POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Hausfassade bei Feuer beschädigt, Wicker, Flörsheimer Straße, 27.12.2016, 18.20 Uhr

Bei einem Brand, der mit hoher Wahrscheinlichkeit im Bereich von abgestellten Mülltonnen vor einem Wohnhaus in Wicker ausgebrochen ist, ist gestern Abend glücklicherweise nur Sachschaden entstanden. Gegen 18.20 Uhr wurde die Polizei über den Brand in Kenntnis gesetzt und fuhr zum Einsatzort. Die Feuerwehr Flörsheim-Wicker hatte zu diesem Zeitpunkt das Feuer bereits gelöscht. Ermittlungen ergaben, dass unter dem Vordach eines Hauses eine Mülltonne, Kartonage und ein "gelber Sack" in Brand geraten waren. Durch die starke Hitze und Rauch wurde auch die angrenzende Hausfassade beschädigt. Der Schaden wird auf mindestens 1.200 Euro geschätzt. Derzeit ist nicht auszuschließen, dass das Feuer von unbekannten Tätern vorsätzlich gelegt wurde. Ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet und die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen entgegen.

2. Einbrecher stehlen Schmuck, Hofheim, Langenhain, Im Birkenfeld, festgestellt am 27.12.2016

Gestern Nachmittag wurde in einem Einfamilienhaus in Langenhain ein Einbruch festgestellt. Durch ein aufgehebeltes Wohnzimmerfenster drangen die Täter in das Gebäude ein und suchten dort nach Wertgegenständen. Mit mehreren Schmuckstücken flüchteten sie schließlich vom Tatort. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Einbruch in Firma, Sulzbach, Otto-Volger-Straße, 23.12. bis 27.12.2016

Gestern Morgen wurde in Sulzbach der Einbruch in einen Gewerbebetrieb festgestellt. Die Täter verschafften sich zunächst Zugang zu dem Betriebsgelände, auf dem mehrere Firmen ansässig sind. Nachdem sich die Einbrecher Zugang zu dem betroffenen Betrieb verschafft hatten, suchten sie nach Wertgegenständen und flüchteten schließlich mit Werkzeug im Wert von rund 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Parkbank durch Feuer zerstört, Sulzbach, Klosterhofstraße, 27.12.2016, gg. 21.45 Uhr

Eine hölzerne Parkbank im Heinrich-Kleber-Park ist gestern Abend bei einem Brand zerstört worden. Ein Zeuge beobachtete gegen 21.45 Uhr, wie die Bank plötzlich in Flammen aufging und daraufhin vier Jugendliche die Flucht ergriffen. Nach der Mitteilung des Sachverhaltes übernahm die Sulzbacher Feuerwehr die Löscharbeiten. Durch das Feuer entstand ein Sachschaden in Höhe von mindestens 500 Euro. Da von einer Brandstiftung ausgegangen werden muss, wurde Strafanzeige erstattet. Die Kriminalpolizei ermittelt und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Geparkter Pkw erheblich beschädigt, Hofheim, Marxheim, Schloßstraße, Nacht zum 27.12.2016

In der Nacht zum Dienstag haben unbekannte Täter einen geparkten Skoda in der Schloßstraße erheblich beschädigt. Die Täter zerkratzten den Lack auf der Beifahrerseite auf einer Länge von ca. 3 Metern. Die Polizei in Hofheim hat Strafanzeige gegen Unbekannt wegen Sachbeschädigung erstattet und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

6. Verletzte bei Zusammenstoß, Hofheim, Zeilsheimer Straße, 27.12.2016, gg. 23.40 Uhr

Drei Verletzte und ein Sachschaden von über 5.500 Euro - da ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich gestern Abend auf der Zeilsheimer Straße abgespielt hat. Ein 20-jähriger Autofahrer war mit seinem VW Passat auf dem Schmelzweg unterwegs und wollte nach links in die Zeilsheimer Straße abbiegen. Dabei beachtete er offenbar nicht die Vorfahrt eines 30-jährigen Mannes, der mit seinem VW Polo auf der Zeilsheimer Straße in Richtung Ortsausgang fuhr. Im Einmündungsbereich kam es zum Zusammenstoß, wobei die beiden Autofahrer und der Beifahrer in dem Polo verletzt wurden. Alle Beteiligten mussten in Krankenhäuser gebracht werden. Der VW Passat wurde so schwer beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell