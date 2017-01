POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Donnerstag, 5. Januar 2017

1.Trickbetrüger scheitern - dank Seniorenberatung! Eschborn, Mittwoch, 04.01.2017,

(dkn)Falsche Polizeibeamte haben am Mittwoch versucht, zwei Seniorinnen in Eschborn übers Ohr zu hauen. Dank der Sicherheitsberater für Senioren gingen die Täter jedoch leer aus. Im Laufe des Vormittages klingelte das Telefon zweier Frauen in einem Seniorenwohnheim. Am anderen Ende der Leitung stellte sich ein Mann als Polizeibeamter vor und erzählte von einer angeblich geschnappten Diebesbande, die auch bei den angerufenen Frauen zuschlagen wollte. Anschließend begann der falsche Polizist, sich nach den Vermögenverhältnissen der Angerufenen zu erkundigen.

Glücklicherweise war vor kurzer Zeit eine Seniorenberaterin in dem Eschborner Wohnheim zu Gast gewesen und hatte die Vorgehensweisen der Trickbetrüger dargestellt, zu denen auch die "Falschen Polizeibeamten" gehören. So sensibilisiert, reagierten die Rentnerinnen absolut richtig, indem sie nicht auf die Fragen nach Wertgegenständen eingingen, das Gespräch beendeten und die Polizei informierten.

Achtung:

- Geben Sie keine persönlichen Daten oder Angaben zu ihren Lebensverhältnissen preis!

- Machen Sie niemals Angaben zu Wertsachen in der Wohnung oder Vermögenswerten!

- Sollten Sie sich beim Telefonat unter Druck gesetzt fühlen, beenden Sie das Gespräch und informieren Sie die örtliche Polizei!

2.Metallzaun beschädigt und unerlaubt vom Unfallort geflüchtet, Eppstein-Bremthal, Niederjosbacher Straße, Montag, 02.01.2017, 14:00 Uhr bis Dienstag, 03.01.2017, 13:10 Uhr,

(dkn)Zwischen Montagnachmittag und Dienstagnachmittag hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in Eppstein-Bremthal einen Verkehrsunfall und rund 1.000,- Euro Sachschaden verursacht. Anschließend entfernte sich die Fahrerin oder der Fahrer unerlaubt von der Unfallstelle. Der oder die Unbekannte befuhr ersten Ermittlungen zufolge die Niederjosbacher Straße in Richtung Niederjosbach und verlor dabei offenbar die Kontrolle über das Fahrzeug. In der Folge kollidierte er oder sie mit einem Zaun, der zur Schulwegsicherung zwischen Bürgersteig und Fahrbahn angebracht ist und der bei dem Aufprall stark in Mitleidenschaft gezogen wurde.

Unfallzeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei dem Regionalen Verkehrsdienst der Poilizei unter Telefon (06190) 9360-45 zu melden.

3.Versuchter Einbruch in Arztpraxis, Hofheim-Wildsachsen, Am Born, Dienstag, 03.01.2017, 13:00 Uhr bis Mittwoch, 04.01.2017, 14:15 Uhr,

(dkn)Bei dem Versuch, in eine Arztpraxis in Hofheim-Wildsachsen einzudringen, haben Einbrecher einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Die Täter begaben sich zu dem Gebäude in der Straße "Am Born", in welchem sich auch eine Bibliothek befindet, und versuchten mehrfach die Eingangstür aufzuhebeln. Nachdem ihnen ein Öffnen nicht gelang, ergriffen die Diebe mit leeren Händen die Flucht.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Hofheim unter Telefon (06192) 2079-0 entgegen.

4.Toilette gesprengt! Hofheim, Im Klingen, Dienstag, 03.01.2017, 20:00 Uhr,

(dkn)In Hofheim haben Unbekannte am Dienstagabend ein mobiles Toilettenhäuschen zerstört. Um 20:00 Uhr vernahmen Zeugen in der Straße "Im Klingen" einen lauten Knall. Als sie nach dem Rechten sahen, fanden sie das stark beschädigte Mobil-Klo, von den Tätern fehlte allerdings jede Spur. Diese hatten offensichtlich zuvor einen Feuerwerkskörper in das Häuschen geworfen. Der entstandene Schaden beträgt rund 700,- Euro.

Die Polizei in Hofheim bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell