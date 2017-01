POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 09. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Wachskerzen lösen Feuer in Einfamilienhaus aus, Bad Soden, Neuenhain, Hasenpfad, Sonntag, 08.01.2017, 18:30 Uhr

(jn)Am Sonntagabend lösten unbeaufsichtigte Weihnachtsbaumkerzen aus Wachs ein Feuer in einem Einfamilienhaus in Bad Soden aus. Die Kerzen waren zunächst am Weihnachtsbaum angezündet worden. Anschließend wurde der Baum samt Kerzen fahrlässigerweise für einen kurzen Moment unbeaufsichtigt gelassen. In dieser Zeit entzündete sich der mittlerweile ausgetrocknete Baum und ließ sich trotz eines Feuerlöschers nicht mehr unter Kontrolle bekommen. Erst die hinzugezogene Feuerwehr konnte das Feuer im Wohnzimmer löschen. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Dennoch beläuft sich der vorsichtig geschätzte Sachschaden auf rund 100.000.- Euro und das Haus ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Gegen die Bewohnerin wurde darüber hinaus ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Brandstiftung eingeleitet.

2. Gaststätte aufgebrochen - Zigaretten und Alkohol entwendet, Bad Soden, Königsteiner Straße, Samstag, 07.01.2017, 23:30 Uhr bis Sonntag, 08.01.2017, 10:20 Uhr

(jn)Auf eine Gaststätte in der Königsteiner Straße in Bad Soden hatten es Einbrecher in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen. Zunächst traten der oder die unbekannten Täter eine Terrassentür der Gaststätte auf und durchsuchten anschließend den Innenbereich. Hier wurde ein Zigarettenautomat aufgehebelt und geleert. Außerdem wurden mehrere Flaschen vom Bereich des Tresens entwendet. Die Täter flüchteten anschließend unerkannt mit dem Diebesgut. Der durch die rabiate Vorgehensweise der Täter entstandene Sachschaden beläuft sich auf mehrere Tausend Euro. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

3. Briefkasten gesprengt, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Sonntag, 08.01.2017, 00:00 Uhr

(jn)Unbekannte warfen in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen pyrotechnischen Gegenstand in einen Briefkasten in der Sulzbacher Straße in Bad Soden. Da der mutmaßliche Feuerwerkskörper zuvor gezündet worden war, verursachte die Explosion Sachschaden in Höhe von rund 700.- Euro an und in dem Briefkasten. Die Polizei in Eschborn nimmt Hinweise, die zu der Ermittlung eines Täters führen könnten, unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

4. Geparkte Autos beschädigt, Flörsheim, Reichweinweg, Bahnhofstraße, Mittwoch, 04.01.2017 bis Sonntag, 08.01.2017, 19:55 Uhr

(jn)Randalierer schlugen zwischen vergangenem Mittwoch und Sonntag in Flörsheim gleich zweimal zu, indem sie die Scheiben geparkter PKW einschlugen. Zunächst vergingen sich die Täter an einem braunen Opel Corsa, der im Reichweinweg in Flörsheim Wicker geparkt war. Hier wurde die Scheibe der Fahrertür am Sonntag zwischen 13:00 und 18:20 Uhr eingeschlagen. Bereits zwischen Mittwoch und Sonntag schlugen Täter die Heckscheibe eines schwarzen Renault Clio ein, der in der Bahnhofsstraße in Flörsheim geparkt war. Der gesamte Sachschaden beläuft sich auf mehrere Hundert Euro. Falls sie etwas Verdächtiges gesehen haben, melden Sie sich bitte bei der Polizeistation in Flörsheim unter der Telefonnummer 06145 / 5476 - 0.

5. Verkehrskontrollen und Geschwindigkeitsmessungen im Main-Taunus-Kreis, Hofheim, Rheingaustraße; Flörsheim, Weilbach, Hofheimer Straße, Sonntag, 08.01.2017, 15:10 Uhr bis 17:20 Uhr

(jn)Am vergangenen Sonntagnachmittag wurden im Zuständigkeitsbereich der Polizei des Main-Taunus-Kreis zwei Kontrollstellen aufgebaut. Ziel der Verkehrskontrollen war es zum einen die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer zu überprüfen. Zum anderen sollte bei der Verkehrskontrolle in Hofheim auch die Geschwindigkeit durch die Polizei überwacht werden. Als Ergebnis der Kontrollen hielt sich der Großteil der Verkehrsteilnehmer an geltendes Recht. Nichtsdestotrotz fiel immerhin eine niedrige zweistellige Anzahl an Fahrern aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf. Darüber hinaus wurde ein PKW kontrolliert, dessen 47-jährige Fahrerin unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Ihr wurde Blut abgenommen und sie muss sich nun den strafrechtlichen Konsequenzen stellen.

6. Geparkten PKW angefahren und geflüchtet - Zeugen gesucht! Hofheim, Nordring, Sonntag, 08.01.2017

(jn)Im Verlauf des vergangenen Sonntags ist im Nordring in Hofheim ein roter VW Transporter angefahren worden. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um den von ihm verursachten Schaden zu kümmern. Der Geschädigte hatte seinen PKW unbeschädigt im Nordring abgestellt. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er einen Schaden im Heckbereich des Autos feststellen. Die Schadenshöhe beläuft sich auf rund 1.500.- Euro. Mögliche Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei unter 06190 / 9360-45 zu melden.

7. Taxifahrt kostenlos - Betrüger flüchtet und verletzt Taxifahrer, Schwalbach, Avrillestraße, Freitag, 06.01.2017, 16:37 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag benutzte ein unbekannter Fahrgast in Schwalbach kostenlos ein Taxi und verletzte bei der Flucht den Taxifahrer. Der junge Mann hatte bei Ankunft eine Rechnung in Höhe von rund 60.- Euro für die erfolgte Taxifahrt offen, die er begleichen sollte. Als der Taxifahrer bemerkte, dass der Täter Anstalten machte zu flüchten, hielt er ihn fest. Daraufhin wurde er von dem Fahrgast geschlagen und fiel infolgedessen zu Boden. Der Betrüger flüchtet daraufhin unerkannt in Richtung der Wohnanlage zwischen der Friedrich-Ebert-Straße und der Berliner Straße. Auch im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei kann der Täter nicht aufgefunden werden. Der Geschädigte beschrieb den ca. 20-Jährigen als ungefähr 1,70 Meter groß und mit kurzen schwarzen Haaren. Außerdem soll er südländisch ausgesehen haben und eine blaue Jeans, einen braunen Kapuzenpullover und eine schwarze Jacke angehabt haben. Der Täter soll akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Die Ermittlungsgruppe der Eschborner Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 entgegen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell