POL-LM: Pressemitteilung der PD Limburg-Weilburg vom 07.01.2017

Limburg (ots) - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort Am Freitag, den 06.01.2017, 12.15 h, wurde in 65553 Limburg-Dietkirchen, Ludwigstraße, Höhe Hausnr. 15, ein Pfosten eines Hinweisschildes beschädigt. Ein unbekannter Unfallverursacher fuhr vermutlich bei einem Wendemanöver gegen den Rohrpfosten eines Hinweisschildes und entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Feuer Am Samstag, den 07.01.2016, 01.15 Uhr, geriet aus bislang ungeklärter Ursache in 65620 Waldbrunn-Fussingen, Unterstraße, eine Gartenhecke in Brand. Die Feuerwehr Waldbrunn konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 500 Euro geschätzt. Hinweisgeber in dieser Sache werden gebeten sich mit der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 in Verbindung zu setzen.

Diebstahl einer Handtasche Am Samstag, den 07.01.2017, 05.30 Uhr, hielt sich eine 18 Jahre alte Frau aus dem Westerwald in einer Limburger Diskothek auf. Beim Verlassen der Lokalität ließ die Geschädigte für einen kurzen Augenblick ihre Handtasche an der Geraderobe aus den Augen. Unbekannte Täter nutzten die Gelegenheit und entwendeten die Handtasche, in der sich ein Handy ( Iphone ) befand. Zeugen und Hinweisgeber in dieser Angelegenheit werden gebeten sich bei der Polizei Limburg unter der Telefonnummer 06431/91400 zu melden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Fußgängerin Unfallort: Weilburg, Mittlere Friedensbach, Parkplatz eines Baumarktes Unfallzeit: 06.01.2017, 13.25 Uhr Unfallhergang: Der 19jährige Fahrer eines Pkw Daimler aus der Großgemeinde Merenberg stieß beim Vorwärtseinparken in eine Parklücke auf dem Parkplatz des Baumarktes gegen eine 52jährige Fußgängerin aus einem Weilburger Ortsteil. Die Fußgängerin wurde dabei leicht verletzt und von einem Krankenwagen ins Krankenhaus nach Weilburg transportiert. Am Pkw entstand kein Sachschaden.

Verkehrsunfall mit leicht verletzter Pkw-Fahrerin Unfallort: Gemarkung Mengerskirchen-Probbach, L 3281 Ortsausgang Probbach (Stegstraße) Unfallzeit: 06.01.2017, 14.00 Uhr Unfallhergang: Der 51jährige Fahrer eines Kleintransporters befuhr die Stegstraße aus Richtung Probbach kommend und wollte die vorfahrtberechtigte L 3281 überqueren um danach weiter in Richtung Barig-Selbenhaus zu fahren. Vermutlich wegen der zum Unfallzeitpunkt tief stehenden Sonne übersah er den Pkw einer 48jährigen Fahrerin, die die vorfahrtberechtige L 3281 aus Richtung Winkels kommend in Fahrtrichtung Löhnberg befuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde sie leicht verletzt und von einem Krankenwagen ins Krankenhaus eingeliefert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Schadenshöhe insgesamt: 11.000 EUR

Sachbeschädigung an Pkw durch Reifenstechen Tatort: Beselich-Obertiefenbach, Bäckergasse Tatzeit: Am Freitag, 06.01.2017, zwischen 21.00 und 24.00 Uhr Sachverhalt: Bei einem am Fahrbahnrand abgestellten schwarzen Pkw, VW Golf wurde der rechte Hinterreifen durch Einstechen beschädigt. Zeugenhinweise an die Polizei in Weilburg unter Tel. 06471-93860 werden erbeten.

Sachbeschädigung am Schaufenster einer Gaststätte Tatort. Weilburg, Niedergasse Tatzeit: Samstag, 07.01.2017, 02.50 Uhr Sachverhalt: Als einem 19jährigen Mann aus der Großgemeinde Weilmünster der Einlass zu einer geschlossenen Veranstaltung in einer Gaststätte verwehrt wurde, trat dieser gegen die Eingangstür und gegen eine Schaufensterscheibe, die dadurch zerbricht. Schadenshöhe ca. 1.000 EUR.

