29-jährige Frau, die auch in Richtung Hofheim unterwegs war, rechtzeitig bremsen. Sie erlitt jedoch einen Schock und musste gleichsam wie der 32-Jährige und die 77-Jährige vor Ort behandelt werden. Anschließend wurden die drei Geschädigten in naheliegende Krankenhäuser transportiert, wobei die unter Schock stehende 29-Jährige wieder nach Hause entlassen werden konnte. Dem Unfallverursacher, der durch seine Müdigkeit, einen Unfall mit mehreren Zehntausend Euro Sachschaden verursachte, droht nun ein Strafverfahren unter anderem wegen fahrlässiger Körperverletzung und der Gefährdung des Straßenverkehrs.

6. LKW verursacht Sachschaden und flüchtet, Hofheim, Wallau, Am Wandersmann, Dienstag, 10.01.2017, 01:39 Uhr bis 02:15 Uhr

(jn)Die Durchfahrtsbegrenzung eines Schnellrestaurants in Wallau wurde in den frühen Dienstagmorgenstunden durch einen unbekannten LKW beschädigt. Aufgrund der Fahrzeughöhe blieb der LKW an der 2,80 Meter hohen Begrenzung hängen und verursachte dadurch Schaden in Höhe von rund 5.000.- Euro. Anschließend setzte der Fahrer des LKW seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den durch ihn verursachten Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter 06190 / 9360 - 45 zu melden.

7. Bus fährt sich fest und blockiert Straße, Kelkheim, Eppenhain, Kreisstraße 775 Mittwoch, 11.01.2017, 11:40 Uhr bis 13:35 Uhr

(jn)Ein Linienbus hatte sich Mittwochmittag kurz vor der Ortseinfahrt Eppenhain festgefahren und dadurch die Fahrbahn der K775 blockiert. Rund zwei Stunden wurde der Verkehrsfluss behindert und wurde behelfsmäßig über einen Parkplatz umgeleitet. Zudem fiel während dieser Zeit der Busbetrieb zwischen Ruppertshain und Eppenhain aus, so dass viele Grundschüler den Heimweg aus der Rossert-Schule zu Fuß antreten mussten. Nachdem ein Abschleppunternehmen verständigt worden war und den Bus aus der misslichen Lage herausgezogen hatte, konnte der Straßenverkehr durch die Polizei wieder freigegeben werden.

8. Verkehrskontrolle durch die Polizei Eschborn, Dörnweg, Pestalozzistraße, Eschborn, Mittwoch, 11.01.2017, 07:30 Uhr bis 08:15 Uhr

(jn)Am Morgen des vergangenen Mittwochs wurde durch die Polizei eine Verkehrskontrolle in Eschborn durchgeführt. Das Hauptaugenmerkt der Kontrolle lag auf der Überprüfung der winterlichen Verkehrstüchtigkeit der PKW. Außerdem sollte die Kontrolle auch der Schulwegsicherung dienen. Während der Kontrollzeit stellte die Polizei fest, dass sich alle Verkehrsteilnehmer an geltende Regeln gehalten und ihre PKW vorschriftsmäßig auf die winterlichen Straßen vorbereiteten hatten.

