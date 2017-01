POL-LM: Pressebericht PD Limburg vom 21.01.2017

Limburg (ots) - Kriminalitätslage

Diebstahl von vier Sommerreifen in Frickhofen In der Zeit zwischen Mittwoch, 18.01.2017, 22 Uhr und Donnerstag, 19.01.2017, 10.00 Uhr , wurden in der Hauptstraße aus einem Treppenhaus vier dort abgelegte Sommerreifen mit Alufelgen entwendet. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten!

Diebstahl an zwei abgestellten Anhängern

In der Zeit von Donnerstag, 20.01.2017, 18:30 Uhr und Freitag, 21.01.2017, 16:15 Uhr, wurde in 35781 Weilburg, Keilswingert von UT an zwei neuwertigen Anhängern, die auf einem Firmengelände abgestellt waren, zum Einem das Kennzeichen(LM-FG 555) und vom Zweiten die komplette Anhängevorrichtung demontiert und entwendet. Es handelt sich bei dem Anhänger um einen des Herstellers Humbaur Typ HTK-Garant. Die entwendeten Teile haben einen Gesamtwert von ca. 1000,- EUR. Täterhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Wohnungeinbruchsdiebstahl

Am Montag, den 16.01.2017 bemerkte um 17:50 Uhr der Geschädigte bei seinem seit 2010 leer stehenden Wohnhaus in 35781 Weilburg-Gaudernbach, Am Steilhang , dass eine Fensterscheibe eingeschlagen wurde. Der Tatzeitraum erstreckt sich seit Oktober 2016. Das Wohnhaus wurde betreten und sämtliche Wohnräume durchsucht. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme konnte der Geschädigte nicht feststellen, ob etwas entwendet wurde. Es entstand ein Sachschaden von ca. 200,- EUR. Auch hier sind Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06471/93860 erbeten !

Verkehrslage

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 20.01.2017 um 12:20 Uhr befuhren eine 33-jährige PKW-Fahrerin aus Treuen und eine 22-jährige PKW-Fahrerin aus Diez die Frankfurter Straße in Weilburg aus Fahrtrichtung Usingen kommend in Richtung Bahnhof Weilburg. Hier musste die vorausfahrende 33-Jährige verkehrsbedingt abbremsen. Die nachfolgende 22-Jährige übersah das Abbremsen und fuhr auf das Fahrzeug vor ihr auf. Es entstand ein Gesamtschaden von ca. 600,- EUR.

Verkehrsunfall

Am Freitag, den 20.01.2017 um 13:45 Uhr befuhr ein 64-jähriger Roller-Fahrer aus Löhnberg die Ausfahrtstraße des Parkplatzes des Herkules-Marktes in Weilburg in Richtung "An der Backstania". Hier fuhr er an einem auf seiner Fahrspur geparkten PKW vorbei und übersah den im diesem Moment entgegenkommenden und bevorrechtigten 76-jährigen PKW-Fahrer aus Weilburg. Es kam zum Zusammenstoß. Es entstand lediglich am Roller Sachschaden von ca. 150,- EUR.

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Dorndorf

Am Freitag, 20.01.2017, befuhr um 20.20 Uhr ein unbekanntes Fahrzeug die Hauptstraße in Dorndorf aus Richtung Salz kommen. In Höhe von Haus Nr. 23 stieß der Fahrer mit seinem Fahrzeug gegen den Außenspiegel eines geparkten weißen Ford Fiesta. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten !

Verkehrsunfall mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort in Elz

Am Freitag, 20.01.2017, wurde um 11.10 Uhr in der Rathausstraße in Elz ein Transporter der Deutschen Post, der in einer markierten Parkbucht abgestellte war beschädigt. Der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges befuhr vermutlich aus Richtung Pfortenstraße kommend die Rathausstraße und beschädigte den linken Außenspiegel des Postfahrzeuges. Der Unfallverursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Zeugenhinweise unter Tel.-Nr.:06431/91400 erbeten!

Verkehrsunfall mit zwei Verletzten in Selters-Haintchen , Hessenstraße

Am Freitag, 20.01.2017, befuhr um 22.39 Uhr ein 25-jähriger Pkw- Fahrer aus Weilrod die Hessenstraße, aus Richtung Untere Bachstraße kommend, in Richtung St.-Nikolaus-Straße. In Höhe von Haus Nr. 19 kam er auf zum Teil schneebedeckter Straße ins Schleudern und prallte im Anschluss linksseitig gegen eine Grundstücksmauer und kam auf der Beifahrerseite zum Liegen. Zwei Mitfahrerinnen, 14- und 15 Jahre alt aus Selters, wurden bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt. Der Sachschaden am Fahrzeug und der Mauer wird auf ca. 12.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell