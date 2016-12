POL-MTK: Einbruch in Einfamilienwohnhaus

Hofheim (ots) - Tatort: Kriftel, Feldbergstraße Tatzeit: Heiligabend, 24.12.2016 zw. 15 und 22 h

Unbekannte brachen am Nachmittag des Heiligabends in ein Eifamilienwohnhaus in Kriftel ein. Auf der Rückseite des Hauses wurde die Terrassentüre aufgehebelt. Die unbekannten Täter durchsuchten in allen Stockwerken Schränke und Schubladen. Anschließend verließen sie mit wenig Beute, Silberlöffel, auf dem gleichen Weg wie sie gekommen waren wieder das Haus. Täterhinweise bitte an die Polizei Hofheim 06192-2079-0.

Verkehrsunfall mit Sachschaden

Ort: Hofheim, Heinrich-Weiss-Straße Ecke Erlenweg Zeit: Heiligabend 24.12.2016 gg 09:00 h

Eine 47-jährige Hattersheimerin befuhr die Straße Erlenweg in Richtung Delkenheimer Straße an der Kreuzung Heinrich-Weiss-Straße bog sie nach links ab und überfuhr dabei über die Verkehrsinsel und beschädigte dabei ein Verkehrszeichen. Sachschaden: 2200 EUR.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell