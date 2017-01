POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 30.01.2017

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Einkaufszentrum, Limburg, Joseph-Schneider-Straße, Freitag, 27.01.2017, 23.40 Uhr

Drei Personen drangen Freitagnacht in ein Einkaufszentrum in der Joseph-Schneider-Straße in Limburg ein. Die drei Männer im Alter von 18, 19 und 21 Jahren öffneten gegen 23.40 Uhr gewaltsam eine Schiebetür des Gebäudekomplexes und gelangten so in die Räumlichkeiten. Aus dem Kühlschrank eines dort befindlichen Gastronomiebetriebes entnahmen sie dann mehrere Flaschen, bevor sie von einem Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes bemerkt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten wurden. Gegen die drei Männer wurde ein Ermittlungsverfahren eingeleitet.

2. Einbruch in leerstehendes Haus, Weilburg, Mühlberg, Sonntag, 29.01.2017, 22.40 Uhr

Am Sonntagabend kam es zu einem Einbruch in ein leerstehendes Einfamilienhaus in der Straße "Mühlberg" in Weilburg. Ein Zeuge meldete gegen 22.40 Uhr eine aufgebrochene Tür und den Schein von zwei Taschenlampen in dem Gebäude. Von einer Streife der Weilburger Polizei konnten im Anschluss zwei Männer im Alter von 28 und 21 Jahren in dem Haus angetroffen und festgenommen werden. Die beiden Personen müssen nun mit strafrechtlichen Folgen rechnen.

3. PKW-Scheibe eingeschlagen, Limburg, Tal Josaphat, Freitag, 20.01.2017, 13.00 Uhr bis Samstag, 28.01.2017, 12.45 Uhr

Die Scheibe eines PKW wurde im Zeitraum von Freitag, 20.01.2017, bis zum letzten Samstag in der Straße "Tal Josaphat" in Limburg beschädigt. Die unbekannten Täter schlugen die Scheibe der Beifahrerseite eines geparkten grünen Peugeot ein und flüchteten im Anschluss unerkannt. Aus dem Fahrzeug wurden keine Wertsachen entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Spiegelglas entwendet, Limburg, Westerwaldstraße, Freitag, 27.01.2017, 16.40 Uhr bis 18.00 Uhr

Unbekannte entwendeten am Freitagnachmittag in der Westerwaldstraße in Limburg das Spiegelglas eines Außenspiegels. Der graue Kia stand zwischen 16.40 Uhr und 18.00 Uhr geparkt in der Straße, als die Täter das Glas entfernten und mit diesem unerkannt flüchteten. Der entstandene Schaden wird auf etwa 100 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. PKW beschädigt, Bad Camberg, Peter-Cathrein-Straße, Sonntag, 29.01.2017, 22.00 Uhr bis Montag, 30.01.2017, 08.30 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Montag in der Peter-Cathrein-Straße in Bad Camberg den Kofferraumdeckel eines PKW. Der weiße Renault parkte in der Straße, als die Täter zwischen Sonntag, 22.00 Uhr, und Montag, 08.30 Uhr, vermutlich gegen den Kofferraum traten und diesen dadurch beschädigten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Bad Camberg unter der Telefonnummer (06434) 90 54 67 0 in Verbindung zu setzen.

6. Drei Personen bei Unfall verletzt, Hadamar-Oberzeuzheim, Siegener Straße, Montag, 30.01.2017, 10.50 Uhr

Am Montagvormittag kam es in der Siegener Straße in Oberzeuzheim zu einem Unfall mit drei verletzten Personen. Ein 62-jähriger Mercedes-Fahrer befuhr, gegen 10.50 Uhr, die Siegener Straße mit Fahrtrichtung Limburg, als er aus bisher ungeklärter Ursache nach links von seiner Fahrspur abkam und mit einem entgegenkommenden Ford kollidierte. Durch den Zusammenstoß wurde der Ford unter einen hinter ihm fahrenden LKW geschoben und die 76-jährige Beifahrerin in dem Ford eingeklemmt. Sie musste durch die Feuerwehren aus Hadamar und den angrenzenden Ortsteilen aus dem Fahrzeug befreit werden. Der 86-jährige Fahrer des Ford und die Beifahrerin wurden bei dem Unfall schwer verletzt und mussten in einem Krankenhaus behandelt wurden. Der 62-jährige Fahrer des Mercedes erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und wurde zur weiteren Behandlung ebenfalls in ein Krankenhaus gebracht. Für den Zeitraum der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle voll gesperrt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt.

7. PKW kommt von Fahrbahn ab, Landesstraße 3281, zwischen Winkels und Löhnberg, Montag, 30.01.2017, 08.15 Uhr

Bei einem Unfall am Montagmorgen auf der Landesstraße 3281 verlor der Fahrer eines VW die Kontrolle über sein Fahrzeug und überschlug sich. Der 33-Jährige befuhr, gegen 08.15 Uhr, mit seinem Fahrzeug die Landesstraße in Fahrtrichtung Löhnberg, als er vermutlich aufgrund der glatten Straßenverhältnisse nach rechts von der Fahrbahn abkam. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug und kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer wurde bei dem Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

8. PKW überschlägt sich, Kreisstraße 461, zwischen Niedertiefenbach und Dehrn, Sonntag, 29.01.2017, 11.00 Uhr

Am Sonntagvormittag, gegen 11.00 Uhr, überschlug sich auf der Kreisstraße 461 zwischen Niedertiefenbach und Dehrn ein Fahrzeug. Die 47-jährige Fahrerin eines Toyota befuhr die Kreisstraße in Fahrtrichtung Niedertiefenbach, als sie nach rechts von der Fahrbahn abkam und sich mit ihrem Fahrzeug überschlug. Der PKW kam dann auf dem Dach liegendend zum Stillstand. Die Fahrerin konnte sich selbstständig aus dem Fahrzeug befreien. Sie wurde bei dem Unfall verletzt und von einer vor Ort anwesenden Rettungswagenbesatzung behandelt. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro Schaden.

9. Geparkter PKW beschädigt, Weilburg, Frankfurter Straße, Mittwoch, 25.01.2017, 01.45 Uhr bis Freitag, 27.01.2017, 16.30 Uhr

Ein geparkter PKW wurde zwischen Mittwoch, 01.45 Uhr, und Freitag, 16.30 Uhr, in der Frankfurter Straße in Weilburg beschädigt. Ein unbekanntes Fahrzeug fuhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen die Beifahrerseite eines geparkten schwarzen Fiat und entfernte sich im Anschluss unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

10. Unfall unter Alkoholeinfluss, Bundesstraße 49, Höhe Ahlbacher Spange, Sonntag, 29.01.2017, 05.45 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Sonntagmorgen auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Ahlbacher Spange. Der 27-jährige Fahrer eines BMW befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg, als er in Höhe der Ahlbacher Spange nach rechts von der Fahrbahn abkam. Er durchquerte mit seinem Fahrzeug eine Wiese und im Anschluss die Auffahrt zur Bundesstraße 49, bevor er durch einen angrenzenden Straßengraben die Böschung hinauffuhr und schließlich zum Stehen kam. Bei dem Fahrer wurde ein vorläufiger Atemalkoholtest durchgeführt, welcher einen Wert von mindestens 1,00 Promille ergab. Der Fahrer musste sich auf der Polizeistation in Limburg einer Blutentnahme unterziehen und wurde im Anschluss von dort entlassen.

11. Geschwindigkeitskontrolle, Hintermeilingen, Bahnhofstraße, in Fahrtrichtung Steinbach, Montag, 30.01.2017, 06.50 Uhr bis 08.30 Uhr

Beamte des regionalen Verkehrsdienstes führten am Montagmorgen in der Bahnhofstraße in Hintermeilingen in Fahrtrichtung Steinbach eine Radarkontrolle durch. Von den registrierten 114 Fahrzeugen waren zwischen 06.50 Uhr und 08.30 Uhr zehn zu schnell unterwegs. Der höchste Wert wurde mit 48 anstatt der erlaubten 30 Stundenkilometer gemessen. Eine Überschreitung von 18 Stundenkilometern bedeutet für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 35 Euro.

