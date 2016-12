POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Main-Taunus

1. Wohnungseinbrüche

Einbrecher flüchten ohne Beute Hofheim, Ortsteil: Langenhain, An der Tann Donnerstag, 22.12.2016, 17:40 Uhr

Mindestens zwei Einbrecher versuchten am Donnerstagnachmittag in Hofheim-Langenhain in ein Einfamilienhaus einzubrechen. Sie hatten aber offensichtlich nicht mit der Anwesenheit des Hausbesitzers gerechnet. Gegen 17:40 Uhr überkletterten die Täter einen Zaun und gelangten auf das Grundstück des Gebäudes in der Straße "An der Tann". Anschließend begaben sie sich auf die Rückseite und machten sich an der Terrassentür zu schaffen. Der Geschädigte wurde dabei auf die Täter aufmerksam und verständigte die Polizei. Die Ganoven flüchteten daraufhin ohne Beute in unbekannte Richtung. Eine Personenbeschreibung liegt nicht vor.

Hoher Sachschaden bei Wohnungseinbruch Kriftel, Königsberger Straße Donnerstag, 22.12.2016, 17:10 Uhr bis 23:50 Uhr

Gegenstände im Wert von mehreren Tausend Euro erbeuteten Täter bei einem Einbruch am Donnerstag in Kriftel. Die Einbrecher verschafften sich zwischen 17:10 Uhr und 23:50 Uhr auf unbekannte Art und Weise Zutritt in ein Mehrfamilienhaus in der Königsteiner Straße. Dort brachen sie eine Wohnungstür auf und gelangten in die Innenräume, die sie ausgiebig nach Wertsachen durchsuchten. Mit Schmuck, Bargeld und Handtaschen flüchteten sie schließlich über das Treppenhaus in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

2. Einbruch in Baustelle Eschborn, Mainstraße Donnerstag, 22.12.2016, 17:30 Uhr, bis Freitag, 23.12.2016, 07:30 Uhr

Unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag in Eschborn in eine Baustelle ein und entwendeten Sanitärmaterial im Wert von mehreren Tausend Euro. Die Einbrecher verschafften sich im Zeitraum von Donnerstagabend, 17:30 Uhr, bis Freitagmorgen, 07:30 Uhr, Zutritt auf das Gelände in der Mainstraße. Hier stiegen sie in den Rohbau eines Mehrfamilienhauses ein, brachen eine Tür auf und entwendeten u.a. Gegenstände für die Fußbodenheizung.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Eschborn, unter der Rufnummer (06196) 9695-0, zu melden.

3. Unfallbeteiligte/r davongefahren Hattersheim, Mainzer Landstraße Donnerstag, 22.12.2016, 13:00 Uhr

Bei einem Auffahrunfall in Hattersheim entstand am Donnerstagmittag ein Sachschaden in Höhe von ca. 3.000,- Euro. Ein 47-jähriger Autofahrer aus Hattersheim befuhr gegen 13:00 Uhr mit seinem VW Kleinbus die Mainzer Landstraße, aus Richtung Weilbach kommend, in Fahrtrichtung Sindlingen. Zwischen der Hofheimer Straße und dem Hessendamm musste er verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte eine 19-jährige Autofahrerin, ebenfalls in Hattersheim wohnhaft, zu spät und fuhr mit ihrem Opel Adam auf den Kleinbus auf. Durch den Aufprall wurde der VW auf einen Opel Zafira geschoben. Der oder die Fahrer/-in entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen/ihren Pflichten als Unfallbeteiligte nachzukommen.

Hinweise zu dem oder der Unfallbeteiligten werden an die Polizeistation in Hofheim, unter der Rufnummer (06192) 2079-0 erbeten.

