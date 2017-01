POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 10. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus, Kelkheim, Ruppertshain, Am Rosenwald, Freitag, 23.12.2016, 07:00 Uhr bis Montag, 09.01.2017, 09:15 Uhr

(jn)Einbrecher machten sich die ferienbedingte Abwesenheit der Hausbewohner eines Einfamilienhauses in Kelkheim zu Nutze und brachen zwischen Freitag, dem 23.12.2016 und vergangenem Montag in das Haus ein. Die bisher unbekannten Täter hebelten den rückwärtigen Wintergartenzugang auf und durchsuchten in allen Bereichen des Hauses nach Wertgegenständen. Anschließend flüchteten die Einbrecher mit bisher unbekanntem Diebesgut. Fest steht der Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Rohbau - mehrere Kilogramm Kupfer entwendet, Eschborn, Mergenthalerallee, Sonntag, 08.01.2017, 16:00 Uhr bis Montag, 09.01.2017, 11:30 Uhr

(jn)Auf einen Rohbau in der Mergenthalerallee in Eschborn hatten es Einbrecher in der Nacht von Sonntag auf Montag abgesehen. Unbekannte warfen ein Fenster des Rohbaus mit einem Stein ein und betraten über das zerstörte Fenster das leerstehende Objekt. Hier rissen die Täter Kupferkabel und Kupferrohre aus Wänden und Boden und beschädigten eine massive Stahltür im Gebäudeinneren. Anschließend flüchteten die Täter mit mehreren Kilogramm Kupfer. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

3. Fahrrad geklaut, Schwalbach, Ober der Röth, Montag, 09.01.2017, 17:30 Uhr bis 18:00 Uhr

(jn)Unbekannte entwendeten im Verlauf des vergangenen Montags ein Mountainbike in der Straße "Ober der Röth" in Schwalbach. Der Geschädigte hatte das weiß-rote Fahrrad an einen Fahrradständer geschlossen. Als er zurückkehrte, musste er feststellen, dass sein Fahrrad entwendet worden war. Auch in diesem Fall werden Zeugen gebeten, sich an die Eschborner Polizei unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu wenden.

4. Einbrecher scheitern, Samstag, 24.12.2016, 08:30 Uhr bis Samstag, 07.01.2017, 22:30 Uhr, Schwalbach, Westring

(jn)Ihr Scheitern einsehen mussten Einbrecher zwischen Weihnachten und dem 07.01.2017 im Westring in Schwalbach. Die Unbekannten hatten versucht, die Hauseingangstür des Reihenhauses aufzuhebeln. Durch ihr Tun konnten sie jedoch nur die Tür beschädigen und einen Sachschaden in Höhe von rund 250.- Euro hinterlassen. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 Hinweise entgegen.

