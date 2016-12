POL-MTK: Pressemitteilung der PD Maintaunus vom 24.12.2016

Hofheim (ots) - Pressemitteilung der PD Maintaunus vom 24.12.2016 1. Pkw nicht abgeschlossen - Navi weg Eschborn, Niederurseler Allee Freitag, d. 23.12.2016, zw. 07:30 Uhr und 12:00 Uhr Die Geschädigte stellte seinen Pkw, Renault Twingo, Farbe grau, unverschlossen am Tatort ab. Bei ihrer Rückkehr musste sie feststellen, dass aus dem Fahrzeug ein Navi, eine Jacke sowie eine Handtasche mit persönlichen Papieren entwendet worden waren. Der Wert der entwendeten Gegenstände beläuft sich auf 400Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn, Tel: 06196 / 96950

2. Kennzeichen entwendet - umsonst getankt - auffällige Beschreibung Schwalbach, Julius-Brecht-Straße 16 Feststellungszeit: Freitag, d. 23.12.2016, 19:29 Uhr Der Eigentümer des Pkw Citroen C5 stellte fest, dass bei seinem Pkw beide Kennzeichen abmontiert worden waren. Es gibt keine Täterhinweise Am Donnerstag, d. 22.12.2016, in der Zeit von 19:29 Uhr und 19:35 Uhr war es in Sulzbach, Hauptstraße 103, Total-Tankstelle zu einem Tankbetrug gekommen. Hierbei wurden die in Schwalbach gestohlenen Kennzeichen verwendet. Diese befanden sich zur Tatzeit an einem schwarzen BMW. Der Täter wird wie folgt beschrieben: Männlich, 170 - 180cm groß, schlank, kurze Haare, osteuropäisches Aussehen. Bekleidet mit schwarzem Anzug, weißem Hemd, schwarzer Fliege, dunkler Basecap und Badeschuhen mit weißer Oberfläche. Von dem Beifahrer gibt es keine Beschreibung. Er blieb während der Tat im Fahrzeug. Hinweise bitte an die Polizei in Eschborn, Tel.: 06196 / 96950

3. Einbruch in Wohnung Niederjosbach, Schulstraße Freitag, d. 23.12.2016, zw. 16:00 Uhr und 20:30 Uhr Der oder die Täter versuchten das Badefenster des freistehenden Einfamilienhauses aufzuhebeln, was aber misslang. Daraufhin stiegen sie über ein Geländer auf die Terrasse und versuchten die Terrassentür aufzuhebeln. Da dies trotz mehrerer Hebelansätze ebenfalls fehlschlug, schlugen sie die Glasscheibe der Terrassentür ein und gelangten ins Hausinnere. In allen Stockwerken wurden Schränke und Schubladen durchwühlt. Es wurde diverser Schmuck und ein Lautsprecher entwendet. Sachsachaden: ca. 1500Euro Wert Diebesgut: ca. 400uro

4. Einbruch in Arztpraxis Bad Soden, Parkstraße 11 Samstag, d. 24.12.206, zw. 04:20 Uhr und 04:30 Uhr Der Täter gelangte über die unverschlossene Eingangstür in den Flur des Wohn- und Geschäftshauses. Mittels brachialer Gewalt (Treten gegen die Tür) verschaffte er sich Zugang in die dortigen Praxisräume. Das Türschloss wurde durch den Tritt herausgebrochen. Bezüglich des Diebesgutes gibt es noch keine Erkenntnisse. An verschiedenen Türen im Erd- und Obergeschoss wurden Schuhspuren festgestellt. Offensichtlich hatte der Täter versucht sich nach bewährter Manier Zutritt zu verschiedenen Räumen zu veschaffen. Es misslang. Täterbeschreibung: männlich, südländisches Aussehen, krause, kurze, dunkle Haare, mind. 180cm groß, schlaksig, 70-75 kg, dunkle Hose, dunkle, dünne Jacke, helles Hemd. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Hofheim, Tel.: 06192/2079-0

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell