POL-LM: Pressemeldung der Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 12.01.2017

Limburg (ots) - 1. Einbruch in Bürogebäude, Limburg, Im Elbboden, Donnerstag, 12.01.2017, 07.10 Uhr

Ein Einbrecher drang am Donnerstagmorgen in ein Bürogebäude in der Straße "Im Elbboden" ein. Der unbekannten Täter fuhr gegen 07.10 Uhr mit einem Pkw vor das Bürogebäude, stieg aus und schlug die Scheibe der Zugangstür ein. Durch diese Öffnung gelang es ihm dann die Tür zu öffnen und das Gebäude zu betreten. Aus dem Bereich der Zugangstür entwendete er dann eine blaue Kunstoffbox mit Dokumenten. Im Anschluss flüchtete er mit dem Fahrzeug in Richtung Ottostraße. Laut Zeugenaussage soll es sich bei dem Fahrzeug um einen Kombi gehandelt haben. Der Täter sei ca. 175 cm groß gewesen, habe eine normale Figur gehabt und wäre dunkel gekleidet gewesen. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

2. Fahrzeugbrand, Limburg, Im Finken, Donnerstag, 12.01.2017, 07.20 Uhr

Am Donnerstagmorgen kam es zu einem Fahrzeugbrand in der Straße "Im Finken" in Limburg. Zeugen meldeten gegen 07.20 Uhr, dass ein Fahrzeug auf einem Parkplatz in der Straße "Im Finken" brennen würde. Der Fahrzeugbrand konnte von der Feuerwehr gelöscht werden. Durch das Feuer brannte der PKW komplett aus. Daher können zurzeit noch keine Angaben bezüglich Fahrzeugmarke und Fahrzeugtyp gemacht werden. Die Ermittlungen, ob es einen Zusammenhang zwischen dem Fahrzeugbrand und dem unter Ziffer 1 des im Pressebericht genannten Einbruches in der Straße "Im Elbboden" gibt, sowie die Ermittlungen zur Brandursache, dauern noch an. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

3. Brand eines Einfamilienhauses, Brechen-Niederbrechen, Kaiserstraße, Donnerstag, 12.01.2017, 10.15 Uhr

Am Donnerstagmorgen brannte ein Einfamilienhaus in der Kaiserstraße in Niederbrechen. Der Brand wurde am Donnerstagmorgen gegen 10.15 Uhr von Zeugen bemerkt und durch die Feuerwehr gelöscht. Zu dieser Zeit befanden sich keine Personen in dem Gebäude, so das glücklicherweise niemand verletzt wurde. Das Haus, welches in Holzständerbauweise gebaut ist, wurde durch das Feuer erheblich beschädigt. Der entstandene Schaden wird auf etwa 150.000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen bezüglich der Brandursache dauern noch an.

4. Einbruch in Reisebüro, Limburg, Sackgasse, Mittwoch, 11.01.2017, 18.35 Uhr bis Donnerstag, 12.01.2017, 08.35 Uhr

Unbekannte brachen zwischen Mittwochabend, 18.35 Uhr, und Donnerstagmorgen, 08.35 Uhr, in ein Reisebüro in der Sackgasse in Limburg ein. Die Täter öffneten gewaltsam eine Tür im rückwärtigen Bereich des Gebäudes und konnten so in die Räume im Erdgeschoß gelangen. Nachdem sie die Zimmer durchsucht hatten, flüchteten sie unerkannt mit einem Handy und Bargeld. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

5. Einbrecher scheitern, Limburg-Offheim, Kapellenstraße, Dienstag, 10.01.2017, 19.00 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2017, 14.00 Uhr

Einbrecher versuchten im Zeitraum von Dienstagabend, 19.00 Uhr, bis Mittwochnachmittag, 14.00 Uhr, in einen Verkaufspavillon in der Kapellenstraße in Offheim einzudringen. Die Täter versuchten eine Tür und mehrere Fenster erfolglos aufzuhebeln. Der entstandene Schaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

6. Baucontainer aufgebrochen, Limburg-Linter, Am Kirberger Weg, Dienstag, 10.01.2017, 18.00 Uhr bis Mittwoch, 11.01.2017, 07.30 Uhr

Unbekannte brachen in der Nacht zum Mittwoch einen Baucontainer in der Straße "Am Kirberger Weg" in Linter auf. Aus dem Container entwendeten sie dann Baustellenmaterial und flüchteten unerkannt. Der entstandene Schaden wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

7. Kennzeichen entwendet, Weilburg-Waldhausen, Industriestraße, Mittwoch, 11.01.2017, 05.40 Uhr bis 16.15 Uhr

Das hintere Kennzeichen eines Fiat Punto entwendeten Unbekannte am Mittwoch, zwischen 05.40 Uhr und 16.15 Uhr, in der Industriestraße in Waldhausen. Zu dieser Zeit war das Fahrzeug auf einem Parkplatz abgestellt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

8. Unfall auf regennasser Fahrbahn, Bundesstraße 49, zwischen Merenberg und Heckholzhausen, Mittwoch, 11.01.2017, 21.00 Uhr

Zu einem Unfall auf regennasser Fahrbahn kam es am Mittwochabend auf der Bundesstraße 49 zwischen Merenberg und Heckholzhausen. Der 36-jährige Fahrer eines Peugeot befuhr gegen 21.00 Uhr die Bundesstraße in Richtung Heckholzhausen, als er in einer Rechtskurve nach rechts von der Fahrbahn abkam und gegen eine Leitplanke prallte. Anschließend lenkte der 26-Jährige stark nach links ein und fuhr gegen die gegenüberliegende Leitplanke, wo das Fahrzeug zum Stillstand kam. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Da der Verdacht besteht, dass der Mann zum Unfallzeitpunkt unter dem Einfluss von Drogen stand, musste er sich auf der Polizeistation Weilburg einer Blutentnahme unterziehen. Die durch den Unfall entstandene Ölspur wurde von der Feuerwehr abgestreut.

9. Außenspiegel beschädigt, Hadamar-Steinbach, Langstraße, Mittwoch, 11.01.2017, 19.00 Uhr bis 20.35 Uhr

Ein geparkter Pkw wurde am Mittwochabend in der Langstraße in Steinbach beschädigt. Der blaue Seat Ibiza war zwischen 19.00 Uhr und 20.35 Uhr am Fahrbahnrand abgestellt worden, als ein unbekanntes Fahrzeug im Vorbeifahren den linken Außenspiegel des Fahrzeuges streifte und beschädigte. Der Schaden an dem Seat wird auf mehrere Hundert Euro geschätzt. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Unfallfluchtgruppe der Polizeistation in Limburg unter der Telefonnummer (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

10. Nach Auffahrunfall geflüchtet, Löhnberg, Wetzlarer Straße, Dienstag, 10.01.2017, 06.10 Uhr

Am Dienstagmorgen fuhr ein unbekanntes Fahrzeug in der Wetzlarer Straße in Löhnberg auf einen Renault auf und flüchtete im Anschluss. Die 27-jährige Fahrerin des Renault befuhr gegen 06.10 Uhr die Wetzlarer Straße aus Richtung Brunnenstraße kommend mit Fahrtrichtung Ahornweg, als ein hinter ihr fahrender PKW auf ihr Fahrzeug auffuhr. Aufgrund der schneebedeckten Straße drehte sich das Fahrzeug der 27-Jährigen nach dem Zusammenstoß um die eigene Achse und kam schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen. Das auffahrende Fahrzeug setzte seine Fahrt nach dem Zusammenstoß ohne anzuhalten fort. An dem Renault entstand ein Schaden in Höhe von mehreren Hundert Euro am der hinteren Stoßstange. Mögliche Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Weilburg unter der Telefonnummer (06471) 93860 in Verbindung zu setzen.

11. Geschwindigkeitskontrollen, Bundesstraße 49, in Fahrtrichtung Limburg und Landesstraße 3448, Einfahrt Bergerfeld, in Fahrtrichtung Lindenholzhausen, Mittwoch, 11.01.2017, 10.00 Uhr bis 12.50 Uhr und 13.45 Uhr bis 15.45 Uhr

Beamte des regionalen Verkehrsdienstes führten im Laufe des Mittwochs zwei Geschwindigkeitsmessungen durch. Die erste Messung fand am Mittwochmorgen zwischen 10.00 Uhr und 12.50 Uhr auf der Bundesstraße 49 in der Höhe von Beselich mit Fahrtrichtung Limburg statt. Bei der fast 3-stündigen Kontrolle wurden insgesamt 483 Fahrzeuge registriert von den 4 zu schnell unterwegs waren. Der höchste Wert wurde mit 93 anstatt der erlaubten 80 Stundenkilometer gemessen. In diesem Fall bedeutet das für den Fahrer ein Bußgeld in Höhe von 20 Euro.

Die zweite Messung fand am Mittwochnachmittag zwischen 13.45 Uhr und 15.45 Uhr auf der Landesstraße 3448 an der Einfahrt Bergerfeld mit Fahrtrichtung Lindenholzhausen statt. Bei dieser wurden 240 Fahrzeuge registriert von denen 23 zu schnell unterwegs waren. Der höchste Wert wurde mit 119 anstatt der erlaubten 70 Stundenkilometer gemessen. Bei einer Geschwindigkeitsüberschreitung von 49 Stundenkilometern muss der Fahrer mit einem Bußgeld in Höhe von 160 Euro und zwei Punkten rechnen.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell