POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 04. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. 49-Jährige wird von Unbekanntem erschreckt und verletzt, Bad Soden, Am Hübenbusch, Dienstag, 03.01.2017, 21:45 Uhr

(jn)Eine Frau wurde in den Abendstunden des vergangenen Dienstags von einem unbekannten Täter dermaßen erschreckt, dass sie stürzte und sich dabei leicht verletzte. Die 49-Jährige war mit ihrem Hund in der Straße "Am Hübenbusch" unterwegs, als ein bisher unbekannter Täter die Frau überraschte und am Handgelenk packte. Als Folge knickte sie, vor lauter Schreck, um und fiel zu Boden. Durch den Sturz verletzte sich die Frau leicht am Unterarm. Anschließend rannte sie mit ihrem Hund auf dem Arm nach Hause. Der Täter wurde durch die Geschädigte als männlich und ca. 1,80 bis 1,85 Meter groß beschrieben. Außerdem soll er sein Gesicht mit einem dunklen Schal und einer dunklen Mütze verdeckt gehabt haben. Die Hintergründe der Tat sind bisher unklar. Mögliche Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

2. Einbruch in Wohnung - Uhren und Schmuck entwendet, Bad Soden, Kronberger Straße, Donnerstag, 29.12.2016, 07:15 Uhr bis Dienstag, 03.01.2017, 15:00 Uhr

(jn)In einer Hochparterrewohnung eines Mehrfamilienhauses in Bad Soden entwendeten Einbrecher zwischen vergangenem Donnerstag und Dienstag Uhren und Schmuck. Die Täter machten sich die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und hebelten die Balkontür zur Küche auf. Anschließend durchsuchten die Täter die Räume der Wohnung und stahlen Wertgegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro. Weiterhin verursachten die Langfinger Sachschaden in Höhe von 300.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

3. Einbrecher wird gestört und flüchtet, Hofheim, Landesstraße 3018, Dienstag, 03.01.2017, 13:50 Uhr

(jn)Eine Gartenlaube im Bereich der Landesstraße zwischen Hofheim und Kriftel sollte am Dienstagmittag das Ziel eines Einbrechers werden. Der Unbekannte hebelte zunächst an der Zugangstür, wurde jedoch dabei durch eine Zeugin gestört. Der daraufhin flüchtende Täter wurde von der Zeugin als männlich, ca. 35-45 Jahre alt und 1,70 bis 1,80 Meter groß beschrieben. Außerdem soll der Mann mit einem dunklen Anorak und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Was bleibt ist der Sachschaden in Höhe von etwa 250.- Euro. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

4. Diebstahl von Außenlautsprecher, Hattersheim, Am Bahnhofsplatz, Sonntag, 01.01.2017, 15:00 Uhr bis Dienstag, 03.01.2017, 17:00 Uhr

(jn)Diebe entwendeten zwischen Sonntag und Dienstag den Außenlautsprecher einer Gaststätte im Bereich des Hattersheimer Bahnhofs. Die unbekannten Täter begaben sich dafür auf den frei zugänglichen Terrassenbereich auf der Rückseite des Gebäudes. Anschließend stiegen sie auf einen Stehtisch und lösten die Halterung samt Lautsprecher von der Gebäudefassade. Der Versuch die zweite Lautsprecherbox zu demontieren wurde aus unbekannten Gründen abgebrochen. Anschließend flüchteten die Diebe unerkannt mit dem Diebesgut. Die Polizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

5. Mehrere Kraftfahrzeuge beschädigt, Hofheim, Wallau, Johann-Philipp-Schleicher-Straße, Dienstag, 03.01.2017, 01:00 Uhr bis 07:30 Uhr

(jn)In Wallau beschädigten Unbekannte in den frühen Morgenstunden des vergangenen Dienstags einen PKW. Die Geschädigte hatte ihren grauen VW Polo in der Johann-Philipp-Schleicher-Straße gegen 01:00 Uhr abgestellt. Als sie gegen 07:00 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte musste sie feststellen, dass es auf der rechten Fahrzeugseite stark verkratzt worden war. Der Sachschaden beträgt rund 2.000.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 zu melden.

Eppstein, Bremthal, Freiherr-vom-Stein-Straße, Mittwoch, 04.01.2017, 01:20 Uhr

(jn)Auch in Bremthal wurde in der Nacht zu Mittwoch ein geparkter PKW durch Unbekannte beschädigt. Die bisher unbekannten Täter zerstörten die linke hintere Scheibe eines schwarzen Audi A3 mit zwei Steinen und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 300.- Euro. Ob es den Tätern dabei nur auf die Beschädigung ankam oder sie sich durch ihre Tat Beute erhofften, ist nach derzeitigem Ermittlungsstand unklar. Die Polizei in Kelkheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079 - 0 entgegen.

Bad Soden, Prof.-Much-Straße, Mittwoch, 04.01.2017, 03:20 Uhr

(jn)In Bad Soden stießen am frühen Mittwochmorgen zwei Täter einen grauen Peugeot Roller um. Dabei entstand an dem Roller ein Sachschaden in Höhe von etwa 250.- Euro. Eine Zeugin wurde durch ein lautes Geräusch aufmerksam und erblickte zwei männliche Täter, die sich schnell von dem umgeworfenen Kraftfahrzeug entfernten. Im Rahmen einer Fahndung durch die Polizei, konnten zwei Tatverdächtige angetroffen werden. Ob sie tatsächlich für die Tat verantwortlich gemacht werden können, ist derzeit Mittelpunkt der polizeilichen Ermittlungen. Die Eschborner Polizei bittet deshalb weitere Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06196 / 9695 - 0 zu melden.

