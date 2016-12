POL-MTK: Pressemitteilung der Polizeidirektion Main-Taunus vom Mittwoch, 21. Dezember 2016

Hofheim (ots) - 1. Mülltonnen brennen, Kelkheim, Am Schieferberg, Dienstag, 20.12.2016, 23:55 Uhr

(jn)Am Dienstagabend brannten kurz vor Mitternacht zwei nebeneinander stehende Mülltonnen in der Straße "Am Schieferberg" in Kelkheim. Außerdem beschädigte das Feuer eine angrenzende Gartenhütte eines Nachbargrundstückes. Der entstandene Gesamtschaden wird auf rund 3.000.- Euro geschätzt. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandlegung nicht ausgeschlossen werden, allerdings sind bisher keine Täterhinweise bekannt. Falls Sie etwas Verdächtiges beobachten konnten, melden Sie sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0.

2. Büro aufgebrochen und durchwühlt, Bad Soden, Hunsrückstraße, Montag, 19.12.2016, 16:50 Uhr bis Dienstag, 20.12.2016, 07:10 Uhr

(jn)Einbrecher brachen in der Nacht auf vergangenen Dienstag in das Bürogebäude eines Wertstoffhofes in Bad Soden. Wie sich die bisher unbekannten Täter Zugang zu dem Gebäude verschafften, ist derzeit noch unklar. Fest steht, dass die Täter das gesamte Gebäude durchsuchten und verschlossene Büroschränke aufhebelten. Anschließend konnten die Täter mit Diebesgut im Wert von einigen Hundert Euro fliehen. Darüber hinaus entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500.- Euro. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 an die Kriminalpolizei zu wenden.

3. Einbrecher lassen Zigaretten aus Tankstelle mitgehen, Schwalbach, Sulzbacher Straße, Dienstag, 20.12.2016, 20:00 Uhr bis Mittwoch, 21.12.2016, 06:10 Uhr

(jn)Zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen verschafften sich unbekannte Täter unberechtigten Zutritt zu einer Tankstelle in der Sulzbacher Straße in Schwalbach. Die oder der Täter öffneten ein seitliches Fenster der Tankstelle und stiegen darüber in den Verkaufsraum der Tankstelle ein. Im Anschluss entwendeten die Einbrecher Zigaretten aus der Auslage und verschwanden über die Einstiegsstelle. Außerdem verursachten die Täter Sachschaden in Höhe von ca. 500.- Euro. Die Kriminalpolizei nimmt Hinweise unter der Telefonnummer 06192 / 2079-0 entgegen.

4. Einbrecher finden nichts in Gartenhütte, Sulzbach, Eschborner Straße, Dienstag, 13.12.2016, 12:00 Uhr bis Dienstag, 20.12.2016

(jn)Unbekannte brachen in der vergangenen Woche, zwischen Dienstag und Dienstag, eine Gartenhütte in der Eschborner Straße in Sulzbach auf und verursachten Sachschaden in Höhe von ca. 200.- Euro. Die Täter gelangten durch Aufhebeln der verschlossenen Holztür in das Innere der Gartenhütte und durchsuchten das Objekt. Nachdem sie keine wertvollen Gegenstände fanden, flüchteten sie unerkannt ohne Beute. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Eschborn unter der Telefonnummer 06196/9695-0 zu melden.

5. Auffahrunfall mit fünf beteiligten PKW, Sulzbach, Bundesstraße 8, Dienstag, 20.12.2016, 12:15 Uhr

(jn)Gestern Mittag ereignete sich gegen 12:15 Uhr ein Auffahrunfall mit einer leichtverletzten Person, bei dem fünf Kraftfahrzeuge beteiligt waren. Die Fahrzeugführer waren auf der B8 zwischen Höchst und Sulzbach hintereinander in gleicher Richtung und auf dem gleichen Fahrstreifen unterwegs, als der vorausfahrende Wagen verkehrsbedingt bremsen musste. Der darauffolgende PKW konnte noch rechtzeitig abbremsen, jedoch gelang es den drei folgenden PKW nicht mehr rechtzeitig zum Stehen zu kommen. Letztendlich entstand Sachschaden an allen fünf Fahrzeugen, da durch den Zusammenstoß auch die vordersten Wagen zusammengeschoben wurden. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf rund 7.000.- Euro. Darüber hinaus musste die 20-jährige Beifahrerin des dritten Fahrzeugs leicht verletzt und zur weiteren Abklärung in ein nahegelegenes Krankenhaus transportiert werden.

6. Jugendliche lassen sich freiwillig in Schule einsperren, Kelkheim, Münster, Lorsbacher Straße, Dienstag, 20.12.2016, 22:20 Uhr

(jn)Mehrere Jugendliche haben sich am Dienstagabend in einer Schule in Münster einschließen lassen, um anschließend unerlaubterweise in der Schule zu übernachten. Außerdem ließen die Jugendlichen weitere jugendliche Eindringlinge durch ein Fenster in das Schulgebäude hinein. Da sich die Schulschläfer nicht gerade unauffällig verhielten, wurden Zeugen auf die Personen in der Schule aufmerksam und verständigten die Polizei. Diese rückte mit einem Großaufgebot an und durchsuchte sämtliche Räume der Schule. Gegen die aufgefundenen Jugendlichen wurde ein Strafverfahren wegen Hausfriedensbruch eingeleitet. Außerdem führte eine der Personen Drogen mit sich, weshalb ein weiteres Strafverfahren auf den jungen Mann zukommt.

