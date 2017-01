POL-LM: Pressemitteilung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 19.01.2017

Limburg (ots) - 1. Elektrogeräte aus Fahrzeug entwendet, Limburg-Staffel, Diezer Straße, Dienstag, 17.01.2017, 17.00 Uhr bis Mittwoch, 18.01.2017, 08.00 Uhr

Unbekannte entwendeten zwischen Dienstag, 17.00 Uhr, und Mittwoch, 08.00 Uhr, in der Diezer Straße in Staffel Elektrogeräte aus einem Fahrzeug. Der Ford Transit stand geparkt in der Hofeinfahrt eines Wohnhauses, als die Täter die Gegenstände aus dem Fahrzeuginnenraum an sich nahmen. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangen konnten, muss noch ermittelt werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Einbruch in Einfamilienhaus, Hünfelden-Kirberg, Ulmenstraße, Mittwoch, 18.01.2017, 14.45 Uhr bis 20.20 Uhr

Einbrecher drangen am Mittwoch, zwischen 14.45 Uhr und 20.20 Uhr, in ein Einfamilienhaus in der Ulmenstraße in Kirberg ein. Die unbekannten Täter verschafften sich zwischen 14.45 Uhr und 20.20 Uhr gewaltsam über ein Fenster Zutritt zu dem Haus und durchwühlten sämtliche Räume. Im Anschluss konnten sie mit Bargeld und Schmuck unerkannt flüchten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Verdächtige Geräusche, Elz, Lubentiusstraße, Mittwoch, 18.01.2016, 23.00 Uhr

Ein 39-Jähriger löste am Mittwochabend einen Polizeieinsatz in der Lubentiusstraße in Elz aus. Die Person hatte in seiner Wohnung seit mehreren Stunden herumgeschrien und Anwohner hatten zudem verdächtige Geräusche aus der Wohnung gehört. Der Mann konnte von der Polizei in seiner Wohnung angetroffen werden. Im Anschluss wurde der 39-Jährige in ein Krankenhaus gebracht, wo sein Gesundheitszustand überprüft wurde.

4. Fahrrad gestohlen, Weilburg, Hainallee, Sonntag, 15.01.2017 bis Dienstag, 17.01.207

Diebe entwendeten im Zeitraum von Sonntag bis Dienstag in der Hainallee in Weilburg aus einer Gartenhütte ein Mountainbike. Das Fahrrad stand in der unverschlossenen Hütte, als die Täter es an sich nahmen. Sie flüchteten danach vermutlich über einen Fußweg, welcher an das Grundstück der Gartenhütte angrenzt. Das Mountainbike ist beige, hat einen Naturledersattel der Marke Brooks und eine Anhängekupplung. Zudem ist der Rahmen geschwungen und es besitzt ein auffälliges Schutzblech in Holzoptik. Anstatt Mountainbike-Reifen befinden sich beige Ballonreifen an dem Fahrrad. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

5. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Limburg, Im Elbboden, Mittwoch, 18.01.2017, 05.00 Uhr bis 09.00 Uhr

Ein geparkter Opel Antara wurde am Mittwochmorgen in der Straße "Im Elbboden" in Limburg durch ein unbekanntes Fahrzeug beschädigt. Der graue Antara stand zwischen 05.00 Uhr und 09.00 Uhr auf dem Parkplatz einer Bäckerei, als er am vorderen, linken Radkasten und dem linken Außenspiegel beschädigt wurde. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Außenspiegel abgefahren, Bad Camberg-Würges, Höhenstraße, Mittwoch, 18.01.2017, 11.00 Uhr bis 13.30 Uhr

Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Mittwoch, zwischen 11.00 Uhr und 13.30 Uhr, in der Höhenstraße in Würges ein geparktes Fahrzeug. Der blaue Skoda Citigo stand im Tatzeitraum am Fahrbahnrand, als ein anderes Fahrzeug den linken Außenspiegel abfuhr und unerkannt flüchtete. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Zwei Personen bei Auffahrunfall leicht verletzt, Elz, Limburger Straße, Mittwoch, 18.01.2017, 13.45 Uhr

Zu einem Auffahrunfall mit zwei leicht verletzten Personen kam es am Mittwoch, gegen 13.45 Uhr, in der Limburger Straße in Elz. Die 49-jährige Fahrerin eines Mitsubishi befuhr die Limburger Straße in Fahrtrichtung Hadamar, als sie verkehrsbedingt anhalten musste. Ein hinter ihr fahrender Ford Escort hielt daraufhin ebenfalls an. Der 21-jährige Fahrer eines Ford Kuga, welcher hinter dem Escort fuhr, bemerkte dies zu spät. Er fuhr auf den Escort auf und schob diesen auf den Mitsubishi. Die 49-Jährige und der 80-jährige Escort-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 12.000 Euro geschätzt.

8. Geparktes Fahrzeug beschädigt, Brechen-Niederbrechen, Limburger Straße, Donnerstag, 19.01.2017, 07.30 Uhr

Zu einem Unfall mit einem geparkten Fahrzeug kam es am Donnerstagsmorgen in der Limburger Straße in Niederbrechen. Der 59-jährige Fahrer eines Renault Clio befuhr die Limburger Straße in Richtung Oberbrechen als er gegen 07.30 Uhr aufgrund gesundheitlicher Probleme auf einen am Fahrbahnrand geparkten Renault Master auffuhr. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro. Der 59-Jährige wurde von einem Rettungswagen in ein naheliegendes Krankenhaus gebracht und dort behandelt.

9. Zaun beschädigt, Limburg-Lindenholzhausen, Kastanienweg, Dienstag, 17.01.2017, 05.15 Uhr bis 19.15 Uhr Ein unbekanntes Fahrzeug beschädigte am Dienstag, zwischen 05.15 Uhr und 19.15 Uhr, im Kastanienweg den Zaun eines Grundstückes. Das Fahrzeug fuhr vermutlich beim Rangieren gegen den Zaun und entfernte sich im Anschluss unerkannt. An dem Zaun entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

