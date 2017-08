POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 08.08.2017

Limburg (ots) - 1. Fahrzeugteile entwendet, Limburg, Am Hammerberg, Montag, 07.08.2017, 23.30 Uhr und Dienstag, 08.08.2017, 01.30 Uhr

In der Nacht zum Dienstag entwendeten unbekannte Täter Fahrzeugteile aus einem geparkten Pkw in der Straße " Am Hammerberg" in Limburg. Die Autoaufbrecher schlugen eine Scheibe des geparkten Daimler CLK Coupe ein und entriegelten über die entstandene Öffnung das Fahrzeug. Aus dem Fahrzeuginnenraum entwendeten sie dann unter anderem ein Airbag, das Lenkradbedienteil und das Radio. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Mehrere Sätze Kompletträder entwendet, Limburg-Offheim, Limburger Straße, Sonntag, 06.08.2017, 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr

Einbrecher entwendeten in der Nacht zum Sonntag von dem Grundstück eines Autohauses in der Limburger Straße in Offheim mehrere Sätze Kompletträder. Die unbekannten Täter öffneten im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 02.00 Uhr gewaltsam ein Tor der Firma und gelangten durch dieses auf das Gelände. Dort montierten sie dann von drei Neufahrzeugen die Räder im Wert von mehreren Tausend Euro ab und flüchteten mit diesen unerkannt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Parkbank beschädigt, Villmar-Aumenau, Seelbacher Straße, Donnerstag, 27.07.2017 bis Freitag, 28.07.2017

Wie erst jetzt bei der Polizei angezeigt wurde, beschädigten Unbekannte Ende Juli eine Parkbank in der Seelbacher Straße in Aumenau. Die unbekannten Täter rissen die Holzbank eines dortigen Parks aus der Verankerung und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Kirchenfenster beschädigt, Villmar-Aumenau, Austraße, Sonntag, 06.08.2017, 11.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 08.00 Uhr

Unbekannte beschädigten von Sonntag auf Montag das Fenster einer Kirche in der Austraße in Aumenau. Die oder der Täter warfen zwei Scheiben der Bleiverglasung auf der Gebäuderückseite ein und verursachten dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Mehrere Kennzeichen entwendet, Hadamar, Limburg, Weilmünster Sonntag, 06.08.2017, 00.00 Uhr bis Montag, 07.08.2017, 07.00 Uhr

Im Landkreis Limburg-Weilburg wurden am Sonntag und in der Nacht zum Montag mehrere Kennzeichen von Fahrzeugen entwendet.

Am Sonntag entwendeten Unbekannte zwischen 00.00 Uhr und 09.30 Uhr das hintere Kennzeichen eines weißen Peugeot am Elkerhäuser Berg in Wolfenhausen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber in diesem Fall werden gebeten, sich mit der Polizeistation Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

Am selben Tag kam es zwischen 12.00 Uhr und 15.30 Uhr zu einem Kennzeichendiebstahl am Bahnhof in Hadamar. Unbekannte entwendeten in dem genannten Zeitraum das hintere Kennzeichen eines geparkten schwarzen Skoda.

Ein weiterer Diebstahl ereignete sich dann am Sonntag zwischen 14.00 Uhr und 14.05 Uhr in der Graupfortstraße in Limburg. Unbekannte nahmen das vordere Kennzeichen eines grünen Peugeot an sich und flüchteten mit diesem unerkannt.

In der Nacht zum Montag entwendeten Diebe auf dem Gelände einer Firma in der Straße "Auf den Sechsmorgen" in Oberweyer gleich von zwei Fahrzeugen die Kennzeichen. Betroffen waren ein blauer BMW, von welchem beide Kennzeichen entfernt wurden und ein grauer Renault, an welchem das hintere Kennzeichen fehlte.

Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber zu den Diebstählen in Hadamar, Limburg und Oberweyer werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Unfallflucht in Parkhaus, Limburg, Grabenstraße, Montag, 07.08.2017, 09.45 Uhr bis 10.15 Uhr

Am Montagvormittag kam es zu einer Unfallflucht in einem Parkhaus in der Grabenstraße in Limburg. Ein schwarzer Skoda Octavia stand zwischen 09.45 Uhr und 10.15 Uhr auf einem Parkplatz in der 1. Etage des Parkhauses, als ein unbekanntes Fahrzeug den hinteren Stoßfänger des Skoda beschädigte und dabei einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachte. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Traktor-Gespann beschädigt Teerdecke, Hadamar-Niederzeuzheim, Bahnhofstraße, Montag, 07.08.2017, 13.15 Uhr

Am Montagmittag beschädigte ein Traktor-Gespann die Teerdecke an einem Bahnübergang in der Bahnhofstraße in Niederzeuzheim. Der 25-jährige Fahrer des Gespanns überquerte gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrzeug die Schienen, als die Deichsel des Anhängers riss. Dadurch kippte der Anhänger nach vorne und beschädigte mit der Deichsel die Teerdecke. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt.

8. Fahrer von Leichtkraftrad bei Unfall leicht verletzt, Beselich-Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Montag, 07.08.2017, 12.30 Uhr

Bei einem Unfall am Montagmittag auf der Gottlieb-Daimler-Straße in Obertiefenbach wurde der Fahrer eines Leichtkraftrades verletzt. Der 36-jährige Fahrer eines Seat kam gegen 12.30 Uhr aus Richtung Obertiefenbach und wollte von der Gottlieb-Daimler-Straße nach links auf einen Parkplatz abbiegen, als er beim Abbiegevorgang mit einem entgegenkommenden Leichtkraftrad zusammenstieß. Der 16-jährige Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeuges wurde dabei über den Pkw geschleudert und erlitt leichte Verletzungen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell