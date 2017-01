POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 27.01.2017

Limburg (ots) - 1. Einbrecher erbeuten Schmuck, Hünfelden-Kirberg, Lindenstraße, Freitag, 20.01.2017, 13.00 Uhr bis Donnerstag, 26.01.2017, 14.00 Uhr

Einbrecher drangen im Zeitraum von Freitag letzter Woche bis zum Donnerstagnachmittag dieser Woche in der Lindenstraße in Kirberg in ein Einfamilienhaus ein. Die unbekannten Täter verschafften sich über ein Fenster gewaltsam Zutritt zu der Wohnung und entwendeten Schmuck. Im Anschluss konnten sie unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. BMW entwendet, Beselich-Heckholzhausen, Lindenweg, Freitag, 27.01.2017, 06.00 Uhr bis 06.30 Uhr

Am Freitagmorgen entwendeten Autodiebe im Lindenweg in Heckholzhausen einen BMW. Die Täter verschafften sich zwischen 06.00 Uhr und 06.30 Uhr auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendeten dieses von einem Grundstück. Das amtliche Kennzeichen des weißen BMW 330d xDrive lautet EMS-DK 99. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Zigarettenautomat aufgebrochen, Weilburg, Freystädter Straße, Montag, 16.01.2017 bis Donnerstag, 26.01.2017, 14.00 Uhr

Am Donnerstagnachmittag meldete ein Zeugen der Polizei in der Freystädter Straße in Weilburg einen aufgebrochenen Zigarettenautomaten. Unbekannte Täter hatten den Automaten zwischen Montag, 16.01.2017, und diesem Donnerstag gewaltsam geöffnet und Zigaretten und Bargeld entwendet. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

4. Navigationssystem entwendet, Beselich-Obertiefenbach, Gottlieb-Daimler-Straße, Donnerstag, 26.01.2017, 17.30 Uhr bis Freitag, 27.01.2017, 08.15 Uhr

Autoaufbrecher entwendeten im Zeitraum von Donnerstag, 17.30 Uhr, bis Freitag, 08.15 Uhr, in der Gottlieb-Daimler-Straße in Obertiefenbach ein Navigationssystem aus einem Fahrzeug. Der Mercedes Sprinter stand geparkt auf einem Firmengelände, als die Täter eine Scheibe des Fahrzeuges ausbauten und über die entstandene Öffnung in den Fahrzeuginnenraum gelangen konnten. Von dort entwendeten sie dann das fest eingebaute Navigationssystem und flüchteten unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Brennende Mülltonnen, Weilburg-Gaudernbach, Am Steinköppel, Donnerstag, 26.01.2017, 15.10 Uhr

Zu einem Brand von zwei Mülltonnen kam es am Donnerstagnachmittag, gegen 15.10 Uhr, in der Straße "Am Steinköppel" in Gaudernbach. Die Mülltonnen entzündeten sich vermutlich aufgrund von nicht abgekühlter Asche, welche am Morgen in einer Mülltonne entsorgt worden war. Das Feuer konnte von der Feuerwehr unter Kontrolle gebracht werden. Ein Schaden an dem Gebäude entstand nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht. Durch das Feuer brannten die Mülltonnen komplett nieder.

6. Person bei Unfall leicht verletzt, Bundesstraße 49, Höhe Abfahrt Heckholzhausen, Donnerstag, 26.01.2017, 12.20 Uhr

Bei einem Unfall am Donnerstagmittag auf der Bundesstraße 49 in Höhe der Abfahrt Heckholzhausen wurde eine Person leicht verletzt. Ein 21-jähriger Opelfahrer befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Weilburg, als er in Höhe der ersten Abfahrt nach Heckholzhausen vermutlich aufgrund von gesundheitlichen Problemen nach rechts von seiner Fahrspur abkam und auf den dortigen Abbiegestreifen fuhr. Dabei stieß er mit einem dort fahrenden Ford zusammen. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der 21-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und an der Unfallstelle in einem Rettungswagen behandelt. Der 60-jährige Fahrer des Ford blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt.

7. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Bad Camberg, Gisbert-Lieber-Straße, Montag, 23.01.2017, 11.00 Uhr bis 14.45 Uhr

Wie erst jetzt der Polizei gemeldet wurde, beschädigte ein unbekanntes Fahrzeug am Montag in der Gisbert-Lieber-Straße in Bad Camberg ein geparktes Fahrzeug. Der graue Audi stand zwischen 11.00 Uhr und 14.45 Uhr geparkt am Fahrbahnrand, als ein Fahrzeug den Audi an der vorderen linken Stoßstange beschädigte und im Anschluss unerkannt flüchtete. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

8. Aktueller Blitzerreport, Kreis Limburg-Weilburg, Montag, 30.01.2017 bis Sonntag, 05.02.2017

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen von Polizei für die kommende Woche:

Dienstag: B417 Hünfelden, Höhe Abfahrt Neesbach Donnerstag: Niederbrechen-Werschau

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell