POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Montag, 02. Dezember 2017

Hofheim (ots) - 1. Einbruch in Tankstelle, Hofheim, Wallau, Wiesbadener Straße, Montag, 02.01.2017, 03:09 Uhr

(jn)Unbekannte Täter verschafften sich am Montagmorgen, gegen 03:00 Uhr, gewaltsam Zugang zu einer Tankstelle in Wallau und entwendeten Zigaretten in bisher unbekannter Menge. Die Einbrecher zerstörten zunächst die Glastür der Tankstelle und gingen anschließend zielgerichtet in den Kassenbereich, wo sie die Zigaretten einpackten. Anschließend flüchteten die Täter mit den erbeuteten Zigaretten und hinterließen zudem noch einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500.- Euro. Zeugen, die durch den lauten Knall geweckt wurden, berichteten von einem weißen PKW, der als Fluchtfahrzeug gedient haben soll. Möglicherweise soll es sich hierbei um einen weißen Audi A4 oder A5, mit dem amtlichen Kennzeichen SU-M 268, gehandelt haben. Außerdem konnten die Täter als männlich und ca. 1,80 Meter groß beschrieben werden. Einer der Täter hatte eine schlanke, sein Begleiter eine kräftige Figur. Beide Männer waren dunkel bekleidet und trugen schwarze "Adidas" Schuhe. Darüber hinaus trugen beide Männer ein dunkles Tuch vor dem Gesicht und dunkle Handschuhe.

Weitere Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Nummer 06192 / 2079-0 zu melden.

2. Schwelbrand verursacht hohen Sachschaden an Einfamilienhaus, Flörsheim, Weilbach, Johanneskirchstraße, Samstag, 31.12.2016, 18:00 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 08:30 Uhr

(jn)Ein Schwelbrand hat in Weilbach in der Nacht von Samstag auf Sonntag einen Sachschaden in Höhe von rund 20.000.- Euro verursacht. Ursächlich für den Brand war ein im Hof eingebauter Steinofen, der in der Silvesternacht als Wärmequelle genutzt werden sollte. Im Verlauf der Nacht fing die Styropordämmung eines Nachbarhauses Feuer. Infolgedessen entwickelte sich ein Schwelbrand an der Dämmung des Einfamilienhauses. In den Morgenstunden wurde der Brand durch den Verursacher entdeckt. Dieser verständigte umgehend die Feuerwehr, die einen Großteil der Isolierung abtragen musste, um den weiterhin anhaltenden Schwelbrand unter Kontrolle zu bringen.

3. Mülltonnen brennen, Hochheim, Herderstraße, Sonntag, 01.01.2017, 05:35 Uhr

(jn)In den Morgenstunden der Silvesternacht setzten Unbekannte zwei Großraummülltonnen in der Herderstraße in Hochheim in Brand. Durch die Hitzeentwicklung wurde eine angrenzende dritte Mülltonne ebenfalls beschädigt. Der gesamte Sachschaden wird auf rund 1.200.- Euro geschätzt.

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 entgegen.

4. Haustür durch Feuer beschädigt, Eschborn, Kantstraße, Sonntag, 01.01.2017, 00:05 Uhr

(jn)Bisher unbekannte Täter entzündeten am Sonntag, kurz nach Mitternacht, in der Kanstraße in Eschborn einen Feuerwerkskörper, den sie zuvor im Türschmuck einer Hauseingangstür befestigt hatten. Durch die anschließende Detonation des "Chinaböllers", entzündete sich der Türschmuck und beschädigte die Hauseingangstür. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

5. Einbruch in Kraftfahrzeuge - Täter beschädigen Innenräume, Hattersheim, Schulstraße; Mainzer Landstraße, Samstag, 31.12.2016, 23:00 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 18:00 Uhr,

(dkn)Autoaufbrecher haben zum Jahreswechsel in Hattersheim ihr Unwesen getrieben und einen Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro verursacht. Zwischen Samstag, 23:00 Uhr, und Sonntag, 10:15 Uhr, begaben sie sich zu einem in der Mainzer Landstraße abgestellten VW Golf, welchen sie auf noch unbekannte Weise öffneten. Anschließend entwendeten sie eine Jacke der Marke "Engelbert & Strauß" sowie eine Sonnenbrille. Als sei das noch nicht genug, beschädigten sie außerdem mehrere Fahrzeugteile im Innenraum. Auch in der Schulstraße schlugen Täter zu; hier fiel ihnen ein Mercedes der C-Klasse zum Opfer. Aus dem Pkw wurde nichts entwendet, dafür wurden Windschutzscheibe, Innenspiegel und Tacho beschädigt.

Die Kriminalpolizei Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

6. Einbrecher flüchten ohne Beute, Flörsheim-Weilbach, Parkstraße, Samstag, 31.12.2016, 12:00 Uhr bis Sonntag, 01.01.2017, 10:00 Uhr,

(dkn)In der Silvesternacht haben sich Einbrecher gewaltsam Zutritt zu einem Wohnhaus im Flörsheimer Stadtteil Weilbach verschafft. Anschließend flüchteten sie jedoch ohne Beute. Zwischen Samstagmittag und Sonntagvormittag betraten die Täter das Grundstück eines Wohnhauses in der Parkstraße und hebelten ein Wohnzimmerfenster auf. Möglicherweise wurden sie dann aber gestört, denn die Langfinger ergriffen, offensichtlich ohne die Wohnräume betreten zu haben, mit leeren Händen die Flucht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter Telefon (06192) 2079-0 zu melden.

7. Betrunkener fällt in Verkehrskontrolle auf, Bad Soden, Königsteiner Straße, Sonntag, 01.01.2017, 14:00 Uhr

(jn)Die Eschborner Polizei führte am Sonntagmittag in der Königsteiner Straße in Bad Soden eine Verkehrskontrolle durch. Gegen Ende der Verkehrskontrolle, bei der die Verkehrssicherheit der Fahrzeuge und die Verkehrstüchtigkeit der Fahrzeugführer überprüft werden sollten, fiel den Polizeibeamten ein nach Alkohol riechender Autofahrer auf. Vor Ort wurde dem 52-jährigen Mann ein freiwilliger Atemalkoholtest angeboten, der einen Wert von 1,21 Promille ergab. Daraufhin wurde er zur Blutentnahme auf die Dienststelle mitgenommen. Anschließend wurde er wieder entlassen. Den Mann erwartet nun ein Verfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

8. Diverse Sachbeschädigungen an PKW, Hochheim, Eppstein, Bad Soden, Samstag, 31.01.2016, 19:00 Uhr bis Sonntag, 14:00 Uhr

(jn)In der Silvesternacht wurden mehrere ordnungsgemäß geparkte PKWs beschädigt, wodurch ein Gesamtschaden von rund 3.000.- Euro entstand.

In der Rüdesheimer Straße in Hochheim zerkratzten Unbekannte einen schwarzen BMW auf der Motorhaube und beiden Fahrzeugseiten.

Einen roten Seat Ibiza erwischte es in der Hauptstraße in Vockenhausen. Bei dem Auto wurde die Heckscheibe mit einer Sektflasche eingeworfen.

In der Altkönigstraße in Bad Soden machten sich Täter strafbar, indem sie durch einen Silvesterknallkörper die hintere Beifahrerseite eines grauen VW Caddy zerstörten.

In allen drei Fällen hat die Polizei weitere Ermittlungen aufgenommen und bitte Hinweisgeber oder Zeugen sich telefonisch bei der örtlich zuständigen Polizei zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell