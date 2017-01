POL-LM: Pressebericht Polizeidirektion Limburg-Weilburg vom 08.01.2017

Limburg (ots) - 1. Verkehrsunfallflucht, Bad Camberg-Würges, Frankfurter Straße, 06.01.17, 18:30 Uhr-07.01.17, 09:30 Uhr

Im Zeitraum vom 06.01.17, 18:30 Uhr - 07.01.17, 09:30 Uhr wurde ein am Fahrbahnrand der Frankfurter Straße, gegenüber der Hausnummer 171, geparkter blauer Opel Vectra im Bereich der Fahrertür beschädigt. Der/Die Verursacher/-in entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Sachschaden 200 EUR. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter 06431/91400 entgegen.

2. versuchter Einbruch in Einfamilienhaus, 65618 Niederselters, Kirchbergstraße

Im Zeitraum vom 05.01.17, 19:00 Uhr - 07.01.17, 19:15 Uhr versuchten unbekannte Täter ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses aufzuhebeln, was jedoch, vermutlich aufgrund der besonders angebrachten innenliegenden Sicherung, misslang. Täterhinweise nimmt die Polizei Limburg unter 06431/91400 entgegen.

3. Brandstiftung in leerstehendem Wohnhaus

In der Nacht zu Sonntag, den 08.01.2017, gegen 02:20 Uhr, bemerkte ein Passant einen Brand in dem leestehenden historischen Pisee-Haus in der Niedergasse 22 in Weilburg. Durch die alarmierte Feuerwehr konnte eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden. Trotzdem entstand ein Sachschaden von mindestens 50.000,- Euro. Am Brandherd wurde durch die Feuerwehr Benzingeruch festgestellt, so dass von Brandstiftung ausgegangen werden kann. Ermittlungen werden von der Kriminalpolizei Limburg aufgenommen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei Limburg unter (06431) 91400 oder der Polizei Weilburg unter (06471) 93860 zu melden. Hintergrundinformationen zu dem historischen Haus unter www.weilburg-lahn.info/sehwert/pihain_1.htm

4. Diebstahl von Radzierblenden

In der Nacht zu Samstag, den 07.01.2017 wurden in Weilburg, Im Bangert und in Odersbach, Schillerstraße von zwei abgestellten Pkw jeweils vier Radzierblenden gestohlen. Der Gesamtschaden beläuft sich auf ca. 400,- Euro. Hinweise an die Polizei Weilburg unter (06471) 93860.

5. Diebstahl von 200 Meter Knotenzaun, Farbe Grün und einem Weidezaungerät mit Autobatterie, Gem. Dietkirchen, "In den Bergen" Richtung Limburg

Im Zeitraum vom 07.01.17, 22:30 Uhr - 08.01.17, 06:00 Uhr entwendeten unbekannte Täter 4 x 50 Meter Weidezaun samt Weidezaungerät und Autobatterie. Die Schafherde, die auf der Weide stand, hatte sich jedoch nur "kurz" auf Wanderschaft begeben und alle Tiere kehrten wohlbehalten wieder zurück bzw. konnten vom Besitzer wieder eingefangen werden. Hinweise nimmt die Polizei Limburg unter 06431/91400 entgegen.

