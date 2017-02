POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 03.02.2017

Limburg (ots) - 1. Audi entwendet, Limburg, Friedhofsweg, Dienstag, 31.01.2017,11.00 Uhr bis Freitag, 03.02.2017, 01.00 Uhr

Autodiebe schlugen zwischen Dienstagmittag und der Nacht zum Freitag im Friedhofsweg in Limburg zu. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen Dienstag, 11.00 Uhr, und Freitag, 01.00 Uhr, Zutritt zu einem grauen Audi Q7 und entwendeten das Fahrzeug. Der PKW mit dem amtlichen Kennzeichen LM-MA 962 parkte zu dieser Zeit vor einem Mehrfamilienhaus. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. PKW beschädigt, Limburg-Dietkirchen, Limburger Straße, Mittwoch, 01.02.2017, 17.30 Uhr

Bei einem Ausweichmanöver wurde ein PKW am Mittwochnachmittag in der Limburger Straße in Dietkirchen beschädigt. Eine 24-jährige Opel-Fahrerin befuhr gegen 17.30 Uhr die Limburger Straße und wollte nach rechts in die Einfahrt zu dem Parkplatz eines Tiergeschäftes abbiegen, als ihr in der Einfahrt ein dunkler Kombi entgegenkam. Um einen Zusammenstoß mit dem anderen Fahrzeug zu vermeiden, musste sie nach rechts ausweichen und prallte gegen einen dort liegenden Stein. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Der Fahrer des Kombi setzte seine Fahrt ohne anzuhalten fort. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Bargeld entwendet, Brechen-Niederbrechen, Bahnhofstraße, Mittwoch, 01.02.2017, 20.00 Uhr bis Donnerstag, 02.02.2017, 08.00 Uhr

Einbrecher entwendeten in der Nacht zum Donnerstag in der Bahnhofstraße in Niederbrechen Bargeld aus dem Gebäude einer Kelterei. Die unbekannten Täter betraten die Räumlichkeiten zwischen Mittwoch, 20.00 Uhr, und Donnerstag, 08.00 Uhr, durch eine Schiebetür des Hauses, durchsuchten die Geschäftsräume und flüchteten unerkannt mit dem aufgefundenen Bargeld. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Trickdieb unterwegs, Limburg, Bahnhofsplatz, Donnerstag, 02.02.2017, 17.30 Uhr bis 17.45 Uhr

Ein Trickdieb entwendete Donnerstagnachmittag in einem Hotel am Limburger Bahnhofsplatz Bargeld. Dem Täter gelang es, einen Angestellten abzulenken und ihm dabei einen 20 Euro-Schein zu entwenden. Der Täter soll ca. 1,75 m groß und schlank gewesen sein. Er habe einen dunklen Teint gehabt und seine Haare wären an den Schläfen anrasiert gewesen, wobei er einen Lockenkranz getragen hätte. Bekleidet sei der Mann mit einer dunklen Jacke gewesen. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Fahrer ohne Führerschein unterwegs, Selteres-Niederselters, Christophorusring, Freitag, 03.02.2017, 02.30 Uhr

Am Freitag gegen 2.30 Uhr kontrollierte eine Streife der Limburger Polizei im Christophorusring in Niederselters ein Fahrzeug, dessen Fahrer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war. Der Renault fiel den Beamten auf, da er mit hoher Geschwindigkeit durch Niederselters fuhr. Die Anhaltezeichen der Polizisten missachtete der Fahrer zunächst und setzte seine Fahrt mit hoher Geschwindigkeit fort. Im Christophorusring hielt er dann mit dem Renault an und der Beifahrer des Fahrzeuges rannte weg. Von den Beamten konnte der Fahrer kontrolliert werden. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der 18-Jährige aus dem Kreis Limburg-Weilburg nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und unter dem Einfluss von Drogen stand. Zudem konnten auch noch geringe Drogenmengen bei dem Heranwachsenden aufgefunden werden. Der Mann musste sich auf der Polizeistation in Limburg einer Blutentnahme unterziehen und nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen. Der flüchtige Beifahrer konnte bis zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht ermittelt werden. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Außenspiegel beschädigt, Kreisstraße 494, zwischen Ellar und Hintermeilingen, Donnerstag, 02.02.2017, 19.50 Uhr

Der Spiegel eines Peugeot wurde am Donnerstagnachmittag auf der Kreisstraße 494 zwischen Ellar und Hintermeilingen durch einen entgegenkommenden PKW beschädigt. Die Fahrerin des Peugeot befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Hintermeilingen, als ihr gegen 19.50 Uhr ein Fahrzeug entgegenkam. Der PKW musste einem, auf seiner Fahrspur fahrendem Radfahrer ausweichen, wodurch er vermutlich auf die Fahrspur des Peugeot geriet und sich die Außenspiegel der Fahrzeuge berührten. An dem Peugeot entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Sowohl der Fahrradfahrer als auch der entgegenkommende PKW setzten ihre Fahrt ohne anzuhalten fort. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Beschädigter Transporter gesucht, Merenberg, Marktstraße, Donnerstag, 02.02.2017, 11.30 Uhr

Die Polizei von Weilburg sucht nach einem weißen Transporter, welcher am Donnerstagvormittag in der Markstraße in Merenberg parkte. Ein 23-jähriger Opelfahrer beschädigte dieses Fahrzeug gegen 11.30 Uhr in der Marktstraße beim Ausparken und fuhr zunächst weg. Im Anschluss meldete der Fahrer dann den Unfall bei der Polizei in Weilburg. Zu dieser Zeit befand sich der weiße Transporter allerdings nicht mehr an der Unfallstelle. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter Telefon (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. Zwei Personen bei Unfall verletzt, Löhnberg, Unterm Bornberg, Donnerstag, 02.02.2017, 17.30 Uhr

Am Donnerstagnachmittag kam es in der Straße "Unterm Bornberg" in Löhnberg zu einem Unfall mit zwei verletzten Personen. Die 65-jährige Fahrerin eines Hyundai befuhr gegen 17.30 Uhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Weilburg, als sie in einer Rechtskurve nach links von ihrer Fahrbahn abkam. Um nicht mit einem entgegenkommenden Fahrzeug zusammenzustoßen, lenkte sie im Anschluss nach rechts und kam rechts von der Fahrbahn ab. Dabei kippte das Fahrzeug zur Seite und landete auf dem Dach. Die 65-jährige Fahrerin musste von Rettungskräften aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 16-jährige Beifahrer konnte sich selbstständig aus dem Hyundai befreien. Beide Personen wurden im Anschluss in einem Krankenhaus behandelt. Der entstanden Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

9. Sattelzug rutscht in Graben, Landesstraße 3448, zwischen Lindenholzhausen und Eschhofen, Freitag, 03.02.2017, 10.45 Uhr

Ein Sattelzug rutsche am Freitagvormittag auf der Landesstraße 3448 zwischen Lindenholzhausen und Eschhofen in einen Graben und musste von dort geborgen werden. Der LKW war gegen 10.45 Uhr am Fahrbahnrand der Landesstraße abgestellt worden, als er vermutlich aufgrund einer nicht ordnungsgemäßen Sicherung in den dortigen Graben rollte. Der Sattelzug musste mit einem Kran geborgen werden. Während der Bergungsarbeiten war die Landesstraße voll gesperrt.

10. Gurtkontrollen, Weilburg und Merenberg, Mittwoch, 01.02.2017 und Donnerstag,02.02.2017

Von dem Regionalen Verkehrsdienst der Polizei wurden am Mittwochvormittag und am Donnerstagvormittag in Weilburg und Merenberg Gurtkontrollen an Schulen und Kindergärten durchgeführt.

Am Mittwoch galt das Augenmerk der Kollegen der Pestalozzischule und einem Kindergarten in der Mozartstraße in Weilburg. Erfreulicherweise haben die Verstöße dort vermutlich aufgrund der häufig durchgeführten Kontrollen deutlich abgenommen. Vor der Pestalozzischule konnte zwischen 07.20 Uhr und 08.05 Uhr bei den 32 kontrollierten Fahrzeugen lediglich ein Gurtverstoß festgestellt werden. An einem Kindergarten in der Moritzstraße wurden sogar gar keine Verstöße festgestellt.

Bei der Kontrolle am Donnerstagmorgen, zwischen 07.25 Uhr und 08.10 Uhr, vor der Grundschule in Merenberg war das Kontrollergebnis nicht so erfreulich. Von den dort kontrollierten 37 Fahrzeugen wurden in sechs Fahrzeugen ein oder mehrere Kinder ohne jegliche Sicherung transportiert.

Die Polizei appelliert an alle Verkehrsteilnehmer, in Fahrzeugen stets den Gurt anzulegen, denn das schont nicht nur den Geldbeutel, sondern mindert auch das Leid bei möglichen Unfällen. Fest steht: Der Gurt rettet Menschenleben. Der Gurt wird zwar in den wenigsten Fällen einen Unfall verhindern, aber schwere Verletzungen umso mehr.

11. Aktueller Blitzerreport

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen von Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: Weilburg, B456 Donnerstag: Waldbrunn-Fussingen, Ellarer Weg, vor Kiga, Ri. Ellar

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

