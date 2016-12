POL-MTK: Pressemitteilung der Polizei für den Main-Taunus-Kreis

Hofheim (ots) - 1. Einbrecher stehlen Zigaretten, Eschborn, Liederbach-Niederhofheim 24.12.bis 27.12.2016

(ho)In den vergangenen Tagen hatten es Einbrecher auf Zigaretten in einer Tankstelle und einem Einkaufsmarkt abgesehen. Der Einbruch in den Einkaufsmarkt in der Praunheimer Straße in Eschborn wurde erste heute Morgen festgestellt. Im Zeitraum zwischen dem 24.12. und heute Morgen stiegen die Täter zunächst auf das Dach des Marktes und brachen dort ein Loch durch die Decke. Nachdem sie in die Lagerräume eingedrungen waren, stahlen sie Zigaretten im Wert von mehreren Tausend Euro. Mit brachialer Gewalt sind Einbrecher am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in der Straße "Am Nußbaum" in Niederhofheim eingedrungen. Nachdem sie einen Gullydeckel durch eine Fensterscheibe geworfen hatten, griffen sich die Täter eine bislang unbekannte Menge Zigaretten und flüchteten anschließend. Der Einbruch dauerte nur wenige Minuten in denen ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro entstand. In beiden Fälle ermittelt die Kriminalpolizei in Hofheim und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079- 0 entgegen.

2. Einbruch in Hotel, Eschborn, Niederhöchstadt, Hauptstraße, 26.12.2016

(ho)In den Abendstunden des 2. Weihnachtsfeiertages sind Unbekannte in ein Hotel in Niederhöchstadt eingedrungen. Die Täter drangen durch ein aufgebrochenes Fenster in ein Hotelzimmer ein, wo sie jedoch offenbar nichts entwendeten. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Hofheim.

3. Randalierer im Schulgebäude, Hattersheim, Schulstraße, Nacht zum 26.12.2016

(ho)In der Nacht zum Montag sind unbekannte Täter in das Gebäude der Heinrich-Böll-Schule in der Schulstraße eingedrungen. Auf welche Art und Weise die Einbrecher ins Gebäude gelangt sind, steht derzeit noch nicht fest. In der Schule suchten die Täter offenbar nach Wertgegenständen und zerstörten Fensterscheiben und andere Gegenstände. Die Höhe des Sachschadens kann bisher noch nicht beziffert werden. Auch in diesem Fall ermittelt die Hofheimer Kriminalpolizei und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

4. Hochwertiger BMW gestohlen, Eschborn, Mergenthalerallee, 23.12. bis 27.12.2016

(ho)Aus einer Tiefgarage in der Mergenthalerallee haben Autodiebe innerhalb der letzten Tage einen hochwertigen BMW 640d entwendet. Der Pkw wurde am 23.12.2016 dort abgestellt und war heute Morgen spurlos verschwunden. An dem weißen BMW waren bis zuletzt die amtlichen Kennzeichen MTK-AU 640 angebracht. Hinweisgeber die Angaben zur Tat oder zum Verbleib des Wagens machen können werden gebeten, sich mit der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzten.

5. Einbruch in Einfamilienhaus, Eschborn, Schwalbacher Straße, 25.12. bis 26.12.2016

(ho)Im Verlauf des 1. oder 2. Weihnachtsfeiertages sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus in Eschborn eingebrochen. Die Täter verschafften sich zunächst Zutritt zum Garten des Hauses von wo aus sie die Terrassentür aufbrachen. In den Wohnräumen suchten die Täter nach Wertsachen und stahlen schließlich Schmuck von bisher unbekanntem Wert. Die Kriminalpolizei in Hofheim nimmt Hinweise entgegen.

6. Schulgebäude mit Farbe beschmiert, Hofheim, Pfarrgasse, Tatzeit vom 19.12. bis 26.12.2016

(ho)Auf über 1.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den Unbekannte im Verlauf der vergangenen Tage an verschiedenen Stellen der Brühlwiesenschule angerichtet haben. Die Täter beschmierten Wände und Türen des Schulgebäudes mit Farbe und flüchteten anschließend unerkannt. Die Ermittlungsgruppe der Hofheimer Polizei ermittelt in dieser Sache und nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

7. Unfallverursacher flüchten, Hochheim, Flörsheim 23.12. und 26.12.2016

(ho)Im Verlauf des gestrigen Montages sind bei der Polizei in Flörsheim drei Anzeigen wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort erstattet worden. Den Angaben eines 61-jährigen Mannes zufolge war dieser bereits am 23.12.2016, gg. 08.45 Uhr in der Kauthstraße mit seinem Fahrrad unterwegs. Dabei kam ihm ein grauer Hyundai entgegen, der direkt auf ihn zu fuhr und keine Anstalten machte auszuweichen. Da auch der Radfahrer keine Möglichkeit mehr hatte zur Seite zu fahren, prallte der 61-Jährige mit seinem linken Arm gegen den Pkw. Der Fahrer des Pkw setzte seine Fahrt fort, ohne seine Personalien anzugeben. Bei einer weiteren Unfallflucht wurde schwarzer VW Passat in der Eddersheimer Straße in Flörsheim erheblich beschädigt. Dieser war in den frühen Morgenstunden des Montages am rechten Straßenrand geparkt und wurde von einem anderen Pkw angefahren. Auch in diesem Fall flüchtete der Unfallverursacher. Rund 1.500 Euro Sachschaden entstanden im Verlauf des Montages an einem weißen 5er BMW in der Untermainstraße in Flörsheim. Der Wagen war dort zwischen der abknickenden Untermainstraße und dem Konrad-Adenauer-Ufer abgestellt. Als der Besitzer des Fahrzeuges den BMW wieder benutzen wollte, stellte er hinten links frische Unfallspuren fest. Vom Verursacher indes fehlte jede Spur. Hinweise vor Zeugen nimmt in allen drei Fällen die Flörsheimer Polizei unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

