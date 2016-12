POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus

Hofheim (ots) - PRESSEMELDUNG der PD Main-Taunus

1. Zeugenaufruf nach Handtaschenraub

Sulzbach, Main-Taunus-Zentrum Samstag, 17.12.2016, 17:00 Uhr

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet um Mithilfe bei der Suche nach einer Geschädigten und weiterer Zeugen eines Handtaschenraubes. Am Samstag erhielt die Polizei den Hinweis, dass sich gegen 17:00 Uhr im Main-Taunuszentrum, in Höhe des "Body Shops", ein Raub ereignet hätte. Eine unbekannte Person habe versucht, einer "älteren Dame" die Handtasche zu entreißen. Dabei sei die Seniorin gestürzt. Die anwesende Tochter der Frau habe den Wachdienst verständigt. Anschließend hätten sich beide entfernt, ohne ihre Personalien zu hinterlassen. Näheres zur Tat ist nicht bekannt.

Die Kriminalpolizei in Hofheim bittet die Geschädigte, Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

2. Taxifahrer beraubt Bad Soden, Parkstraße Mittwoch, 21.12.2016, 21:20 Uhr

Am Mittwochabend wurde in Bad Soden ein Taxifahrer beraubt. Gegen 21:20 Uhr war der der Geschädigte mit seinem Taxi und einem Fahrgast in der Parkstraße in Bad Soden angekommen. Hier wollte der Fahrgast zahlen. In diesem Moment trat der Täter von der Fahrerseite an das Fahrzeug heran und bedrohte den Taxifahrer mit einem silbernen Revolver. Gleichzeitig forderte der Räuber die Herausgabe des Bargeldes. Nachdem er einen 50,- Euroschein erhalten hatte, flüchtete der Täter in Richtung Waldstraße. Er soll nach Angaben der Zeugen osteuropäischer Herkunft gewesen sein, war ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 180 bis 185 cm groß, schlank und hatte kurze seitlich rasierte hellblonde Haare. Außerdem trug der Täter eine grüne Bomberjacke.

Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (06192) 2079-0 zu melden.

3. Auto aufgebrochen Eschborn, Ortsteil: Niederhöchstadt, Steinbacher Straße Mittwoch, 21.12.2016, 17:00 bis 17:25 Uhr

In Eschborn-Niederhöchstadt waren am Mittwochnachmittag Autoknacker unterwegs. Der Eigentümer eines grauen Ford Fiesta hatte sein Fahrzeug gegen 17:00 Uhr auf einem Parkplatz in der Steinbacher Straße abgestellt. Nach seiner Rückkehr, gegen 17:25 Uhr, stellte er fest, dass die Täter seinen Rucksack aus dem Innenraum entwendet hatten. Möglicherweise gelang es den Tätern über ein offenstehendes Fenster in das Auto zu gelangen. Im Rucksack befanden sich persönliche Gegenstände im Wert von ca. 800,- Euro.

Hinweisgeber und Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

4. Handy entwendet Bad Soden, Am Bahnhof Donnerstag, 22.12.2016, 04:15 Uhr

Gut gemeint hatte es ein 32-jähriger Mann aus Frankfurt am Main, als er sein Handy einer, ihm fremden, Person zum Telefonieren aushängte. Der Dieb rannte mit dem Handy in unbekannte Richtung davon. Am Donnerstagmorgen, gegen 04:15 Uhr, war der Geschädigte am Bahnhof in Bad Soden von dem Täter angesprochen und gefragt worden, ob dieser das Handy benutzen dürfe. Der 32-Jährige händigte daraufhin sein Telefon aus, worauf sich der Dieb mit dem Handy entfernte. Er soll dunkle Hautfarbe gehabt haben und mit einem weißen Oberteil bekleidet gewesen sein. Eine weitere Beschreibung liegt nicht vor.

Sachdienliche Hinweise werden an die Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 erbeten.

5. Fahrrad gestohlen Schwalbach, Marktplatz Mittwoch, 21.12.2016, 08:30 Uhr bis 16:40 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten am Mittwoch in Schwalbach ein Fahrrad im Wert von ca. 500,- Euro. Der Eigentümer eines Mountainbikes der Marke "Haibike" hatte sein Fahrrad gegen 08:30 Uhr an einem Fahrradabstellplatz am Bahnhof Schwalbach (Marktplatz) abgestellt und mit einem Kettenschloss gegen Diebstahl gesichert. Nach seiner Rückkehr, gegen 16:40 Uhr, stellte er fest, dass das Mountainbike entwendet worden war.

Die Polizeistation Eschborn bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich bei der Polizeistation in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 zu melden.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell