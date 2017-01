POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Dienstag, 03. Januar 2017

Hofheim (ots) - 1. Eierwurf auf Polizeistation - Zeugenaufruf, Kelkheim, Fischbacher Straße, Freitag, 30.12.2016, 18:55 Uhr bis 21:00 Uhr

(jn)Bereits in den Abendstunden des vergangenen Freitags bewarfen unbekannte Täter sowohl einen Streifenwagen als auch die Fassade der Polizeistation in Kelkheim mit Eiern. Aufgrund der herrschenden Temperaturen froren Rückstände der Eier fest, bevor sie entfernt werden konnten und verursachten somit Sachschaden. Die Polizei sucht nun nach möglichen Tatverdächtigen und bittet diesbezüglich die Bevölkerung um Mithilfe. Wer hat zur Tatzeit in der Nähe der Polizeistation verdächtige Beobachtungen machen können. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 40 zu melden.

2. Einfamilienhaus mit Buttersäure beschädigt, Kelkheim, Im Stückes, Mittwoch, 28.12.2016, 15:00 Uhr bis Donnerstag, 29.12.2016, 01:30 Uhr

(jn)Bereits zwischen Mittwoch, dem 28.12.2016 und Donnerstag, dem 29.12.2016 drang ein Täter in ein Einfamilienhaus in Kelkheim ein und verursachte erhebliche Sachschäden durch Verwendung von Buttersäure. Das Tatobjekt steht momentan leer und wird einer Kernsanierung unterzogen. Der unbekannte Täter drang zunächst auf bisher unbekannte Art und Weise in das Innere des Hauses ein und beschmierte diverse Wände mit stark riechender Buttersäure. Anschließend verließ er das Objekt und verklebte jegliche Schließzylinder der Hauseingangstüren von außen. Folglich konnten die Türen nur mit erheblicher Gewaltanwendung und zusätzlicher Hinzuziehung eines Schlüsseldienstes geöffnet werden. Durch diese Art des Vandalismus entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 20.000.- Euro. Nach den ersten Ermittlungen sucht die Polizei jetzt nach Zeugen, die gebeten werden, sich bei der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 40 zu melden.

3. Feuerwehr auf Einsatzfahrt stark gefährdet - Zeugenaufruf, Kelkheim, Frankfurter Straße 34-36, Sonntag, 01.01.2017, 00:30 Uhr

(jn)Im Rahmen einer Einsatzfahrt mit Sondersignalen kam es bereits in der Silvesternacht in Kelkheim zu einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr. Die Kelkheimer Feuerwehr war aufgrund eines Großbrandes, in einem Parkhaus in der Breslauer Straße in Kelkheim, alarmiert worden. Auf der Anfahrt mit eingeschaltetem Martinshorn und Blaulicht stürzten zwei bisher unbekannte männliche Personen ein "Dixi" Toilettenhäuschen unmittelbar vor das herannahende Feuerwehrfahrzeug auf die Fahrbahn. Offensichtlich sollte die Fahrt des Einsatzfahrzeugs behindert werden, so dass ein Zusammenstoß nur durch eine Vollbremsung und ein Ausweichmanöver verhindert werden konnte. Aufgrund der Priorität des andauernden Feuers, wurde die Einsatzfahrt fortgesetzt. Die zwei Täter wurden als maximal 20-jährige, ca. 1,80 - 1,85 Meter große Männer mit normaler Statur und dunkler Kleidung beschrieben. Die Polizei in Kelkheim hat ein Strafverfahren eingeleitet und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06195 / 6749 - 0 zu melden.

4. Einbrecher treiben auch im neuen Jahr ihr Unwesen, Hofheim, Marxheim, Thüringer Weg, Samstag, 31.12.2016, 18:30 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 12:00 Uhr

(jn)Die Abwesenheit der Bewohner machten sich Einbrecher zwischen vergangenem Samstag und Montag zu Nutze und drangen in ein Reihenmittelhaus in dem Thüringer Weg in Marxheim ein. Die unbekannten Täter hebelten die im 1. Stock gelegene Balkontür auf, nachdem sie zuvor den Rollladen hochgeschoben und dabei beschädigt hatten. Anschließend durchsuchten sie die Wohnräume und flüchteten mit dem bisher unbekannten Diebesgut. Durch das gewaltsame Eindringen verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von rund 4.000.- Euro.

Eppstein, Niederjosbach, Am Hirtengraben, Samstag, 24.12.2016 bis Montag, 02.01.2017, 13:00 Uhr

(jn)Auch in Niederjosbach machten sich Einbrecher die Abwesenheit der Bewohner zu Nutze und brachen in ein Einfamilienhaus ein. Die Langfinger hebelten zunächst die rückwärtig gelegene Terrassentür der Souterrainwohnung auf und durchsuchten die Wohnräume. Anschließend hebelten sie die Wohnungstür der Erdgeschosswohnung auf, machten sich auch hier auf die Suche nach Wertgegenständen und flüchteten unbekannterweise mit bisher ebenfalls unbekannter Beute. Durch den Einbruch entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.000.- Euro.

In beiden Fällen nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 Hinweise durch Zeugen entgegen.

5. Diverse Einbruchsversuche erfolglos, Schwalbach, An der Mühl, Montag, 02.01.2017, 21:10 Uhr

(jn)Am Montagabend versuchte ein männlicher Täter in ein Einfamilienhaus in Schwalbach einzubrechen, wurde dabei jedoch durch einen Anwohner gestört und flüchtete. Der Unbekannte warf mit einem Stein ein Fenster im Erdgeschoss ein und versuchte im Anschluss das Fenster zu öffnen. Während der Tat wurde er durch einen Zeugen entdeckt, der den männlichen Täter als ca. 18-20 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß und als schlank beschrieb. Außerdem soll der Täter kurze Haare, Bluejeans und eine dünne dunkle Jacke getragen haben. Dem äußeren Erscheinungsbild nach soll es sich um einen Mitteleuropäer gehandelt haben. Als der Unbekannte Täter den Zeugen bemerkte, flüchtete er in Richtung der Ringstraße in Altschwalbach. Durch die Sachbeschädigung an dem Fenster entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 500.- Euro.

Schwalbach, Pommernstraße, Mittwoch, 28.12.2016, 15:00 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 15:30 Uhr

(jn)Gleich an zwei Tatorten in der Pommernstraße in Schwalbach versuchten Einbrecher in den vergangenen Tagen ihr Glück, scheiterten aber jeweils. Zunächst vesuchten es Täter an einem Reiheneinfamilienhaus, wo sie beim Aufhebeln der Terrassentür scheiterten. Nachdem sie das Küchenfenster mit einem Stein eingeworfen und festgestellt hatten, dass die Fenster mittels Griffschloss verschlossen waren, ließen sie von dem Objekt ab. Ebenfalls ihr Scheitern einsehen, mussten Langfinger in einem Einfamilienhaus ein paar Meter weiter. Hier hebelten die Täter erfolglos an der Hauseingangstür und verursachten lediglich Sachschaden. Der gesamte Sachschaden der zwei Taten beläuft sich auf etwa 1.200.- Euro.

Hofheim, Vincenzstraße, Freitag, 30.12.2016, 12:00 Uhr bis Montag, 02.01.2017, 07:30 Uhr

(jn)Selbst vor dem Gelände eines Friedhofs in Hofheim machten Einbrecher zwischen vergangenem Freitag und Samstag nicht halt - scheiterten aber auch hier. Die unbekannten Täter gelangten über die frei zugängliche Toilette der Friedhofstrauerhalle zu der verschlossenen Tür eines Geräteraums. Durch den erfolglosen Versuch, diesen aufzuhebeln, verursachten die Kriminellen Sachschaden in Höhe von rund 200.- Euro. Anschließend konnten die Täter auch hier unerkannt flüchten.

In allen drei Fällen hat die Polizei in Hofheim die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 zu melden.

6. Tatmittel Stein - Navi aus PKW gestohlen, Hattersheim, Bahnhofsvorplatz, Montag, 02.01.2017, 07:58 Uhr bis 18:20 Uhr

(jn)Unbekannte brachen gestern einen am Bahnhof in Hattersheim geparkten PKW auf und entwendeten ein mobiles Navigationssystem. Die Täter zerstörten mit einem Pflasterstein die Seitenscheibe der Beifahrertür eines blauen Audi A3 und entwendeten das Navi. Durch die Beschädigung entstand darüber hinaus ein Sachschaden in Höhe von etwa 800.- Euro.

Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

7. Autofahrer unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs, Bad Soden, Robert-Stolz-Straße, Dienstag, 03.01.2017, 03:20 Uhr

(jn)Ein PKW-Fahrer wurde in den Morgenstunden des heutigen Dienstags in der Robert-Stolz-Straße in Bad Soden von einer Streife der Polizei in Eschborn kontrolliert. Bei der Kontrolle konnte der 20-jährige Fahrer keinen Führerschein vorweisen. Er hatte noch nie einen besessen. Im weiteren Verlauf stellte sich zudem heraus, dass der bereits in der Vergangenheit mehrfach polizeilich in Erscheinung getretene junge Mann unter Drogeneinfluss stand. Außerdem konnten bei einer Durchsuchung des PKW Drogen aufgefunden und sichergestellt werden. Aufgrund des vorangegangenen Drogenkonsums wurde dem 20-Jährigen Blut abgenommen. Nun muss er mit den strafrechtlichen Konsequenzen rechnen.

8. Jugendliche zündeln auf Spielplatz - mehrere Hundert Euro Sachschaden, Kelkheim-Fischbach, Brühlweg, Montag, 02.01.2017, 15:15 Uhr bis 15:20 Uhr, (dkn)Am Montagnachmittag haben drei Jugendliche beim Zündeln auf einem Spielplatz in Kelkheim-Fischbach einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursacht. Ein Zeuge entdeckte um 15:20 Uhr zufällig das Feuer in einem kleinen Spielhäuschen auf dem Spielplatz im Brühlweg. Außerdem hatte er zuvor drei Jugendliche gesehen, welche den Spielplatz vor Bemerken des Brandes verlassen hatten. Die Täter hatten offensichtlich Nagellackentferner genutzt, um mehrere Taschentücher in Brand zu stecken. Die flüchtenden Jugendlichen sollen vermutlich männlich, zwischen 13 und 14 Jahre alt und 155 bis 160 cm groß gewesen sein. Eine Person habe blondes, eine andere dunkles, gelocktes Haar gehabt. Eine weitere Person sei mit einer blauen Kapuzenjacke bekleidet gewesen. Die Kriminalpolizei Hofheim bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell