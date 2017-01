POL-LM: Pressebericht Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 22.01.2017

Limburg (ots) - 1. Verkehrsunfall, Bad Camberg, Einmündung L 3031/B 8, Samstag 21.01.17, 13:50 Uhr

Zu einem Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen kam es am gestrigen Samstag gegen 13:50 Uhr, als eine 61-jährige Fahrerin eines Opel Vectra von der L 3031 nach links auf die B 8 in Richtung Würges einbiegen wollte. Hierbei übersah die Fahrzeugführerin einen aus Richtung Würges kommenden Mercedes und es kam zum Zusammenstoß beider PKW im Einmündungsbereich. Sowohl die Dame im Opel, als auch der 51-jährige Fahrer des Mercedes wurden durch den Aufprall leichtverletzt und zur ambulanten Behandlung in umliegende Krankenhäuser eingeliefert. Der Sachschaden wird auf ca. 13.000 EUR beziffert.

2. Verdacht der Brandstiftung in Hünfelden-Dauborn, Mühlstraße, Samstag, 21.01.17, gegen 21:05 Uhr

Unbekannte Täter setzten im Hinterhof der "Eufinger Mühle" zwei Müllcontainer in Brand. Die beiden Müllcontainer brannten vollständig ab, die Hauswand wurde in diesem Bereich auf einer Fläche von ca. 9 qm durch die enorme Hitzeentwicklung beschädigt. Die Feuerwehren aus Dauborn und Neesbach konnten das Feuer löschen. Der Sachschaden wird auf ca. 2000 EUR geschätzt. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter 06431/91400 entgegen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell