POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 07.01.2017; zusammengestellt von Melanie Wandernoth, Polizeistation Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Hofheim (ots) - 1. Taschendiebstahl Tatort: 65830 Kriftel, Oberweidstr. Tatzeit: Freitag, den 06.01.2017, 15:30 - 15:50 Uhr

UT entwendet das Portmonee der GS aus deren Handtasche. Die Tasche wurde von der GS während des Einkaufs getragen. Es gibt keine Hinweise zum Täter.

Entwendetes Gut: ca. 135 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

2. Unfallflucht Tatort: 65719 Hofheim, Schulstr. Tatzeit: 05.01.2016, 19:00 Uhr - 06.01.2017, 07:30 Uhr

Unbekannter Täter beschädigt vermutlich beim Rückwärtsfahren das geparkte Fahrzeug. Danach entfernt er/sie sich, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Hinweise zum Unfallverursacher liegen bisher nicht vor.

Der Schaden beträgt ca. 1000 Euro.

Hinweise hierzu an den regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Telefonnummer (06190) 9360-0.

§ 34 StVO besagt:

(1) Nach einem Verkehrsunfall hat, wer daran beteiligt ist, 1. unverzüglich zu halten, 2. den Verkehr zu sichern und bei geringfügigem Schaden unverzüglich beiseite zu fahren, 3. sich über die Unfallfolgen zu vergewissern, 4. Verletzten zu helfen (§ 323c des Strafgesetzbuchs), 5. anderen am Unfallort anwesenden Beteiligten und Geschädigten a) anzugeben, dass man am Unfall beteiligt war und b) auf Verlangen den eigenen Namen und die eigene Anschrift anzugeben sowie den eigenen Führerschein und den Fahrzeugschein vorzuweisen und nach bestem Wissen Angaben über die Haftpflichtversicherung zu machen, 6. a) so lange am Unfallort zu bleiben, bis zugunsten der anderen Beteiligten und Geschädigten die Feststellung der Person, des Fahrzeugs und der Art der Beteiligung durch eigene Anwesenheit ermöglicht wurde oder b) eine nach den Umständen angemessene Zeit zu warten und am Unfallort den eigenen Namen und die eigene Anschrift zu hinterlassen, wenn niemand bereit war, die Feststellung zu treffen, 7. unverzüglich die Feststellungen nachträglich zu ermöglichen, wenn man sich berechtigt, entschuldigt oder nach Ablauf der Wartefrist (Nummer 6 Buchstabe b) vom Unfallort entfernt hat. Dazu ist mindestens den Berechtigten (Nummer 6 Buchstabe a) oder einer nahe gelegenen Polizeidienststelle mitzuteilen, dass man am Unfall beteiligt gewesen ist, und die eigene Anschrift, den Aufenthalt sowie das Kennzeichen und den Standort des beteiligten Fahrzeugs anzugeben und dieses zu unverzüglichen Feststellungen für eine zumutbare Zeit zur Verfügung zu halten.

(2) Beteiligt an einem Verkehrsunfall ist jede Person, deren Verhalten nach den Umständen zum Unfall beigetragen haben kann.

(3) Unfallspuren dürfen nicht beseitigt werden, bevor die notwendigen Feststellungen getroffen worden sind.

3. Wohnungseinbruch Tatort: 65719 Bad Soden, Adolph-Kolping-Str. Tatzeit: Freitag, dem 06.01.2017, 19:00 Uhr

Ein unbekannter Täter nutzt die Abwesenheit der Eigentümer aus und versucht in das Reihenmittelhaus einzubrechen. Die Terrassentür und die Fenster, an denen der Täter hebelt, halten dank zusätzlicher Sicherungen dem Angriff stand. Als er so nicht in das Haus gelangen kann, wirft er eine Fensterscheibe ein. Durch den Lärm wird ein Nachbar auf den Einbrecher aufmerksam und geht vors Haus. Er sieht den Täter noch am Fenster. Daraufhin flüchtet der Täter zu Fuß.

Der Täter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 185 cm groß, sportlich schlanke Erscheinung, bekleidet mit brauner Kapuzenjacke (Parka), braune Mütze, auffällige Schuhe, ähnlich Wanderschuhen.

Sachschaden: ca. 800 Euro

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

4. Verkehrsunfallflucht Tatort: 65817 Eppstein, Hauptstr. 59 Tatzeit: 06.01.2017, 14:15 - 17:00 Uhr

Das Fahrzeug des Geschädigten war ordnungsgemäß in der Hauptstraße geparkt. Wahrscheinlich beim Vorbeifahren touchierte der Beschuldigte das geparkte Fahrzeug. Danach entfernte sich der Beschuldigte, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen.

Sachschaden: ca. 3500 Euro

Hinweise hierzu an den regionalen Verkehrsdienst in Hattersheim unter der Telefonnummer (06190) 9360-0.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell