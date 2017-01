POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 24.01.2017

Limburg (ots) - 1. Reifen beschädigt, Limburg, Galmerstraße, Montag, 23.01.2017, 14.15 Uhr bis 16.15 Uhr

Unbekannte beschädigten am Montagnachmittag in der Galmerstraße in Limburg die Reifen eines Fahrzeuges. Der blaue Renault Megane parkte zwischen 14.15 Uhr und 16.15 Uhr am Fahrbahnrand, als die Täter drei Reifen des Fahrzeuges mit Hilfe von Schrauben beschädigten und einen Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Fußgängerinnen bei Unfall leicht verletzt, Limburg-Linter, Feldbergstraße, Montag, 23.01.2017, 09.50 Uhr

Zwei Fußgängerinnen wurden am Montagmorgen in der Feldbergstraße in Linter bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der 28-jährige Fahrer eines Mitsubishi befuhr gegen 09.50 Uhr die Mainzer Straße aus Richtung Mensfelden kommend und wollte nach rechts in die Feldbergstraße abbiegen. Dabei übersah er offensichtlich zwei Fußgängerinnen im Alter von 77 und 70 Jahren, welche gerade die Feldbergstraße überquerten. Durch den Zusammenstoß mit dem Fahrzeug stürzten die beiden Frauen und mussten in einem Krankenhaus behandelt werden. Der Mitsubishi wurde bei dem Unfall nicht beschädigt.

3. Rucksack entwendet, Limburg, Andreasstraße, Montag, 23.01.2017, 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Unbekannte entwendeten am Montagmorgen in der Andreasstraße in Limburg einen Rucksack aus einem geparkten Fahrzeug. Der schwarze Ford Mondeo parkte am Fahrbahnrand, als die Täter den unverschlossenen PKW zwischen 10.30 Uhr und 12.00 Uhr öffneten und den Rucksack aus dem Fußraum an sich nahmen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Roller beschädigt, Limburg, In der Erbach, Freitag, 20.01.2017, 16.00 Uhr bis Samstag, 21.01.2017, 02.00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Samstag in der Straße "In der Erbach" in Limburg einen Roller. Der Roller in der Farbe silber-schwarz war zwischen Freitag, 16.00 Uhr, und Samstag, 02.00 Uhr, in der Straße abgestellt, als die Täter das Fahrzeug umwarfen und dadurch die Verkleidung beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Unfall mit mehreren Fahrzeugen, Limburg, Schiede, Montag, 23.01.2017, 15.15 Uhr

Am Montagnachmittag kam es in der Straße "Schiede" in Limburg zu einem Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen. Der 71-jährige Fahrer eines Toyota befuhr gegen 15.15 Uhr zunächst die rechte von zwei Fahrspuren in der Straße "Schiede" aus Richtung Lichfield-Brücke kommend mit Fahrtrichtung Innenstadt. Als er mit seinem Fahrzeug auf die linke Spur wechseln wollte, übersah er einen dort fahrenden Golf und stieß mit diesem zusammen. Im Anschluss wechselte der 71-Jährige wieder auf den rechten Fahrstreifen. Dort fuhr er dann auf einen verkehrsbedingt stehenden Renault auf. Durch den Zusammenstoß wurde der Renault noch auf einen vor ihm fahrenden Daimler aufgeschoben. Verletzt wurde bei dem Unfall glücklicherweise niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

6. Geschwindigkeitskontrolle, Bundesstraße 54, Höhe Parkplatz Frosch, Richtung Limburg, Montag, 23.01.2017, 09.45 Uhr bis 12.00 Uhr

Beamte des regionalen Verkehrsdienstes führten am Montagvormittag auf der Bundesstraße 59 in Richtung Limburg eine Radarkontrolle durch. Gemessen wurde zwischen 09.45 Uhr und 12.00 Uhr in Höhe des Parkplatzes Frosch. Von den registrierten 348 Fahrzeugen waren 7 zu schnell unterwegs. In diesem Bereich dürfen PKW 100 Stundenkilometer und LKW 60 Stundenkilometer fahren.

