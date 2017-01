POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 23.01.2017

Limburg (ots) - 1. Container aufgebrochen, Selters-Eisenbach, Am Stotz, Donnerstag, 19.01.2017, 18.00 Uhr bis Freitag, 20.01.2017, 08.30 Uhr

Einbrecher entwendeten zwischen Donnerstag, 18.00 Uhr, und Freitag, 08.30 Uhr, in der Straße "Am Stotz" in Eisenbach mehrere Reifen und Felgen von einem Firmengelände. Die unbekannten Täter betraten das frei zugängliche Gelände und öffneten dort gewaltsam zwei Container. Aus diesen entwendeten sie dann das Diebesgut. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Wertgegenstände aus Fahrzeug entwendet, Hadamar, Niederhadamar, Fichtenweg, Samstag, 21.01.2017, 19.00 Uhr bis Sonntag, 22.01.2017, 13.00 Uhr

Unbekannte Täter drangen zwischen Samstag, 19.00 Uhr, und Sonntag, 13.00 Uhr, im Fichtenweg in Niederhadamar in einen VW ein. Wie die Täter in den Fahrzeuginnenraum des silbernen Golf gelangen konnte, muss noch ermittelt werden. Aus dem PKW entwendeten sie dann Bargeld und weitere Wertgegenstände in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Kennzeichen entwendet, Limburg-Staffel, Elzer Straße, Freitag, 20.01.2017, 22.15 Uhr bis Samstag, 21.01.2017, 15.00 Uhr

Zu dem Diebstahl eines Kennzeichens kam es zwischen Freitag, 22.15 Uhr, und Samstag, 15.00 Uhr, in der Elzer Straße in Staffel. Der schwarze BMW war auf einem Parkplatz abgestellt worden, als die unbekannten Täter das vordere Kennzeichen des Fahrzeuges an sich nahmen. Der entstandene Schaden wird auf etwa 50 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

4. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Limburg-Offheim, Hochstraße, Freitag, 20.01.2017, 18.00 Uhr bis Samstag, 21.01.2017, 12.30 Uhr

Ein geparktes Fahrzeug wurde zwischen Freitag, 18.00 Uhr, und Samstag, 12.30 Uhr in der Hochstraße in Offheim beschädigt. Der blaue Audi stand geparkt am Fahrbahnrand, als ein anderes Fahrzeug vermutlich von einem gegenüberliegenden Parkplatz ausparkte und dabei die Beifahrerseite des Audi beschädigte. Der Unfallverursacher konnte im Anschluss unerkannt flüchten. An dem Audi entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell