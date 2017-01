POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 17.01.2017

Limburg (ots) - 1. Fahrzeug aufgebrochen, Hadamar, Neue Chaussee, Montag, 16.01.2017, 16.30 Uhr bis Dienstag, 17.01.2017, 07.30 Uhr

Autodiebe drangen im Zeitraum von Montagnachmittag, 16.30 Uhr, bis Dienstagmorgen, 07.30 Uhr, in ein Fahrzeug in der Straße "Neue Chaussee" in Hadamar ein. Wie die unbekannten Täter sich genau Zutritt zu dem geparkten Opel Insignia verschafften, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Aus dem Fahrzeug konnten eine Sonnenbrille und Werbeartikel entwendet werden. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Räder entwendet, Limburg-Linter, Mainzer Straße, Montag, 16.01.2017, 22.00 Uhr bis Dienstag, 17.01.2017, 07.00 Uhr

Zwei Räder wurden von Dieben im Zeitraum von Montag, 22.00 Uhr, bis Dienstag, 07.00 Uhr, in der Mainzer Straße in Linter von einem Kleinbus abmontiert. Zur Tatzeit war der Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz abgestellt worden. Der entstandene Schaden wird auf etwa 150 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Außenspiegel beschädigt, Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, Montag, 16.01.2017, 18.00 Uhr bis Dienstag, 17.01.2017, 07.00 Uhr

Unbekannte beschädigten in der Nacht zum Dienstag in der Frankfurter Straße in Würges den Außenspiegel eines Fahrzeuges. Der Opel Astra stand zwischen Montag, 18.00 Uhr, und Dienstag, 07.00 Uhr, geparkt am Fahrbahnrand, als unbekannte Täter den linken Außenspiegel beschädigten. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten in Bad Camberg unter der Telefonnummer (06434) 90 54 67 0 in Verbindung zu setzen.

4. Fahrzeug zerkratzt, Limburg, Wiesbadener Straße, Montag, 16.01.2017, 07.30 Uhr bis 13.00 Uhr

Am Montag wurde, zwischen 07.30 Uhr und 13.00 Uhr, in der Wiesbadener Straße in Limburg ein Fahrzeug zerkratzt. Der schwarze BMW stand geparkt am Fahrbahnrand, als die unbekannten Täter zuschlugen und einen Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro verursachten. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Zapfsäule beschädigt, Bundesstraße 49, Beselich, Donnerstag, 12.01.2017, 10.00 Uhr bis Freitag, 13.01.2017, 11.00 Uhr

Auf einer Tankstelle an der Bundesstraße 49 in Höhe Beselich wurde im Zeitraum von Donnerstagmorgen, 10.00 Uhr, bis Freitagmorgen, 11.00 Uhr, eine Zapfsäule beschädigt. Vermutlich fuhr ein unbekanntes Fahrzeug gegen die Zapfanlage der Tankstelle in Fahrrichtung Weilburg. Der Verursacher flüchtete im Anschluss unerkannt. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

6. Schüler bei Unfall leicht verletzt, Hadamar-Steinbach, Langstraße, Montag, 16.01.2017, 12.30 Uhr

Ein Schüler wurde bei einem Unfall am Montag, gegen 12.30 Uhr, in der Langstraße in Steinbach leicht verletzt. Die 31-jährige Fahrerin eines Golfes befuhr die Langstraße in Fahrtrichtung Beselich, als sie vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne eine für sie rotzeigende Ampelanlage übersah. In diesem Moment wollte ein 10-jähriger Junge die Langstraße an der für ihn grünzeigender Fußgängerampel überqueren. Die 31-Jährige streifte den Jungen mit ihrem Golf leicht am Bein, wodurch sich der Schüler verletzte und in einem Krankenhaus behandelt werden musste. An dem Fahrzeug entstand kein Sachschaden.

7. Fahrzeug kommt von Fahrbahn ab, Kreisstraße 339, zwischen Hadamar und Hundsangen, Montag, 16.01.2017, 10.30 Uhr

Am Montagmorgen kam ein Fahrzeug auf der Kreisstraße 339 zwischen Hadamar und Hundsangen von der Fahrbahn ab. Der 18-jährige Fahrer eines Ford befuhr gegen 10.30 Uhr die Kreisstraße 339, in Fahrtrichtung Hundsangen, als er auf der schneebedeckten Fahrbahn ins Schleudern kam, nach links von der Fahrbahn rutschte und sich überschlug. Das Fahrzeug kam im Anschluss in einem Feld zum Stehen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

8. Wildschweine verursachen Unfall, Bundesstraße 49, zwischen Merenberg und Löhnberg, Montag, 16.01.2017, 09.50 Uhr

Ein Sattelzug musste am Montagmorgen auf der Bundesstraße 49 mehreren Wildschwein ausweichen und streifte dabei die Leitplanke. Der 40-jährige Fahrer des LKW befuhr die Bundesstraße in Fahrtrichtung Löhnberg, als die Wildschweine seinem Fahrzeug entgegenliefen. Um einen Zusammenstoß zu verhindern, wich der Fahrer nach rechts aus und streifte die dortige Leitplanke. Die Wildschweine wurden bei dem Unfall nicht verletzt. Der entstandene Sachschaden wird auf mehrere Tausend Euro geschätzt.

