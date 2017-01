POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Freitag, 6. Januar 2017

1.Holzkohlegrill in Wohnung benutzt - Vier Verletzte, Hattersheim, Untertorstraße, Donnerstag, 05.01.2017, 18:00 Uhr,

(dkn)Bei dem Versuch, einen Holzkohlegrill in der Wohnung zu betreiben, sind am Donnerstagabend in Hattersheim vier Menschen verletzt worden. Dabei hatten sie noch großes Glück, denn das Unterfangen hätte mitunter sehr viel schlimmer enden können. Der Unfall ereignete sich gegen 18:00 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Untertorstraße. Ersten Ermittlungen zufolge hatten drei dort wohnhafte Kinder, ein 17-jähriges Mädchen sowie zwei 13 und 15 Jahre alte Jungen, einen Holzkohlegrill in das Wohnzimmer gestellt und angezündet. Dann wurde ihnen und dem ebenfalls in der Wohnung anwesenden, 37 Jahre alten Vater schwindelig. Die vier Personen wurden wegen des Verdachts auf eine Kohlenstoffmonoxidintoxikation in das Uniklinikum Frankfurt gebracht und dort stationär aufgenommen. Durch die Feuerwehr wurden die Wohnräume durchgelüftet, sodass diese weiterhin bewohnbar sind.

2.Alkoholisierter Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, Hochheim, Donauschwabenstraße, Donnerstag, 05.01.2017, 13:35 Uhr,

(dkn)In Hochheim hat die Polizei einen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen, der sich unter starkem Alkoholeinfluss hinters Steuer seines Wagens gesetzt hatte. Die Ordnungshüter wurden gegen 13:35 Uhr in der Donauschwabenstraße auf den Audi-Fahrer aufmerksam und entschlossen sich zu einer Verkehrskontrolle. Dabei wurde schnell klar, dass der 40-Jährige nicht mehr in der Lage war, ein Kraftfahrzeug sicher zu führen. Ein vorläufiger Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 2,3 Promille. Die Fahrt des Mannes endete daraufhin, es folgten eine Blutentnahme auf der Dienststelle und die Sicherstellung von Führerschein und Fahrzeugschlüssel.

3.Briefkästen in die Luft gejagt, Bad Soden, Nicolaiweg; Enggasse, Freitag, 06.01.2017, 02:05 Uhr und 02:40 Uhr,

(dkn)Unbekannte haben in der Nacht zu Freitag in Bad Soden mindestens zwei Briefkästen mit Feuerwerkskörpern in die Luft gejagt. Um 02:05 Uhr wurde eine Anwohnerin im Nicolaiweg durch einen lauten Knall aufgeschreckt. Als sie nach dem Rechten sah, fand sie einen zerstörten Briefkasten vor, die Täter hatten jedoch bereits das Weite gesucht. Gegen 02:40 Uhr wiederholte sich der Sachverhalt in der Enggasse. Insgesamt entstand so ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter Telefon (06196) 9695-0 zu melden.

4.Pkw angefahren und geflüchtet, Eschborn, Stuttgarter Straße, Donnerstag, 05.01.2017, 17:20 Uhr bis 20:30 Uhr,

(dkn)Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer hat am Donnerstag in Eschborn einen geparkten Pkw angefahren. Doch anstatt den Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen und sich um den entstandenen Schaden in Höhe von rund 1.800,- Euro zu kümmern, flüchtete die Fahrerin oder der Fahrer. Die Geschädigte hatte ihren silberfarbenen VW Eos gegen 17:20 Uhr auf dem Park-and-Ride-Parkplatz in der Stuttgarter Straße abgestellt. Als sie gegen 20:30 Uhr zurückkehrte, musste sie einen Schaden im hinteren Bereich der Beifahrerseite feststellen.

Zeugen des Unfalls sowie weitere Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst unter Telefon (06190) 9360-45 zu melden.

5.Nach Verkehrsunfall geflüchtet, Kelkheim, Breslauer Straße, Donnerstag, 05.01.2017, 11:40 Uhr bis 12:10 Uhr,

(dkn)In Kelkheim ist ein unbekannter Unfallverursacher geflüchtet, nachdem er oder sie einen geparkten VW Sharan angefahren und dabei einen Schaden in Höhe von rund 1.200,- Euro verursacht hat. Der Unfall ereignete sich zwischen 11:40 Uhr und 12:10 Uhr, in der Breslauer Straße. Dort stand der VW, mit dem die Fahrerin oder der Fahrer im Heckbereich kollidierte.

Der Regionale Verkehrsdienst bittet Unfallzeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06190) 9360-45 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell