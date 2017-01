POL-LM: Pressebericht Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 28.01.2017

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Einfamilienhaus (Reihenhaus) in Limburg, Rheinstraße, 27.01.2017 zw. 06:00 Uhr und 19:25 Uhr

Unbekannte Täter nutzten die Abwesenheit der Bewohner aus und hebelten eine rückwärtige Terrassentür auf. Im Haus wurden die Räume im Erdgeschoss durchsucht und neben Uhren und Schmuck entwendeten die Täter auch Elektronikartikel wie ein Notebook und zwei Tablet-PC. Die Polizei Limburg bittet Zeugen, die im Laufe des Tages etwa verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Bereich um den Tatort festgestellt haben, sich unter 06431/91400 zu melden.

2. Diebstahl eines BMW M5 in LM-Lindenholzhausen, Grundweg, 27.01.2017, 21:30 Uhr- 28.01.17, 08:15 Uhr

Unbekannte Täter entwendeten im o. a. Zeitraum einen schwarzen BMW Modell M 5, Baujahr 2014, der in Lindenholzhausen am Wohnhaus der Geschädigten unter dem Carport geparkt war. An dem BMW waren die Kennzeichen LM-WO 111 angebracht. Auffällig an dem Fahrzeug sind beidseitig verlaufende silberne Streifen mit dem Schriftzug "M". Auch in diesem Fall bittet die Polizei um Zeugenhinweise unter 06431/91400.

3. Kennzeichen gestohlen in 65614 Beselich-Niedertiefenbach, Runkeler Straße zwischen 26.01.2017, 20:00 Uhr und 27.01.2017, 16:30 Uhr

In der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag wurden von einem geparkten VW in Niedertiefenbach die Kennzeichenschilder LM-PR 267 gestohlen und das Fahrzeug zerkratzt. Hinweise an die Polizei Weilburg unter Tel. (06471) 93860.

4. Unfallflucht in 35781 Weilburg, Parkplatz der staatlichen Technikerakademie Freitag, 27.01.2017 zwischen 07:30 Uhr und 13:00 Uhr

Am Freitagvormittag wurde auf dem Parkplatz der staatlichen Technikerakademie in Weilburg ein silberner VW Polo vorn rechts beschädigt. Der Unfallverursacher entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweise an die Polizei Weilburg unter Tel. (06471) 93860.

5. Pkw-Diebstahl in 65614 Beselich-Heckholzhausen, Lindenweg Freitag, 27.01.2017, zwischen 06:00 Uhr und 06:30 Uhr

Am Freitagmorgen wurde in Beselich-Heckholzhausen ein vor der Garageneinfahrt geparkter weißer BMW 330d x-Drive mit dem Kennzeichen EMS-DK 99 gestohlen. Hinweise an die Polizei Weilburg unter Tel. (06471) 93860 oder die Kriminalpolizei Limburg unter Tel. (06431) 91400.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell