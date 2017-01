POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 11. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Geld geraubt - Tatmittel Pistole, Hochheim, Frankfurter Straße, Dienstag, 10.01.2017, 18:40 Uhr

(jn)Kurz vor Feierabend erbeutete ein maskierter und bewaffneter Täter in einem Geschäft in der Frankfurter Straße in Hochheim rund 100.- Euro. Der mutmaßlich männliche Täter betrat das Geschäft und zwang eine Angestellte, durch Drohung mit einer schwarzen Schusswaffe, zur Herausgabe des Kasseninhaltes. Diese händigte dem Unbekannten das Bargeld Euro aus. Anschließend flüchtete der Täter zu Fuß in Richtung der Frankfurter Straße stadtauswärts. Während der Tat befand sich ein Kunde im Verkaufsraum, der den Täter als männlich, ca. 25 bis 35 Jahre alt und ungefähr 1,70 Meter groß beschrieb. Außerdem soll der Kriminelle eine weinrote Sturmmaske, eine schwarze Sonnenbrille und einen grauen Kapuzenpullover getragen haben und eventuell mit osteuropäischem Akzent gesprochen haben. Mittlerweile hat die Kriminalpolizei in Hofheim die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet mögliche Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Enkeltrick gescheitert, Hofheim, Schlesierweg, Dienstag, 10.01.2017, 11:00 Uhr

(jn)Trickbetrüger forderten am Dienstagvormittag 40.000.- Euro von einer 64-jährigen Frau in Hofheim. Glücklicherweise kam sie der Forderung nicht nach. Unbekannte kontaktierten die Frau telefonisch und gaben sich als Bekannte aus. Sie gaben an, zeitnah eine Eigentumswohnung erwerben zu wollen und jetzt mehrere Zehntausend Euro für einen Notar zu benötigen. Während des Gesprächs stellte die 64-Jährige fest, dass der Anrufer nicht die vorgegebene Person war und handelte genau richtig - sie legte auf. Anschließend kontaktierte sie die Polizei. Diese Betrugsmasche nennt sich "Enkeltrick" und appelliert an die Hilfsbereitschaft älterer Menschen, oft sehr eng stehenden Familienangehörigen aus einer finanziellen Notlage zu helfen. Falls Sie derartige Anrufe erhalten, bleiben Sie skeptisch. Prüfen Sie, ob Sie wirklich mit dem vorgegebenen Anrufer sprechen und bestehen Sie gegebenenfalls auf einen Rückruf. Außerdem sollten Sie niemals fremden Personen Bargeld übergeben, die angeblich im Namen eines Familienangehörigen geschickt wurden. Informieren Sie nach einem solchen Vorfall umgehend die Polizei. Für weitere Informationen und Tipps steht Ihnen die polizeiliche Beratungsstelle unter der Telefonnummer 06192 / 2079-231 zur Verfügung.

3. Falsche Polizeibeamte unterwegs, Hattersheim, Leonhardstraße; Hochheim, Edelstraße, Montag, 09.01.2017; Dienstag, 10.01.2017 (jn)Gleich in zwei Fällen versuchten Betrüger, sich als Polizeibeamte auszugeben und nähere Informationen zu den Vermögensverhältnissen der älteren Menschen zu erhalten. Die Täter gaben sowohl in Hattersheim als auch in Hochheim vor, Polizeibeamte zu sein, die soeben eine Person festgenommen hätten, die angeblich bei den angerufenen Geschädigten einbrechen wollten. Anschließend wurden Fragen zu den Wohnverhältnissen, Sicherungen des Hauses und den im Haus gelagerten Wertgegenständen gestellt. Die Geschädigten, ein 87-jähriger und ein 68-jähriger Mann, reagierten beide vollkommen richtig und gingen nicht weiter auf die Fragen der falschen Polizeibeamten ein. Diese Masche ist derzeit bei Betrügern sehr beliebt. Bleiben Sie skeptisch, auch wenn es sich bei Anrufern um angebliche Polizeibeamte handelt. Geben Sie keinerlei Auskunft über Ihre Lebensverhältnisse bzw. über Vermögenswerte. Die Polizei würde diese niemals telefonisch erfragen. Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei! Weitere Hinweise erhalten Sie unter www.polizei-beratung.de.

4. Bargeld aus Kasse gestohlen, Bad Soden, Königsteiner Straße, Mittwoch, 11.01.2017, 03:30 Uhr

(jn)Die kurze Abwesenheit des Nachtportiers, eines Hotels in der Königsteiner Straße in Bad Soden, nutzte eine Dieb und ließ Bargeld aus einer Kasse mitgehen. Der bisher unbekannte Täter betrat den Rezeptionsbereich der Hotellobby und öffnete eine unverschlossene Schublade, in der die Wechselkasse abgelegt wird. Er entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld und entfernte sich mit dem erbeuteten Diebesgut durch ein Fenster. Auf der Flucht wurde er noch durch den zurückkehrenden Nachtportiert gesehen. Dieser beschrieb den Täter als ca. 1,80 Meter groß und schlank. Er soll einen dunklen Kapuzenpullover angehabt haben und auch sonst dunkel gekleidet gewesen sein. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung der Paul-Reis-Straße. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 in Verbindung zu setzen.

5. Kontrollverlust auf glatter Fahrbahn - 29-Jährige leicht verletzt, Kelkheim, Gagernring, Dienstag, 10.01.2017, 07:15 Uhr

(jn)Gestern Morgen kam es auf dem Gagernring in Kelkheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine junge Frau leicht verletzt wurde. Die 29-Jährige war mit ihrem Suzuki Swift auf dem Gagernring unterwegs, als sie bei einem Bremsmanöver die Kontrolle über ihren PKW verlor. Das Auto drehte sich und kam letztendlich nach einem Zusammenstoß mit einem Baum zum Stehen. Die winterlichen Straßen waren ersten Ermittlungen zufolge ursächlich für den Unfall. Anschließend wurde die Endzwanzigerin leichtverletzt in ein Krankenhaus gebracht und nach kurzer Zeit wieder entlassen. Außerdem entstand an dem PKW Sachschaden in Höhe von ca. 5.500.- Euro.

6. Unfallgeschädigter setzt Fahrt fort - Zeugenaufruf!, Flörsheim, Raunheimer Straße, Dienstag, 10.01.2017, 11:35 Uhr

(jn)In der Raunheimer Straße in Flörsheim kam es am Dienstagvormittag gegen 11:35 Uhr zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer eines LKW vom Unfallort entfernte, ohne zuvor Angaben zu seinen Personalien gemacht zu haben. Der Unfallverursacher befuhr mit seinem braunen VW Multivan die Schillerstraße, aus Richtung Keltenstraße kommend, in Richtung der Raunheimer Straße. Ordnungsgemäß wollte der 42-jährige Fahrer an dem Stoppschild der Raunheimer Straße halten, was ihm aufgrund von Glätte missglückte - er rutschte weiter auf den Kreuzungsbereich der Schiller-/ Raunheimer Straße. In diesem Moment befuhr der spätere Unfallflüchtige die Raunheimer Straße in Richtung Hofheim und touchierte die Fahrzeugfront des auf der Kreuzung stehenden VWs. Anschließend setzte der LKW-Fahrer seine Fahrt fort. Alleine der am VW entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 5.000.- Euro. Auch als Geschädigter eines Verkehrsunfalls muss man den Pflichten eines Unfallbeteiligten nachkommen und die eigenen Daten und die des PKWs mit anderen Unfallbeteiligten austauschen. Folglich wird gegen den Fahrer des LKW ein Ermittlungsverfahren wegen des unerlaubten Entfernens von einem Unfallort eingeleitet. Zeugen, die möglicherweise hinter dem geschädigten LKW fuhren und etwas von dem Unfall mitbekommen haben, werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter 06190 / 9360 - 45 zu melden.

7. Geparkten PKW angefahren und geflüchtet, Feldbergstraße, Sulzbach, Montag, 09.01.2017, 21:00 Uhr bis 09.01.2017, 22:00 Uhr

(jn)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Montagabend zwischen 21:00 und 22:00 Uhr einen geparkten PKW angefahren und einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500.- Euro verursacht. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Unfallstelle. Der Geschädigte hatte seinen weißen Opel Corsa im Bereich der Waldstraße / Feldbergstraße in Sulzbach abgestellt. Als er eine gute Stunde später zu seinem PKW zurückkehrte, stellte er einen Schaden an der hinteren Stoßstange fest. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter 06190 / 9360 - 45 zu melden

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell