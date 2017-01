POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 25.01.2017

Limburg (ots) - 1. 25-Jähriger randaliert in Asylbewerberunterkunft, Limburg, Dietkirchen, Auf der Heide, 24.01.2017, 12.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag hat ein 25-jähriger Asylbewerber in einer Asylbewerberunterkunft in Dietkirchen randaliert und mehrere Fensterscheiben beschädigt. Der 25-Jährige schlug gegen 12.30 Uhr mit einer Metallstange gegen die Fensterscheiben und verursachte hierdurch einen Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Auslöser für das Verhalten war offensichtlich eine vorausgegangene Streitigkeit.

2. Benzintank angebohrt, Elbtal, Dorchheim, Bachstraße, 21.01.2017, 18.00 Uhr bis 23.01.2017, 10.30 Uhr,

(pl)Am Dienstagmittag wurde bei der Limburger Polizei eine Sachbeschädigung an einem Pkw zur Anzeige gebracht. Unbekannte Täter haben zwischen Samstagabend und Montagvormittag in Dorchheim den Benzintank eines geparkten Autos von unten angebohrt und hierdurch einen Sachschaden von mehreren Hundert Euro verursacht. Der betroffene Opel Astra war im Bereich der Bachstraße abgestellt. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 9140-0 in Verbindung zu setzen.

3. Unfall mit Wohnmobil, Villmar, Landesstraße 3021, 24.01.2016, 21.05 Uhr,

(pl)Am Dienstagabend kam es auf der L 3021 bei Villmar zu einem Unfall mit einem Wohnmobil. Der 64-jährige Fahrer des Wohnmobils war gegen 21.00 Uhr von Weyer kommend auf der Landesstraße in Richtung Münster unterwegs, als er in einer Rechtskurve mit seinem Fahrzeug ins Schlingern geriet und nach rechts von der Fahrbahn abkam. Dort kippte das Wohnmobil einen Abhang hinunter und kam schließlich auf dem Dach liegend zum Stillstand. Der Fahrer blieb bei dem Unfall glücklicherweise unverletzt und konnte sich selbstständig aus dem total beschädigten Wohnmobil befreien. Für die Zeit der Bergungsarbeiten musste die Fahrbahn für etwa zwei Stunden gesperrt werden. Der bei dem Unfall entstandene Sachschaden wird auf rund 50.000 Euro geschätzt.

