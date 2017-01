POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Sonntag, den 08. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Wohnungs- / Wohnhauseinbrüche 1.1 65760 Eschborn, Heinrich-Hoffmann-Straße Tatzeit: Samstag, den 31.12.2016 bis Sonntag, den 01.01.2017 Zur angegebenen Tatzeit drangen bislang unbekannte Täter über das Gartentor auf das Anwesen des Einfamilienhauses und schoben den Rollladen eines Fensters nach oben. Dieses Fenster, welches sich im Souterrain befindet, wurde aufgehebelt und die Täter drangen in das Haus. Hierbei durchsuchten die Täter entsprechenden Behältnisse und entwendeten Schmuck in einer Höhe von ca. 5.500.- Euro. An dem aufgehebelten Fenster entstand ein Sachschaden von ca. 500.- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim, Telefon: 06192/2079-0

1.2 65790 Eschborn, Im Deiengarten Tatzeit: Samstag, den 07.01.2017, 14:00 Uhr bis 14:10 Uhr In dem oben genannten Tatzeitraum kam es zu einem Wohnungseinbruch in einem Mehrfamilienhaus. Hierzu versuchten die unbekannten Täter zunächst ein Fenster zur Wohnung aufzuhebeln. Möglicherweise gelang dies nicht, denn anschließend wurde die doppelglasige Fensterscheibe eingeschlagen und das Fenster geöffnet. Die unbekannten Täter drangen in die Wohnung ein und entwendeten Schmuck, Uhren und Bargeld. Der Beutewert beläuft sich auf ca. 5.700.- Euro. Der Einbruchschaden liegt bei ca. 400.- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim, Telefon: 06192/2079-0

2. Sachbeschädigungen

2.1 65817 Bad Soden, Zum Quellenpark Tatzeit: Freitag, den 06.01.2017, 02:30 Uhr Unbekannte Täter begaben sich an den Briefkasten eines Anwesens und warfen vermutlich einen pyrotechnischen Gegenstand hinein. Durch die Sprengkraft wurde der Briefkasten zerstört. Es entstand hierbei ein Sachschaden von ca. 100.- Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeistation in Eschborn, Telefon: 06196/96950

2.2 65719 Hofheim am Taunus, Schmelzweg Tatzeit: Sonntag, den 08.01.2017, 04:45 Uhr Mehrere Jugendliche beschädigten eine Ampelanlage, indem sie sich an diese hängten. Anschließend wurde diese Ampelanlage in den Schwarzbach geworfen. Bei Eintreffen der Polizeistreifen flüchteten die Jugendlichen, die jedoch nach kurzer Verfolgung eingeholt und vorläufig festgenommen wurden. Gegen diese Jugendliche wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Hierbei entstand ein Sachschaden von ca. 1.000 Euro.

